Khi bị đau thắt ngực, có thể bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn này, nhanh chóng điều trị càng sớm càng tốt nhé

Triệu chứng chính của chứng đau thắt ngực là đau ngực.

Với việc điều trị và thay đổi lối sống lành mạnh, bạn có thể kiểm soát chứng đau thắt ngực và giảm nguy cơ mắc các vấn đề nghiêm trọng hơn này.

Đôi khi có thể có các triệu chứng khác, như cảm thấy buồn nôn hoặc khó thở.

Khi nào cần trợ giúp y tế Nếu bạn chưa được chẩn đoán là bị đau thắt ngực, hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa khẩn cấp nếu bạn bị đau ngực xuất hiện trong vòng vài phút sau khi nghỉ ngơi. Họ có thể kiểm tra xem đó có phải là vấn đề về tim hay không và giới thiệu bạn đến bệnh viện để làm các xét nghiệm.

Các loại đau ở ngực Ảnh minh họa: Internet Có 2 loại đau thắt ngực chính mà bạn có thể được chẩn đoán: đau thắt ngực ổn định (phổ biến hơn) - các cuộc tấn công có yếu tố khởi phát (chẳng hạn như căng thẳng hoặc tập thể dục) và dừng lại trong vài phút nghỉ ngơi

đau thắt ngực không ổn định (nghiêm trọng hơn) - các cuộc tấn công khó dự đoán hơn (chúng có thể không có yếu tố khởi phát) và có thể tiếp tục đau âm ỉ mặc dù đã nghỉ ngơi Một số người phát triển cơn đau thắt ngực không ổn định sau khi có cơn đau thắt ngực ổn định.

Điều trị đau thắt ngực Có thể bạn sẽ cần dùng nhiều loại thuốc khác nhau trong suốt phần đời còn lại của mình. Ảnh minh họa: Internet Bạn có thể được cho thuốc để: xử lý các cuộc tấn công đau ngực khi chúng xảy ra (chỉ thực hiện khi cần thiết)

ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo

giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ Nếu các loại thuốc không phù hợp hoặc không có tác dụng, bạn có thể nên tiến hành phẫu thuật để cải thiện lưu lượng máu đến cơ tim.

Sống chung với đau thắt ngực Nếu nó được kiểm soát tốt, không có lý do gì khiến bạn không thể có một cuộc sống bình thường với chứng đau thắt ngực. Bạn thường có thể tiếp tục thực hiện hầu hết các hoạt động bình thường của mình. Ảnh minh họa: Internet Một trong những điều quan trọng nhất bạn cần làm là thay đổi lối sống lành mạnh, chẳng hạn như: có một chế độ ăn uống cân bằng

cắt giảm rượu

ngừng hút thuốc nếu bạn hút thuốc

giảm cân nếu bạn thừa cân

tập thể dục thường xuyên - các bài tập nhẹ nhàng thường an toàn Điều này có thể giúp giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.