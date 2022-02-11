Sáng 11/2, TP.HCM phát hiện 1 ca nghi nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng ở quận Bình Thạnh

Tin y tế 11/02/2022 10:13

Sáng 11/2, ngành y tế TP.HCM đang khẩn trương điều tra dịch tễ, khoanh vùng xử lý nguy cơ lây nhiễm của một trường hợp nghi nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng.

Sáng 11/2, theo nguồn tin từ Tiền Phong cho biết, ngành y tế thành phố đang khẩn trương điều tra dịch tễ, khoanh vùng xử lý nguy cơ lây nhiễm của một trường hợp nghi nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng.

Được biết, đây là trường hợp của một bệnh nhân nam ngụ tại quận Bình Thạnh, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, nghi nhiễm biến chủng Omicron. Quá trình điều tra dịch tễ bước đầu ghi nhận, trước khi được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 bệnh nhân có tiếp xúc với nhiều người trong gia đình.

 

Hiện người bệnh và các F1 đã được cách ly y tế, theo dõi sức khỏe theo quy định. Ngành y tế đang tiếp tục thực hiện xét nghiệm để xác định nguy cơ của các trường hợp F1, kịp thời khoanh vùng xử lý, tránh nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng.

Omicron 1
Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Bản tin COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, hiện trên địa bàn TP.HCM đã ghi nhận 92 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron. Ngoài 5 trường hợp là chùm ca bệnh được phát hiện trong cộng đồng, tất cả những bệnh nhân còn lại đều là người nhập cảnh. Thành phố chưa ghi nhận trường hợp nhiễm biến chủng Omicron tử vong.

Chuyên gia giải đáp: Trẻ em khi mắc Covid-19 có thể lây cho người lớn, nhiễm thể nhẹ có cần tiêm vắc xin không?

Chuyên gia giải đáp: Trẻ em khi mắc Covid-19 có thể lây cho người lớn, nhiễm thể nhẹ có cần tiêm vắc xin không?

Chuyên gia y tế cho biết, trẻ em khi mắc Covid-19 có thể tiếp tục làm nguồn lây nhiễm và lây cho người lớn, cho người không được tiêm. Đó là sự nguy hiểm của việc duy trì chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng.

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