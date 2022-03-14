Có nhiều cách để ăn củ cải trắng. Nó có thể được thưởng thức sống, ngâm chua, ăn trong các món ăn nguội và nấu súp.

Củ cải trắng được tạo thành từ hơn 90% là nước và chỉ có khoảng 20 calo cho mỗi khẩu phần 100 gam. Do đặc tính khô hanh của mùa đông nên ăn những thực phẩm chứa nhiều nước là cách tuyệt vời để bổ sung lượng nước cần thiết cho cơ thể, vì vậy củ cải trắng sẽ rất tốt cho lựa chọn thực phẩm của bạn.

Củ cải trắng chứa rất nhiều chất xơ. Điều này có nghĩa là ăn nó giúp bạn cảm thấy no mà không cần nhiều calo. Ngoài ra, nó có chứa dầu mù tạt, có thể thúc đẩy nhu động ruột, sự co cơ để di chuyển các chất trong ruột xuống hệ thống tiêu hóa.

3. Vitamin và nguyên tố vi lượng - tăng cường miễn dịch

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Củ cải trắng là một nguồn cung cấp vitamin A, B6, C và E. Ăn nhiều nó hơn cũng là một cách tốt để có được vitamin C. Nhưng nó cũng chứa nhiều nguyên tố vi lượng như sắt và đồng (một sự kết hợp giúp cải thiện cơ thể hấp thụ đúng sắt), kẽm, flo, và một lượng vi lượng i ốt và selen.

4. Khoáng chất cần thiết Kali - giúp điều hòa huyết áp

Ngoài vai trò là một chất điện giải quan trọng, kali cũng đóng một vai trò thiết yếu trong việc điều chỉnh huyết áp. Kali có trong củ cải trắng giúp cơ thể duy trì sự cân bằng natri-kali.

5. Phốt pho và kẽm - chăm sóc da

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Một sự thật ít được biết đến về củ cải trắng là nó cũng rất tốt cho da, có thể nói đó là một sản phẩm làm đẹp hoạt động từ bên trong. Sự kết hợp của phốt pho và kẽm có thể giúp cơ thể chống lại tình trạng khô da, mụn trứng cá và phát ban. Đây là những điều khá phổ biến trong thời điểm hanh khô của mùa đông.

Phốt pho, còn được gọi là phốt phát khi được tìm thấy trong các chất bổ sung, hợp tác với các khoáng chất khác để giúp cơ thể đàn hồi khỏe mạnh.

Canxi cần phốt pho để giúp răng và xương chắc khỏe.

Cơ bắp và dây thần kinh cần nó để hoạt động bình thường.

Nó cũng cần thiết cho sự trao đổi chất của bạn, nơi nó hỗ trợ chuyển hóa chất béo, carbs và protein thành năng lượng.

Tại sao ăn củ cải trắng tốt hơn nhân sâm vào mùa đông?

Quan niệm ăn củ cải trắng trong truyền thống Trung Quốc có từ thời cổ đại khi nó là một loại thực phẩm thiết yếu. Là một loại rau có khả năng chịu lạnh rất tốt, đây cũng là một trong những loại rau ít người có thể ăn vào mùa đông.

Vào thời xa xưa, củ cải tươi luôn có sẵn trong suốt mùa đông dài, đó là một món rất hữu ích cho con người. Nó cung cấp cho một chất bổ sung dinh dưỡng thường được phục vụ trong súp và các món ăn phụ.

Ở Trung Quốc cổ đại, củ cải trắng thường được dùng trong súp. (Hình ảnh: Sergii Koval, Dreamstime)

Củ cải trắng có đặc tính chống ung thư không?

Các nhà khoa học đã phát hiện ra một hợp chất trong củ cải trắng có thể có đặc tính chống ung thư. Trong những năm gần đây, nhiều phương tiện truyền thông đã đề cập đến một yếu tố chống ung thư - sulforaphane.

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Sulforaphane có trong chiết xuất của củ cải trắng có thể là một chất chống ung thư tiềm năng với hiệu quả cao hơn chống lại các tế bào ung thư và tương đối ít độc tính hơn đối với các tế bào bình thường. Một số nghiên cứu phát hiện ra chất này có tác dụng chống oxy hóa và chống ung thư, nhưng cho đến nay, hầu hết các thí nghiệm được thực hiện trên tế bào cô lập hoặc trên động vật nên vẫn chưa có đủ bằng chứng để khẳng định tác dụng đối với con người. Vì vậy, còn quá sớm để nói củ cải trắng có tác dụng chống ung thư.

Theo Nspirement