Tại sao phụ nữ có vẻ già nhanh hơn nam giới? Bật mí những bí mật khiến phái nữ phải ngỡ ngàng!

Sức khỏe 14/02/2022 11:45

Không có gì ngạc nhiên khi phụ nữ sống lâu hơn nam giới. Đây có vẻ là một tin vui đối với các quý cô, nhưng có một điều mà họ không ngờ tới. Việc này chỉ ra rằng phụ nữ già nhanh hơn nam giới. Và không có gì ngạc nhiên, phụ nữ có rất nhiều lý do cho điều này.

Hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao nam giới có thể trẻ lâu hơn nhé.

Phụ nữ bị căng thẳng nhiều hơn nam giới

Tại sao phụ nữ có vẻ già nhanh hơn nam giới? Bật mí những bí mật khiến phái nữ phải ngỡ ngàng! - Ảnh 1

Theo Tiến sĩ Judith Mohring, phụ nữ dễ bị suy sụp tinh thần hơn đặc biệt là những vấn đề liên quan đến công việc . Bên cạnh đó, sự khác biệt về nội tiết tố là điều giải thích tất cả cho sự lão hóa nhanh chóng ở nữ giới. Sự dao động của hormone có liên quan đến chứng trầm cảm. Hơn nữa, rối loạn Tâm lý Theo mùa ảnh hưởng đến phụ nữ nhiều hơn nam giới. Căng thẳng liên tục chắc chắn dẫn đến lão hóa sớm.

Phụ nữ sinh con già đi nhanh hơn

 

Tại sao phụ nữ có vẻ già nhanh hơn nam giới? Bật mí những bí mật khiến phái nữ phải ngỡ ngàng! - Ảnh 2

Một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học George Mason đã chứng minh rằng việc mang thai khiến phụ nữ trông già đi 11 tuổi. Vấn đề là những phụ nữ đã sinh con có telomere ngắn hơn những người chưa từng sinh con. Telomere càng ngắn thì phụ nữ trông càng già hơn. Bên cạnh đó, căng thẳng khi mang thai không phải là trường hợp hiếm, điều này cũng đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Da nam giới dày hơn

Tại sao phụ nữ có vẻ già nhanh hơn nam giới? Bật mí những bí mật khiến phái nữ phải ngỡ ngàng! - Ảnh 3

Theo các chuyên gia da liễu, da nam giới dày hơn da nữ 25%. Tỷ lệ phần trăm có thể khác nhau ở mỗi người nhưng con số chung vẫn như nhau. Tuy nhiên, mặc dù có ít nếp nhăn hơn trên khuôn mặt nam giới, nhưng những nếp nhăn đó lại sâu hơn so với nữ giới.

Mức độ testosterone khác nhau

Tại sao phụ nữ có vẻ già nhanh hơn nam giới? Bật mí những bí mật khiến phái nữ phải ngỡ ngàng! - Ảnh 4

Estrogen chịu trách nhiệm cho một khuôn mặt trẻ trung của phụ nữ trong khi testosterone là đặc trưng ở nam giới. Mức độ cao của testosterone làm chậm quá trình lão hóa. Mặc dù estrogen cũng đóng vai trò như một loại hormone chống lão hóa, nhưng việc sản xuất nó lại giảm nhanh hơn so với testosterone. Đó là lý do tại sao phụ nữ là những người đầu tiên có nếp nhăn.

Thời kỳ mãn kinh có ảnh hưởng nghiêm trọng đến nó

Tại sao phụ nữ có vẻ già nhanh hơn nam giới? Bật mí những bí mật khiến phái nữ phải ngỡ ngàng! - Ảnh 5

Việc mất các hormone trong thời kỳ mãn kinh sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa. Khi phụ nữ bước qua thời kỳ mãn kinh, cơ thể của họ ngừng sản xuất nhiều collagen như trước đây. Điều này làm mất độ đàn hồi của da.

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