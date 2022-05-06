Tại sao soda lại có hại cho sức khỏe của bạn?

Bạn có tin không, uống nhiều soda có thể gây ra bệnh xơ gan. Trên thực tế, các chuyên gia sức khỏe nói rằng uống khoảng hai cốc rưỡi soda mỗi ngày có thể đẩy nhanh sự phát triển của bệnh xơ gan. Vì vậy, bạn nên ngừng uống loại thực phẩm này nếu đang mắc phải các vấn đề về gan.

Lượng đường tiêu thụ hàng ngày được khuyến cáo là không được vượt quá 3 muỗng canh, nhưng một chai/lon nước ngọt hoặc soda chứa khoảng 6 thìa đường, cộng với nhiều chất phụ gia và chất bảo quản. Một khi lượng đường này đi vào cơ thể, có thể khiến bạn mệt mỏi và khó tiêu, hoặc xuất hiện số các triệu chứng khác.

Hàm lượng axit photphoric cao trong soda có thể gây ra sỏi thận. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người không uống soda ít bị sỏi hơn.

3. Ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng

Nước ngọt có ga làm hỏng men răng do chứa đường và màu nhân tạo. Chúng ta phải nhớ rằng các sản phẩm có tính axit là nguyên nhân làm hỏng men răng và gây sâu răng. Độ pH trung bình của soda là 2,4 làm đẩy nhanh quá trình phân hủy các mô cứng trong răng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe răng miệng của chúng ta.

4. Gây ra các vấn đề tim mạch

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng những người uống nhiều soda mỗi ngày sẽ có nguy cơ mắc các hội chứng về tim lên đến 50%. Điều này có thể dẫn đến bệnh tim và thậm chí là bệnh tiểu đường nếu tiêu thụ trong thời gian dài.

Phụ gia trong đồ uống có ga

Đồ uống có ga chứa các chất phụ gia giúp chúng có màu sắc hấp dẫn và hương vị thơm ngon. Tuy nhiên, thành phần này có thể gây ra một số vấn đề như dị ứng và tăng động ở trẻ em.

- Màu caramel : Màu này được sử dụng nhiều trong nước có ga. Một số nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng uống phải các chất tạo màu có trong các loại nước có ga có thể gây ra những thay đổi trong máu và thậm chí là ung thư.

- Axit carminic, E120 : Gây ức chế sự phát triển

Bạn không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn các loại soda khỏi chế độ ăn uống của mình, nhưng bạn phải giảm lượng tiêu thụ nhiều nhất có thể. Khi quyết định tiêu thụ chúng, bạn nên ghi nhớ những thức uống này ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe và các cơ quan quan trọng trong cơ thể.

Theo Step To Health