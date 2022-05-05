Những điều bạn cần biết về viêm ruột thừa và cách điều trị chúng

Nếu cơn đau của bạn giảm bớt trong một thời gian nhưng sau đó trở nên tồi tệ hơn, ruột thừa của bạn có thể đã vỡ, có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Cách điều trị viêm ruột thừa

Nếu bạn bị viêm ruột thừa, có khả năng ruột thừa của bạn sẽ cần phải được cắt bỏ càng sớm càng tốt.

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Cắt bỏ ruột thừa, được gọi là phẫu thuật cắt ruột thừa, là một trong những phẫu thuật phổ biến và tỷ lệ thành công của nó là tuyệt vời.

Nó thường được thực hiện khi nội soi ổ bụng. Một số vết cắt nhỏ được thực hiện ở bụng, cho phép đưa các dụng cụ phẫu thuật đặc biệt vào.

Phẫu thuật mở, trong đó một vết cắt lớn hơn, một vết được thực hiện ở bụng, thường được áp dụng nếu ruột thừa đã vỡ hoặc việc tiếp cận khó khăn hơn.

Thường mất một vài tuần để hồi phục hoàn toàn sau khi ruột thừa của bạn đã được cắt bỏ. Nhưng có thể cần phải tránh các hoạt động gắng sức đến 6 tuần sau khi phẫu thuật mở.