Hiện nay chị em phụ nữ đã chia sẻ công khai kinh nghiệm của họ với liệu pháp Dermaplaning, liên quan đến việc cạo những sợi lông nhỏ xíu, mềm mại trên khuôn mặt của họ để có khuôn mặt trẻ trung như tuổi 20. Mona Gohara, một bác sĩ da liễu và giáo sư lâm sàng tại Đại học Yale ở Hoa Kỳ, rất vui khi thấy điều này đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây, đặc biệt là trên các phương tiện truyền thông xã hội. Hashtag #dermaplaning có hơn 1,8 tỷ lượt xem trên Tiktok.

Thông thường, một bác sĩ da liễu hoặc thẩm mỹ sẽ được cấp phép để sử dụng dao mổ cấp phẫu thuật để cạo lông Vels (còn được gọi là "Peach Fuzz") và một lớp tế bào da chết trên cùng. Nhưng các chuyên gia nói rằng bạn cũng có thể làm điều đó ở nhà chỉ với một công cụ tẩy da chết vô cùng đơn giản.

"Nó khác với dao cạo thông thường, bởi vì bạn có thể có góc cạo tốt hơn , không những vậy với các công cụ dermaplaning nó cũng dài và nó cũng hơi sắc so với dao cạo râu thông thường, có nghĩa là nó có thể cắt những sợi lông dày", Gohara giải thích.

Đối với những người quan tâm đến việc thử dermaplaning, đây là những gì bạn cần biết về thủ tục, bao gồm các lợi ích và rủi ro có mà nó có thể mang lại cho chúng ta.

Tại sao mọi người lại bàn tán về Dermaplaning nhiều đến vậy?

Trong năm qua, nhiều phụ nữ đã không ngần ngại thể hiện lông mặt trên khuôn mặt của họ, thường được gọi là "UNFEMININE", cũng như các sở thích “Dermaplaning” của họ.

Còn được gọi là "Dao cạo mặt nữ", Dermaplaning có nhiều lợi ích: nó có thể làm sáng da, làm mờ các đốm đen và làm mềm các nếp nhăn và nếp nhăn. "Trong khi những sợi lông mềm, vellus có thể hữu ích, chúng cũng giữ lấy trang điểm, bụi bẩn, vi khuẩn và cả một loạt các chất kích thích"

Dermaplaning có thể gây ra phản ứng không mong muốn ở một số người, nên nó không phù hợp với tất cả mọi người. Ảnh: Instagram.

Azadeh Shirazi, một bác sĩ da liễu mỹ phẩm, cho biết hiệu ứng làm mịn da này là một trong những lợi ích lớn nhất của phương pháp này. "Đó không chỉ là một phương pháp để tẩy lông. Đó là một phương pháp tẩy da chết sâu hơn nhiều ... vì vậy loại bỏ các tế bào da chết cho phép thâm nhập tốt hơn trong các sản phẩm chăm sóc da của bạn, làm cho chúng hiệu quả hơn. Nó cũng cho phép trang điểm mượt mà hơn, "Shirazi nói.

Có rủi ro nào với liệu pháp Dermaplaning này hay không? Đối với bất kỳ ai có tình trạng da nhạy cảm, bệnh hồng nguyên, ung thư da, bệnh chàm hoặc mụn trứng cá nghiêm trọng – có thể sẽ xảy ra những điều không đáng có, nguy cơ đặc biệt đối với nhiễm trùng, tổn thương sẹo hoặc da rất dễ xảy đến với bạn. "Dermaplaning có thể gây ra những kết quả ngoài mong đợi ở một số người," Bankson nói. "Những sợi lông trên khuôn mặt có chức năng lấy dầu trên bề mặt ngoài da của chúng ta." Nếu bạn cạo những sợi lông đó, những loại dầu đó vẫn có khả năng ở lại trên da cho những người có mụn trứng cá hoặc lỗ chân lông bị tắc nghẽn, có thể bẫy mọi thứ bên trong và gây ra mụn nhọt".

Đối với bất cứ ai có tình trạng da, những liệu trình này không đáng để mạo hiểm. Ảnh: Instagram.

Để giảm thiểu rủi ro, Shirazi nói rằng tốt nhất nên tham khảo ý kiến một chuyên gia có kỹ năng trong thực tiễn. Đối với những người chọn làm điều đó từ nhà, hãy chắc chắn để tiến hành thận trọng. "Trước tiên bạn cần phải có một làn da thật khỏe, vì vậy nếu bạn có làn da khô hoặc bong tróc da đỏ thì đó không phải là một phương pháp điều trị tuyệt vời. Nó có thể làm xấu đi các thuộc tính của da hoặc bùng lên chúng. Vì vậy, muốn chắc chắn, trước tiên hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ da liễu của bạn và áp dụng với da của bạn trước khi thử bất kỳ liệu trình nào”.