Những điều bạn cần biết về viêm ruột thừa và cách điều trị chúng

Viêm ruột thừa là tình trạng ruột thừa sưng đau. Ruột thừa là một túi nhỏ, mỏng, dài khoảng 5 đến 10 cm (2 đến 4 inch). Nó kết nối với ruột già, nơi hình thành phân.
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Các triệu chứng của viêm ruột thừa
Đau ruột thừa thường bắt đầu với một cơn đau ở giữa bụng có thể đến và đi ngay tức khắc. Trong vòng vài giờ, cơn đau lan xuống phía dưới bên phải, nơi thường nằm của ruột thừa, và trở nên đau liên tục, dữ dội.
Ấn vào vùng này, ho hoặc đi lại có thể khiến cơn đau tồi tệ hơn. Bạn có thể chán ăn, cảm thấy buồn nôn và bị táo bón hoặc tiêu chảy .
Khi nào cần trợ giúp y tế
Nếu bạn bị đau bụng dần trở nên tồi tệ hơn, hãy liên hệ với bác sĩ hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngoài giờ tại địa phương của bạn ngay lập tức.
Gọi cấp cứu để yêu cầu xe cấp cứu nếu bạn bị đau đột ngột trở nên tồi tệ hơn và lan khắp bụng, hoặc nếu cơn đau của bạn tạm thời cải thiện trước khi trở lại tồi tệ hơn.
Nếu cơn đau của bạn giảm bớt trong một thời gian nhưng sau đó trở nên tồi tệ hơn, ruột thừa của bạn có thể đã vỡ, có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.
Cách điều trị viêm ruột thừa
Nếu bạn bị viêm ruột thừa, có khả năng ruột thừa của bạn sẽ cần phải được cắt bỏ càng sớm càng tốt.
Cắt bỏ ruột thừa, được gọi là phẫu thuật cắt ruột thừa, là một trong những phẫu thuật phổ biến và tỷ lệ thành công của nó là tuyệt vời.
Nó thường được thực hiện khi nội soi ổ bụng. Một số vết cắt nhỏ được thực hiện ở bụng, cho phép đưa các dụng cụ phẫu thuật đặc biệt vào.
Phẫu thuật mở, trong đó một vết cắt lớn hơn, một vết được thực hiện ở bụng, thường được áp dụng nếu ruột thừa đã vỡ hoặc việc tiếp cận khó khăn hơn.
Thường mất một vài tuần để hồi phục hoàn toàn sau khi ruột thừa của bạn đã được cắt bỏ. Nhưng có thể cần phải tránh các hoạt động gắng sức đến 6 tuần sau khi phẫu thuật mở.
Nguyên nhân nào gây ra viêm ruột thừa?
Không rõ nguyên nhân gây ra viêm ruột thừa. Trong nhiều trường hợp, có thể có thứ gì đó chặn lối vào của ruột thừa.
Ví dụ, nó có thể bị tắc do một mẩu phân nhỏ hoặc nhiễm trùng đường hô hấp trên có thể khiến hạch bạch huyết trong thành ruột bị sưng lên. Nếu sự tắc nghẽn gây ra viêm và sưng, nó có thể dẫn đến tăng áp lực trong ruột thừa, sau đó có thể vỡ ra.
Vì nguyên nhân của viêm ruột thừa chưa được hiểu đầy đủ, nên không có cách nào đảm bảo để ngăn ngừa nó.
Bạn có thể bị viêm ruột thừa ở mọi lứa tuổi, nhưng nó thường ảnh hưởng đến những người trẻ tuổi từ 10 đến 20 tuổi.
Trong vòng vài giờ, cơn đau di chuyển xuống phía dưới bên phải của bạn, nơi thường nằm của ruột thừa, và trở nên đau liên tục, dữ dội.
Nếu bạn bị viêm ruột thừa, bạn cũng có thể có các triệu chứng khác, bao gồm:
- cảm thấy buồn nôn (buồn nôn)
- bị ốm
- ăn mất ngon
- táo bón hoặc tiêu chảy
- nhiệt độ cơ thể cao và mặt đỏ bừng
Viêm ruột thừa có thể dễ bị nhầm lẫn với bệnh khác, chẳng hạn như:
- viêm dạ dày ruột
- hội chứng ruột kích thích nghiêm trọng (IBS)
- táo bón
- nhiễm trùng bàng quang hoặc nước tiểu
- bệnh Crohn
- nhiễm trùng vùng chậu
Ở phụ nữ, các triệu chứng tương tự như viêm ruột thừa đôi khi có thể do nguyên nhân phụ khoa, chẳng hạn như mang thai ngoài tử cung, đau bụng kinh hoặc bệnh viêm vùng chậu (PID) .
Nhưng bất kỳ tình trạng nào gây đau bụng liên tục đều cần được chăm sóc y tế khẩn cấp. Một ruột thừa vỡ có thể gây ra viêm phúc mạc, đây là tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng của niêm mạc bên trong ổ bụng.
Theo NHS