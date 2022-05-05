Thiếu máu là thuật ngữ chung cho việc có ít hồng cầu hơn bình thường hoặc có lượng hemoglobin thấp bất thường trong mỗi hồng cầu.

Các tế bào hồng cầu mang oxy đi khắp cơ thể bằng cách sử dụng một chất gọi là hemoglobin.

Vitamin B12 và folate thực hiện một số chức năng quan trọng trong cơ thể, bao gồm giữ cho hệ thần kinh khỏe mạnh.

Có một số loại thiếu máu khác nhau và mỗi loại có một nguyên nhân khác nhau. Ví dụ, thiếu máu do thiếu sắt xảy ra khi cơ thể không chứa đủ sắt.

Sự thiếu hụt một trong hai loại vitamin này có thể gây ra nhiều vấn đề, bao gồm:

Cực kỳ mệt mỏi

Thiếu năng lượng

Chứng loạn cảm

Đau và lưỡi đỏ

Loét miệng

Yếu cơ

Rối loạn tầm nhìn

Các vấn đề tâm lý, có thể bao gồm trầm cảm và nhầm lẫn

Các vấn đề về trí nhớ, sự hiểu biết và khả năng phán đoán

Một số vấn đề này cũng có thể xảy ra nếu bạn bị thiếu hụt vitamin B12 hoặc folate nhưng không bị thiếu máu.

Khi nào bạn nên gặp bác sĩ Ảnh minh họa: Internet Gặp bác sĩ nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể bị thiếu vitamin B12 hoặc folate. Những tình trạng này thường có thể được chẩn đoán dựa trên các triệu chứng của bạn và kết quả xét nghiệm máu. Điều quan trọng đối với bệnh thiếu máu do thiếu vitamin B12 hoặc folate là phải được chẩn đoán và điều trị càng sớm càng tốt. Điều này là do mặc dù nhiều triệu chứng được cải thiện khi điều trị, nhưng một số vấn đề do tình trạng này gây ra có thể không thể phục hồi được.

Nguyên nhân thiếu vitamin B12 hoặc folate Có một số vấn đề có thể dẫn đến thiếu hụt vitamin B12 hoặc folate. Bao gồm: Thiếu máu ác tính - nơi hệ thống miễn dịch của bạn tấn công các tế bào khỏe mạnh trong dạ dày của bạn, ngăn cơ thể hấp thụ vitamin B12 từ thực phẩm bạn ăn. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất của sự thiếu hụt vitamin B12 ở một số quốc gia chẳng hạn như ở Anh. Ảnh minh họa: Internet Thiếu các loại vitamin này trong chế độ ăn uống của bạn - điều này không phổ biến, nhưng có thể xảy ra nếu bạn có chế độ ăn thuần chay và không bổ sung vitamin B12 hoặc ăn thực phẩm tăng cường vitamin B12, theo chế độ ăn kiêng lỗi mốt hoặc có chế độ ăn kiêng nói chung là nghèo nàn trong một thời gian dài thời gian.

Thuốc - một số loại thuốc, bao gồm thuốc chống co giật và thuốc ức chế bơm proton (PPI), có thể ảnh hưởng đến lượng vitamin này mà cơ thể bạn hấp thụ. Ảnh minh họa: Internet Cả thiếu hụt vitamin B12 và thiếu folate đều phổ biến hơn ở người lớn tuổi, ảnh hưởng đến khoảng 1/10 người từ 75 tuổi trở lên và 1/20 người từ 65 đến 74 tuổi.

Điều trị thiếu máu do thiếu vitamin B12 hoặc folate Hầu hết các trường hợp thiếu vitamin B12 và folate có thể được điều trị dễ dàng bằng cách tiêm hoặc thuốc viên để thay thế các vitamin bị thiếu. Ban đầu, người ta thường dùng thuốc bổ sung vitamin B12 bằng đường tiêm. Sau đó, tùy thuộc vào việc thiếu hụt B12 của bạn có liên quan đến chế độ ăn uống của bạn hay không, bạn sẽ cần viên B12 giữa các bữa ăn hoặc tiêm thường xuyên. Những phương pháp điều trị này có thể cần thiết cho phần còn lại của cuộc đời bạn. Ảnh minh họa: Internet Viên axit folic được sử dụng để khôi phục mức folate. Chúng thường cần được thực hiện trong 4 tháng. Trong một số trường hợp, cải thiện chế độ ăn uống của bạn có thể giúp điều trị tình trạng bệnh và ngăn ngừa bệnh tái phát. Vitamin B12 được tìm thấy trong thịt, cá, trứng, các sản phẩm từ sữa, chiết xuất từ ​​nấm men và các loại thực phẩm được tăng cường đặc biệt. Các nguồn folate tốt nhất bao gồm các loại rau xanh, chẳng hạn như bông cải xanh, cải bruxen và đậu Hà Lan.