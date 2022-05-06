Tại sao soda lại có hại cho sức khỏe của bạn?

Sức khỏe 06/05/2022 10:17

Uống quá nhiều soda có thể ảnh hưởng đến thận và răng của bạn, thậm chí có thể dẫn đến các vấn đề về tim mạch.

1. Ảnh hưởng đến sức khỏe gan

Tại sao soda lại có hại cho sức khỏe của bạn? - Ảnh 1

Bạn có tin không, uống nhiều soda có thể gây ra bệnh xơ gan. Trên thực tế, các chuyên gia sức khỏe nói rằng uống khoảng hai cốc rưỡi soda mỗi ngày có thể đẩy nhanh sự phát triển của bệnh xơ gan. Vì vậy, bạn nên ngừng uống loại thực phẩm này nếu đang mắc phải các vấn đề về gan. 

2. Ảnh hưởng đến sức khỏe thận

Hàm lượng axit photphoric cao trong soda có thể gây ra sỏi thận. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người không uống soda ít bị sỏi hơn.

Lượng đường tiêu thụ hàng ngày được khuyến cáo là không được vượt quá 3 muỗng canh, nhưng một chai/lon nước ngọt hoặc soda chứa khoảng 6 thìa đường, cộng với nhiều chất phụ gia và chất bảo quản. Một khi lượng đường này đi vào cơ thể, có thể khiến bạn mệt mỏi và khó tiêu, hoặc xuất hiện số các triệu chứng khác.

3. Ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng

Tại sao soda lại có hại cho sức khỏe của bạn? - Ảnh 2

Nước ngọt có ga làm hỏng men răng do chứa đường và màu nhân tạo. Chúng ta phải nhớ rằng các sản phẩm có tính axit là nguyên nhân làm hỏng men răng và gây sâu răng. Độ pH trung bình của soda là 2,4 làm đẩy nhanh quá trình phân hủy các mô cứng trong răng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe răng miệng của chúng ta. 

4. Gây ra các vấn đề tim mạch

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng những người uống nhiều soda mỗi ngày sẽ có nguy cơ mắc các hội chứng về tim lên đến 50%. Điều này có thể dẫn đến bệnh tim và thậm chí là bệnh tiểu đường nếu tiêu thụ trong thời gian dài. 

Phụ gia trong đồ uống có ga

Đồ uống có ga chứa các chất phụ gia giúp chúng có màu sắc hấp dẫn và hương vị thơm ngon. Tuy nhiên, thành phần này có thể gây ra một số vấn đề như dị ứng và tăng động ở trẻ em. 

- Màu caramel : Màu này được sử dụng nhiều trong nước có ga. Một số nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng uống phải các chất tạo màu có trong các loại nước có ga có thể gây ra những thay đổi trong máu và thậm chí là ung thư. 

- Axit carminic, E120 : Gây ức chế sự phát triển

Bạn không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn các loại soda khỏi chế độ ăn uống của mình, nhưng bạn phải giảm lượng tiêu thụ nhiều nhất có thể. Khi quyết định tiêu thụ chúng, bạn nên ghi nhớ những thức uống này ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe và các cơ quan quan trọng trong cơ thể. 

Theo Step To Health

Nhiều người giảm cân chọn cách loại bỏ tinh bột trong menu của mình, nhưng tại sao bạn nên ngừng "xa lánh" gạo khỏi chế độ ăn uống?

Nhiều người giảm cân chọn cách loại bỏ tinh bột trong menu của mình, nhưng tại sao bạn nên ngừng "xa lánh" gạo khỏi chế độ ăn uống?

Gạo là một loại ngũ cốc giàu tinh bột, là một thành phần chính của hơn một nửa dân số thế giới, nhờ khả năng thích nghi, sẵn có và khả năng thích ứng với bất kỳ hương vị hoặc gia vị nào. Gạo có kết cấu dai, mềm, mang lại sức bền cho bữa ăn và kết hợp tốt với nhiều loại ẩm thực. Nhưng gần đây, nguồn thực phẩm chính này đã được xếp vào hàng phụ vì nhiều người cho rằng nó không có ích cho chế độ ăn kiêng của họ để giảm cân.

Xem thêm
Từ khóa:   soda thực phẩm có hại cho sức khỏe sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 2 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm