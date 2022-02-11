Chuyên gia giải đáp: Trẻ em khi mắc Covid-19 có thể lây cho người lớn, nhiễm thể nhẹ có cần tiêm vắc xin không?

Hiện tại FDA chấp thuận sử dụng vaccine của Pfizer-BioNTech cho trẻ từ 12 tuổi trở lên. Một số loại vaccine khác vẫn đang được nghiên cứu thêm trên đối tượng trẻ em và được chấp thuận tại một số nước, chẳng hạn: Mordena, Sinovac, Soberana 2, ZyCoV-D (Ấn Độ).

Dẫn tin từ Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, tại Việt Nam, việc triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em cũng sẽ được Bộ Y tế triển khai trong thời gian tới. Đối tượng tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi.

TS Thái cho biết trẻ em 5-11 tuổi phần lớn chưa bước vào giai đoạn dậy thì, chưa trải qua quá trình cơ thể thay đổi hormone, do đó ít xảy ra các phản ứng phụ sau tiêm. Với liều tiêm chỉ bằng 1/3 người lớn, trẻ sẽ không có các phản ứng phụ bất lợi nên đây được đánh giá là mũi tiêm an toàn.

Trả lời cho câu hỏi: "Trẻ em nhiễm Covid-19 thường nhẹ thì có cần tiêm vắc xin?", chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị, TS, BS Phạm Quang Thái, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, liều tiêm vắc xin cho trẻ em chỉ bằng 1/3 so với người lớn. Theo hướng dẫn từ hãng dược Pfizer, trẻ từ 5 đến 11 tuổi sử dụng vắc xin với liều 10 microgam. Nguyên tắc, khi thử nghiệm lâm sàng thuốc và vắc xin, các nhà nghiên cứu sẽ xem liều nào thấp nhất nhưng vẫn sinh miễn dịch tối ưu, tức là miễn dịch phải đủ tốt để bảo vệ.

Liên quan tới nguy cơ viêm cơ tim sau tiêm vắc xin phòng Covid-19 ở trẻ em, TS Thái nhấn mạnh với liều tiêm 10 microgam ở trẻ nhỏ, gần như không thấy trường hợp nào gặp phải vấn đề với cơ tim.

"Một số phản ứng thường gặp ở trẻ như sưng đau tại chỗ, mệt mỏi 1-2 hôm, thì sau đó hết. Ở các nước đã tiêm vắc xin cho đối tượng trẻ độ tuổi này không gặp biến cố bất lợi hay viêm cơ tim", bác sĩ Thái nói.

TS Thái cho rằng hội chứng hậu Covid-19 không chỉ xảy ra ở người lớn mà ngay cả trẻ em. Trẻ em khi nhiễm Covid-19 ít biến chứng nặng nhưng những tác dụng kéo dài liên quan Covid-19 khá phổ biến, ảnh hưởng tới sức học của trẻ con.

Bên cạnh đó, trẻ em khi mắc Covid-19 có thể tiếp tục làm nguồn lây nhiễm và lây cho người lớn, cho người không được tiêm. Đó là sự nguy hiểm của việc duy trì chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng.

"Riêng với trẻ béo phì, có bệnh nền, đây là đối tượng càng cần phải tiêm sớm, tiêm trước trong bệnh viện vì trẻ có nguy cơ diễn biến nặng nếu mắc Covid-19.

Đó là lý do vì sao trẻ em nên được tiêm chủng vì những giá trị kéo dài tốt đẹp của tiêm vắc xin Covid-19, để chủ động bảo vệ sức khỏe trẻ và sớm trở lại cuộc sống bình thường", bác sĩ Thái nói.

Theo TS Thái, phần lớn tâm lý người lớn đang lo ngại quá mức với vắc xin, trong khi nhiễm virus thật còn nguy hiểm hơn nhiều lần. Do đó, các bậc phụ huynh không nên do dự trước việc tiêm vắc xin Covid-19 cho con mình kể cả ở nhóm tuổi nhỏ.