Thêm một trường hợp tử vong liên quan đến thuốc nhỏ mắt EzriCare

Sức khỏe 24/03/2023 06:17

Đã có thêm 2 trường hợp tử vong do nhiễm Pseudomonas aeruginosa, vi khuẩn kháng thuốc có liên quan sản phẩm thuốc nhỏ mắt nhân tạo của Ấn Độ bị thu hồi.

Theo Người Đưa Tin, trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 22/3 cho biết đã có thêm 2 trường hợp tử vong ở Mỹ vì nhiễm Pseudomonas aeruginosa, vi khuẩn kháng thuốc có liên quan sản phẩm nước nhỏ mắt nhân tạo của Ấn Độ bị thu hồi.

Tính đến thời điểm hiện tại, CDC ghi nhận 3 trường hợp tử vong, 8 người mất thị lực vĩnh viễn và 4 người phải múc tròng mắt, trong số 68 ca bị nhiễm khuẩn có liên quan sản phẩm nước nhỏ mắt nhân tạo.

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Thuốc nhỏ mắt nhân tạo bị thu hồi ở Mỹ 

Loại thuốc nhỏ mắt này không chứa chất bảo quản, nghĩa là chúng không có thành phần ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn.

Dẫn nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, CDC Mỹ cho biết vi khuẩn trong các chai đã mở nắp có thể do bị bẩn trong quá trình sử dụng hoặc trong quá trình sản xuất. Việc xét nghiệm các lọ thuốc chưa mở vẫn đang được tiến hành.

CDC Mỹ khuyến cáo, bất kỳ ai có triệu chứng nhiễm trùng mắt sau khi sử dụng thuốc nhỏ mắt EzriCare hoặc Delsam Pharma cần được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Các triệu chứng bao gồm dịch tiết ra từ mắt có màu vàng, xanh hoặc trong suốt; đau mắt, khó chịu; mắt hoặc mí mắt đỏ; cảm giác cộm trong mắt; tăng độ nhạy cảm với ánh sáng; nhìn mờ.

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