Loại củ siêu rẻ giúp ngăn ngừa ung thư, bồi bổ sức khỏe và cả làn da tốt hơn cả nhân sâm mà bác sĩ nào cũng khuyên dùng đặc biệt vào mùa đông

Sức khỏe 14/03/2022 07:00

Có một câu nói cổ của người Trung Quốc: "Ăn củ cải trắng vào mùa đông, nhân sâm vào mùa hè và không cần phải uống thuốc." Có một cái gì đó rất đặc biệt về nhân sâm, đặc biệt hơn nữa là nếu nó được ăn vào mùa đông.

Loại củ siêu rẻ giúp ngăn ngừa ung thư, bồi bổ sức khỏe và cả làn da tốt hơn cả nhân sâm mà bác sĩ nào cũng khuyên dùng đặc biệt vào mùa đông - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Có nhiều cách để ăn củ cải trắng. Nó có thể được thưởng thức sống, ngâm chua, ăn trong các món ăn nguội và nấu súp. 

Đặc điểm dinh dưỡng của củ cải trắng

1. Hàm lượng nước cao và ít calo - giúp hydrat hóa

Loại củ siêu rẻ giúp ngăn ngừa ung thư, bồi bổ sức khỏe và cả làn da tốt hơn cả nhân sâm mà bác sĩ nào cũng khuyên dùng đặc biệt vào mùa đông - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Củ cải trắng được tạo thành từ hơn 90% là nước và chỉ có khoảng 20 calo cho mỗi khẩu phần 100 gam. Do đặc tính khô hanh của mùa đông nên ăn những thực phẩm chứa nhiều nước là cách tuyệt vời để bổ sung lượng nước cần thiết cho cơ thể, vì vậy củ cải trắng sẽ rất tốt cho lựa chọn thực phẩm của bạn.

2. Hàm lượng chất xơ cao - giúp no lâu

Củ cải trắng chứa rất nhiều chất xơ. Điều này có nghĩa là ăn nó giúp bạn cảm thấy no mà không cần nhiều calo. Ngoài ra, nó có chứa dầu mù tạt, có thể thúc đẩy nhu động ruột, sự co cơ để di chuyển các chất trong ruột xuống hệ thống tiêu hóa.

3. Vitamin và nguyên tố vi lượng - tăng cường miễn dịch

Loại củ siêu rẻ giúp ngăn ngừa ung thư, bồi bổ sức khỏe và cả làn da tốt hơn cả nhân sâm mà bác sĩ nào cũng khuyên dùng đặc biệt vào mùa đông - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Củ cải trắng là một nguồn cung cấp vitamin A, B6, C và E. Ăn nhiều nó hơn cũng là một cách tốt để có được vitamin C. Nhưng nó cũng chứa nhiều nguyên tố vi lượng như sắt và đồng (một sự kết hợp giúp cải thiện cơ thể hấp thụ đúng sắt), kẽm, flo, và một lượng vi lượng i ốt và selen. 

4. Khoáng chất cần thiết Kali - giúp điều hòa huyết áp

Ngoài vai trò là một chất điện giải quan trọng, kali cũng đóng một vai trò thiết yếu trong việc điều chỉnh huyết áp. Kali có trong củ cải trắng giúp cơ thể duy trì sự cân bằng natri-kali. 

5. Phốt pho và kẽm - chăm sóc da

Loại củ siêu rẻ giúp ngăn ngừa ung thư, bồi bổ sức khỏe và cả làn da tốt hơn cả nhân sâm mà bác sĩ nào cũng khuyên dùng đặc biệt vào mùa đông - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Một sự thật ít được biết đến về củ cải trắng là nó cũng rất tốt cho da, có thể nói đó là một sản phẩm làm đẹp hoạt động từ bên trong. Sự kết hợp của phốt pho và kẽm có thể giúp cơ thể chống lại tình trạng khô da, mụn trứng cá và phát ban. Đây là những điều khá phổ biến trong thời điểm hanh khô của mùa đông. 

Phốt pho, còn được gọi là phốt phát khi được tìm thấy trong các chất bổ sung, hợp tác với các khoáng chất khác để giúp cơ thể đàn hồi khỏe mạnh.

  • Canxi cần phốt pho để giúp răng và xương chắc khỏe.
  • Cơ bắp và dây thần kinh cần nó để hoạt động bình thường.
  • Nó cũng cần thiết cho sự trao đổi chất của bạn, nơi nó hỗ trợ chuyển hóa chất béo, carbs và protein thành năng lượng. 

Tại sao ăn củ cải trắng tốt hơn nhân sâm vào mùa đông? 

Quan niệm ăn củ cải trắng trong truyền thống Trung Quốc có từ thời cổ đại khi nó là một loại thực phẩm thiết yếu. Là một loại rau có khả năng chịu lạnh rất tốt, đây cũng là một trong những loại rau ít người có thể ăn vào mùa đông. 

Vào thời xa xưa, củ cải tươi luôn có sẵn trong suốt mùa đông dài, đó là một món rất hữu ích cho con người. Nó cung cấp cho một chất bổ sung dinh dưỡng thường được phục vụ trong súp và các món ăn phụ. 

Loại củ siêu rẻ giúp ngăn ngừa ung thư, bồi bổ sức khỏe và cả làn da tốt hơn cả nhân sâm mà bác sĩ nào cũng khuyên dùng đặc biệt vào mùa đông - Ảnh 5
Ở Trung Quốc cổ đại, củ cải trắng thường được dùng trong súp. (Hình ảnh: Sergii Koval, Dreamstime)

Củ cải trắng có đặc tính chống ung thư không?

Các nhà khoa học đã phát hiện ra một hợp chất trong củ cải trắng có thể có đặc tính chống ung thư. Trong những năm gần đây, nhiều phương tiện truyền thông đã đề cập đến một yếu tố chống ung thư - sulforaphane.

Loại củ siêu rẻ giúp ngăn ngừa ung thư, bồi bổ sức khỏe và cả làn da tốt hơn cả nhân sâm mà bác sĩ nào cũng khuyên dùng đặc biệt vào mùa đông - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Sulforaphane có trong chiết xuất của củ cải trắng có thể là một chất chống ung thư tiềm năng với hiệu quả cao hơn chống lại các tế bào ung thư và tương đối ít độc tính hơn đối với các tế bào bình thường. Một số nghiên cứu phát hiện ra chất này có tác dụng chống oxy hóa và chống ung thư, nhưng cho đến nay, hầu hết các thí nghiệm được thực hiện trên tế bào cô lập hoặc trên động vật nên vẫn chưa có đủ bằng chứng để khẳng định tác dụng đối với con người. Vì vậy, còn quá sớm để nói củ cải trắng có tác dụng chống ung thư.

Theo Nspirement

F0 uống nước dừa rất tốt: Nhưng đừng dại uống trong 3 thời điểm này, tiết lộ 2 "khung giờ vàng" uống nước dừa để hấp thụ trọn vẹn dinh dưỡng

F0 uống nước dừa rất tốt: Nhưng đừng dại uống trong 3 thời điểm này, tiết lộ 2 "khung giờ vàng" uống nước dừa để hấp thụ trọn vẹn dinh dưỡng

Nước dừa dù thơm ngon, bổ dưỡng với F0 nhưng không phải uống vào lúc nào cũng tốt. Để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh nên tránh uống trong những thời điểm dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   công dụng của củ cải trắng củ cải trắng có tác dụng gì món ngon với củ cải trắng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 1 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 2 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 3 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm