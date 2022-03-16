Uống nhiều cà phê có phải là nguyên nhân khiến da bị thô ráp, nổi mẩn đỏ?

Bạn thường xuyên dùng cà phê khi ăn sáng hay muốn tập trung vào công việc. Tuy nhiên, uống quá nhiều sẽ khiến da bạn bị thô ráp, nổi mẩn đỏ. Vậy nguyên nhân là gì?

Cafein có trong cà phê có tác dụng lợi tiểu. Nếu hấp thụ một lượng lớn cafein cơ thể bị rút nước dẫn đến da bị mất nước. Hơn nữa, các thành phần cần thiết giúp làn da khỏe đẹp như vitamin B, vitamin C sẽ cùng bài tiết ra ngoài cùng với nước tiểu, không chỉ gây hại cho da mà còn khiến cơ thể thiếu chất.

Cafein trong cà phê có tác dụng làm bạn tỉnh táo. Cà phê là thức uống có hiệu quả khi bạn muốn hết cảm giác buồn ngủ và tập trung làm việc nhưng nếu bạn uống quá nhiều dây thần kinh tự chủ có thể bị rối loạn, chất lượng giấc ngủ của bạn kém đi và cơ thể sẽ tiết quá nhiều bã nhờn.

Gây hại cho dạ dày

Cà phê giúp thư giãn nhưng cafein lại có tác dụng thúc đẩy quá trình bài tiết axit trong dạ dày, vì vậy nếu uống quá nhiều sẽ gây hại đến dạ dày. Khi chức năng của dạ dày suy giảm, các chất dinh dưỡng không được vận chuyển đủ đến mọi cơ quan trong cơ thể như vậy sẽ dễ gây ra tình trạng da bạn nổi mẫn đỏ.

Lưu ý khi uống cà phê

Ngay cả khi biết cà phê là thức uống không tốt cho làn da nhưng một số người có thể sẽ cảm thấy căng thẳng khi ngừng uống cà phê. Dưới đây là ba điểm cần lưu ý khi uống cà phê.

Uống kết hợp với cà phê chứa ít cafein

Đầu tiên bạn nên kết hợp với cà phê chứa ít cafein. Hiện nay bạn có thể dễ dàng mua loại cà phê chứa ít cafein tại các siêu thị. Nếu bạn là người có thói quen uống nhiều cafe mỗi ngày, bạn có thể giảm lượng cafein bằng cách thay thế một hoặc hai cốc cà phê chứa ít cafein.

Tránh uống cà phê trước khi ngủ

Nếu uống cà phê trước khi ngủ có thể sẽ làm giảm chất lượng giấc ngủ hoặc khiến mất ngủ do tác dụng của cafein. Nếu bạn thường ngủ vào khoảng thời gian 11 giờ khuya thì bạn có thể thưởng thức một cốc cà phê!

Tránh uống cà phê khi bụng đói

Cà phê có tác dụng thúc đẩy quá trình bài tiết axit trong dạ dày nên nếu uống lúc đói, dạ dày có thể bị kích ứng. Khi đói thì khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng cũng kém đi gây hại cho da thế nên bạn nên tránh uống cà phê khi bụng đang đói. Khi thức dậy vào buổi sáng, lời khuyên cho bạn là nên uống nước thay vì uống cà phê.

Vậy uống bao nhiêu cà phê nếu cũng muốn có làn da đẹp?

Nếu bạn muốn có làn da đẹp hãy đảm bảo mỗi ngày uống nhiều nhất là ba tách cà phê. Bạn nên điều chỉnh lượng cà phê uống hàng ngày bằng cách thay thế bằng nước, trà lúa mạch hoặc cà phê chứa ít caffeine để bổ sung lượng nước cần thiết. Ngoài ra, trà xanh và hồng trà cũng chứa cafein nên bạn cũng cần phải điều chỉnh lượng dùng và cách uống.

Uống quá nhiều có thể khiến da thô ráp! Cần biết cách uống để không phá hoại làn da

Mặc dù cà phê có tác dụng thư giãn, cải thiện sự tập trung nhưng uống quá nhiều có thể dẫn đến da thô, nổi mẩn đỏ. Vì vậy nên uống tiêu chuẩn 3 cốc ngày, đồng thời chọn thời gian và cách uống phù hợp.

Theo Hanakomama