Thiếu máu do thiếu vitamin B12 hoặc B9 (thường được gọi là folate) xảy ra khi thiếu vitamin B12 hoặc folate khiến cơ thể sản xuất các tế bào hồng cầu lớn bất thường không thể hoạt động bình thường.
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Các tế bào hồng cầu mang oxy đi khắp cơ thể bằng cách sử dụng một chất gọi là hemoglobin.
Thiếu máu là thuật ngữ chung cho việc có ít hồng cầu hơn bình thường hoặc có lượng hemoglobin thấp bất thường trong mỗi hồng cầu.
Có một số loại thiếu máu khác nhau và mỗi loại có một nguyên nhân khác nhau. Ví dụ, thiếu máu do thiếu sắt xảy ra khi cơ thể không chứa đủ sắt.
Các triệu chứng của thiếu hụt vitamin B12 hoặc folate
Vitamin B12 và folate thực hiện một số chức năng quan trọng trong cơ thể, bao gồm giữ cho hệ thần kinh khỏe mạnh.
Sự thiếu hụt một trong hai loại vitamin này có thể gây ra nhiều vấn đề, bao gồm:
- Cực kỳ mệt mỏi
- Thiếu năng lượng
- Chứng loạn cảm
- Đau và lưỡi đỏ
- Loét miệng
- Yếu cơ
- Rối loạn tầm nhìn
- Các vấn đề tâm lý, có thể bao gồm trầm cảm và nhầm lẫn
- Các vấn đề về trí nhớ, sự hiểu biết và khả năng phán đoán
Một số vấn đề này cũng có thể xảy ra nếu bạn bị thiếu hụt vitamin B12 hoặc folate nhưng không bị thiếu máu.
Khi nào bạn nên gặp bác sĩ
Gặp bác sĩ nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể bị thiếu vitamin B12 hoặc folate. Những tình trạng này thường có thể được chẩn đoán dựa trên các triệu chứng của bạn và kết quả xét nghiệm máu.
Điều quan trọng đối với bệnh thiếu máu do thiếu vitamin B12 hoặc folate là phải được chẩn đoán và điều trị càng sớm càng tốt. Điều này là do mặc dù nhiều triệu chứng được cải thiện khi điều trị, nhưng một số vấn đề do tình trạng này gây ra có thể không thể phục hồi được.
Nguyên nhân thiếu vitamin B12 hoặc folate
Có một số vấn đề có thể dẫn đến thiếu hụt vitamin B12 hoặc folate.
Bao gồm:
- Thiếu máu ác tính - nơi hệ thống miễn dịch của bạn tấn công các tế bào khỏe mạnh trong dạ dày của bạn, ngăn cơ thể hấp thụ vitamin B12 từ thực phẩm bạn ăn. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất của sự thiếu hụt vitamin B12 ở một số quốc gia chẳng hạn như ở Anh.
- Thiếu các loại vitamin này trong chế độ ăn uống của bạn - điều này không phổ biến, nhưng có thể xảy ra nếu bạn có chế độ ăn thuần chay và không bổ sung vitamin B12 hoặc ăn thực phẩm tăng cường vitamin B12, theo chế độ ăn kiêng lỗi mốt hoặc có chế độ ăn kiêng nói chung là nghèo nàn trong một thời gian dài thời gian.
- Thuốc - một số loại thuốc, bao gồm thuốc chống co giật và thuốc ức chế bơm proton (PPI), có thể ảnh hưởng đến lượng vitamin này mà cơ thể bạn hấp thụ.
Cả thiếu hụt vitamin B12 và thiếu folate đều phổ biến hơn ở người lớn tuổi, ảnh hưởng đến khoảng 1/10 người từ 75 tuổi trở lên và 1/20 người từ 65 đến 74 tuổi.
Điều trị thiếu máu do thiếu vitamin B12 hoặc folate
Hầu hết các trường hợp thiếu vitamin B12 và folate có thể được điều trị dễ dàng bằng cách tiêm hoặc thuốc viên để thay thế các vitamin bị thiếu.
Ban đầu, người ta thường dùng thuốc bổ sung vitamin B12 bằng đường tiêm. Sau đó, tùy thuộc vào việc thiếu hụt B12 của bạn có liên quan đến chế độ ăn uống của bạn hay không, bạn sẽ cần viên B12 giữa các bữa ăn hoặc tiêm thường xuyên.
Những phương pháp điều trị này có thể cần thiết cho phần còn lại của cuộc đời bạn.
Viên axit folic được sử dụng để khôi phục mức folate. Chúng thường cần được thực hiện trong 4 tháng. Trong một số trường hợp, cải thiện chế độ ăn uống của bạn có thể giúp điều trị tình trạng bệnh và ngăn ngừa bệnh tái phát.
Vitamin B12 được tìm thấy trong thịt, cá, trứng, các sản phẩm từ sữa, chiết xuất từ nấm men và các loại thực phẩm được tăng cường đặc biệt.
Các nguồn folate tốt nhất bao gồm các loại rau xanh, chẳng hạn như bông cải xanh, cải bruxen và đậu Hà Lan.
Các biến chứng của thiếu máu do thiếu vitamin B12 hoặc folate
Mặc dù không phổ biến nhưng thiếu hụt vitamin B12 hoặc folate (có hoặc không kèm theo thiếu máu) có thể dẫn đến các biến chứng, đặc biệt nếu bạn đã thiếu vitamin B12 hoặc folate trong một thời gian dài.
Các biến chứng tiềm ẩn có thể bao gồm:
- vấn đề với hệ thần kinh
- vô sinh tạm thời
- tình trạng tim
- biến chứng thai kỳ và dị tật bẩm sinh
Người lớn bị thiếu máu nặng cũng có nguy cơ bị suy tim. Một số biến chứng được cải thiện khi được điều trị thích hợp, nhưng những biến chứng khác, chẳng hạn như các vấn đề về hệ thần kinh, có thể là vĩnh viễn.
Thiếu máu là tình trạng bạn có ít tế bào hồng cầu hơn bình thường hoặc bạn có lượng chất gọi là hemoglobin thấp bất thường trong mỗi tế bào hồng cầu.
Các triệu chứng chung của bệnh thiếu máu có thể bao gồm:
- cực kỳ mệt mỏi (mệt mỏi)
- thiếu năng lượng (thờ ơ)
- khó thở
- cảm thấy chán nản
- đau đầu
- da nhợt nhạt
- nhịp tim đáng chú ý (đánh trống ngực)
- nghe âm thanh phát ra từ bên trong cơ thể chứ không phải từ nguồn bên ngoài (ù tai)
- chán ăn và sụt cân
Các triệu chứng của thiếu vitamin B12
Nếu bạn bị thiếu máu do thiếu vitamin B12, bạn có thể có các triệu chứng khác, chẳng hạn như:
- có màu vàng nhạt trên da của bạn
- đau và lưỡi đỏ (viêm lưỡi)
- loét miệng
- thay đổi trong cách bạn đi bộ và di chuyển xung quanh
- rối loạn tầm nhìn
- cáu gắt
- phiền muộn
- những thay đổi trong cách bạn suy nghĩ, cảm nhận và cư xử
- suy giảm khả năng tinh thần của bạn, chẳng hạn như trí nhớ, sự hiểu biết và khả năng phán đoán (chứng mất trí nhớ)
Một số triệu chứng này cũng có thể xảy ra ở những người bị thiếu vitamin B12 nhưng không bị thiếu máu.
Các triệu chứng của thiếu folate
Các triệu chứng khác ở những người bị thiếu máu do thiếu folate có thể bao gồm:
- các triệu chứng liên quan đến thiếu máu
- giảm cảm giác mùi vị
- bệnh tiêu chảy
- tê và ngứa ran ở bàn chân và bàn tay
- yếu cơ
- phiền muộn
Theo NHS