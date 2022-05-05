Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân 16 tuổi, xuất hiện cơn đau dữ dội ở tinh hoàn trái, sau đó đỡ đau nên không đi khám ngay.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân 18 tuổi, đau dữ dội một bên tinh hoàn lúc nửa đêm, không đi cấp cứu ngay mà đợi sáng hôm sau.

Do nhập viện muộn, qua siêu âm, xét nghiệm thấy tinh hoàn bắt đầu có dấu hiệu hoại tử, bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu. Nhưng tinh hoàn trái có tổn thương tiên lượng không hồi phục, buộc phải cắt bỏ.

Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ phát hiện tình trạng xoắn tinh hoàn, chỉ định mổ cấp cứu. Trường hợp này may mắn cứu được tinh hoàn bị xoắn.

Các bác sĩ Khoa Nam học, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết đau tinh hoàn cấp tính là triệu chứng khá phổ biến và điển hình ở nam giới, nguyên nhân chủ yếu là xoắn tinh hoàn.

Triệu chứng điển hình là đau tức đột ngột, dữ dội, cấp tính ở tinh hoàn bên bị xoắn. Quan sát bằng mắt có thể thấy tinh hoàn xoay trục nằm ngang, vị trí cao hơn bình thường.

Bệnh nhân thường cảm thấy đau dữ dội hơn khi dùng tay nâng tinh hoàn bên đau. Tuy nhiên, cũng có trường hợp chỉ đau tức âm ỉ.

Xoắn gây thiếu máu cấp tính, nếu không can thiệp kịp thời, các tổn thương không hồi phục về cấu trúc và chức năng tinh hoàn sẽ bắt đầu xuất hiện 4-8 giờ sau khi xuất hiện đau tức.

Tinh hoàn đã bắt đầu có dấu hiệu hoại tử trên siêu âm và xét nghiệm. (Ảnh: PLO)

Trao đổi với PV Infonet, BS Hà Đức Quang (Chuyên khoa Nam học), Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, tinh hoàn có khả năng phục hồi 83% khi xử lý sớm trước 6-8 giờ, 70% trước 10 giờ và sau 10 giờ còn 10%.

Do đó, đối với bệnh nhân xoắn tinh hoàn, thời gian là vàng. Khả năng “cứu sống” tinh hoàn khá cao đối với các bệnh nhân đến sớm trước 6 giờ, lên đến 90-100%. Tỷ lệ bảo tồn thành công tinh hoàn giảm xuống dưới 50% nếu bệnh nhân đến sau 12 giờ và đặc biệt dưới 10% nếu bệnh nhân đến sau 24 giờ.

Để tránh những hệ quả đáng tiếc có thể xảy ra, BS Hà Đức Quang nhấn mạnh, nam giới ngay khi thấy có dấu hiệu bất thường ở vùng tinh hoàn như: bìu, tinh hoàn, sưng đỏ,… đặc biệt là các cơn đau có tính chất cấp tính thì cần khẩn trương đến viện để được thăm khám và điều trị kịp thời để tránh những hậu quả đáng tiếc về sau.