Hà Nội có thêm 2.908 ca mắc Covid-19 mới, số ca F0 cao nhất cả nước

Tin y tế 11/02/2022 21:04

Sở Y tế Hà Nội ngày 11/2 công bố 2.908 trường hợp Covid-19 với 610 F0 cộng đồng và 2.298 ca đã cách ly. Hà Nội vẫn tiếp tục đứng đầu cả nước về số F0 mới mỗi ngày.

Theo thông tin từ Vietnamnet, nhóm bệnh nhân Covid-19 mới trú tại 483 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. 

Các địa phương ghi nhận số F0 lớn nhất trong ngày: Hoàng Mai (112), Đông Anh (106), Chương Mỹ (101), Đống Đa (95), Hoài Đức (94),...

Một số địa bàn xã/phường có số nhiễm cao hôm nay: Hoàng Liệt, Hoàng Văn Thụ, Mai Động (Hoàng Mai), Thụy Phương, Cổ Nhuế (Bắc Từ Liêm), Dục Tú, Kim Chung, Đông Hội (Đông Anh), Yên Thường (Gia Lâm), Tân Triều, Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì), Thọ An (Đan Phượng), Mễ Trì (Nam Từ Liêm), Trung Hòa (Chương Mỹ), Đồng Xuân (Hoàn Kiếm), Chi Đông, Tiền Phong (Mê Linh), Đức Giang (Long Biên), Phương Trung (Thanh Oai),...

Covid-19 1

Hà Nội tiếp tục ghi nhận số ca mắc Covid-19 đang tăng lên và đứng đầu cả nước về số F0 mới mỗi ngày. Anh Internet

Như vậy, từ đầu đợt dịch thứ tư (từ ngày 29/4) tới nay, địa bàn Hà Nội đã ghi nhận tổng số 165.817 ca Covid-19. Riêng từ thời điểm áp dụng "thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19" (từ ngày 11/10), toàn thành phố có thêm 161.779 F0 mới. Hà Nội vẫn tiếp tục đứng đầu cả nước về số F0 mới mỗi ngày.

Các quận huyện có số ca bệnh cộng dồn lớn nhất (từ đầu năm 2021 tới ngày 12/2/2022) là: Hoàng Mai (12.757 F0), Đống Đa (11.895 F0), Nam Từ Liêm (9.092 F0), Gia Lâm (8.265 F0) và Thanh Trì (8.261 F0).

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, đến hết ngày hôm qua 10/2, địa bàn thành phố có 65.905 F0 đang được điều trị, cách ly. Trong đó, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (158), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (173), tại các bệnh viện của Hà Nội (2.703), cơ sở thu dung điều trị tuyến thành phố (98), cơ sở thu dung quận, huyện (522), theo dõi cách ly tại nhà (62.251).

Ngày 11/2, Việt Nam ghi nhận 26.487 ca nhiễm COVID-19, tăng 448 ca so với ngày trước đó, có 6 địa phương phát hiện trên 1.000 F0

Ngày 11/2, Việt Nam ghi nhận 26.487 ca nhiễm COVID-19, tăng 448 ca so với ngày trước đó, có 6 địa phương phát hiện trên 1.000 F0

Tính từ 16h ngày 10/02 đến 16h ngày 11/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 26.487 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 26.471 ca ghi nhận trong nước.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 dịch COVID-19 ở Hà Nội Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 47 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại