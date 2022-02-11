Hà Nội có thêm 2.908 ca mắc Covid-19 mới, số ca F0 cao nhất cả nước

Sở Y tế Hà Nội ngày 11/2 công bố 2.908 trường hợp Covid-19 với 610 F0 cộng đồng và 2.298 ca đã cách ly. Hà Nội vẫn tiếp tục đứng đầu cả nước về số F0 mới mỗi ngày.

Theo thông tin từ Vietnamnet, nhóm bệnh nhân Covid-19 mới trú tại 483 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Các địa phương ghi nhận số F0 lớn nhất trong ngày: Hoàng Mai (112), Đông Anh (106), Chương Mỹ (101), Đống Đa (95), Hoài Đức (94),...

Một số địa bàn xã/phường có số nhiễm cao hôm nay: Hoàng Liệt, Hoàng Văn Thụ, Mai Động (Hoàng Mai), Thụy Phương, Cổ Nhuế (Bắc Từ Liêm), Dục Tú, Kim Chung, Đông Hội (Đông Anh), Yên Thường (Gia Lâm), Tân Triều, Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì), Thọ An (Đan Phượng), Mễ Trì (Nam Từ Liêm), Trung Hòa (Chương Mỹ), Đồng Xuân (Hoàn Kiếm), Chi Đông, Tiền Phong (Mê Linh), Đức Giang (Long Biên), Phương Trung (Thanh Oai),...

Hà Nội tiếp tục ghi nhận số ca mắc Covid-19 đang tăng lên và đứng đầu cả nước về số F0 mới mỗi ngày. Anh Internet

Như vậy, từ đầu đợt dịch thứ tư (từ ngày 29/4) tới nay, địa bàn Hà Nội đã ghi nhận tổng số 165.817 ca Covid-19. Riêng từ thời điểm áp dụng "thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19" (từ ngày 11/10), toàn thành phố có thêm 161.779 F0 mới. Hà Nội vẫn tiếp tục đứng đầu cả nước về số F0 mới mỗi ngày.

Các quận huyện có số ca bệnh cộng dồn lớn nhất (từ đầu năm 2021 tới ngày 12/2/2022) là: Hoàng Mai (12.757 F0), Đống Đa (11.895 F0), Nam Từ Liêm (9.092 F0), Gia Lâm (8.265 F0) và Thanh Trì (8.261 F0).

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, đến hết ngày hôm qua 10/2, địa bàn thành phố có 65.905 F0 đang được điều trị, cách ly. Trong đó, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (158), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (173), tại các bệnh viện của Hà Nội (2.703), cơ sở thu dung điều trị tuyến thành phố (98), cơ sở thu dung quận, huyện (522), theo dõi cách ly tại nhà (62.251).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-co-them-2908-ca-mac-covid-19-moi-so-ca-f0-cao-nhat-ca-nuoc-449641.html