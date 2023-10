Sự thiếu hụt một trong hai loại vitamin này có thể gây ra nhiều vấn đề, bao gồm:

Một số vấn đề này cũng có thể xảy ra nếu bạn bị thiếu hụt vitamin B12 hoặc folate nhưng không bị thiếu máu.

Khi nào bạn nên gặp bác sĩ

Gặp bác sĩ nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể bị thiếu vitamin B12 hoặc folate. Những tình trạng này thường có thể được chẩn đoán dựa trên các triệu chứng của bạn và kết quả xét nghiệm máu.

Điều quan trọng đối với bệnh thiếu máu do thiếu vitamin B12 hoặc folate là phải được chẩn đoán và điều trị càng sớm càng tốt. Điều này là do mặc dù nhiều triệu chứng được cải thiện khi điều trị, nhưng một số vấn đề do tình trạng này gây ra có thể không thể phục hồi được.