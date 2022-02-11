TP.HCM ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19 với biển thể Omicron cộng đồng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Cụ thể, từ ngày 31/1 đến ngày 7/2, ngành y tế đã tầm soát ngẫu nhiên 72 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại các bệnh viện. Kết quả giải trình tự gene phát hiện 5 ca nhiễm biến chủng Omicron, theo báo cáo của Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford OUCRU (phối hợp cùng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới).

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM xác định đây là các ca nhiễm biến thể Omicron do lây nhiễm trong cộng đồng. Truy vết xác định được 19 F1. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy có 3 trường hợp F1 dương tính và 16 trường hợp âm tính.

Trong 5 ca Omicron cộng đồng này, 1 trường hợp đến từ Nghệ An, 3 trường hợp cư trú tại TP.HCM, 1 trường hợp đi về Đồng Tháp và quay lại thành phố làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Tất cả đều đã tiêm đủ vắc xin, sức khỏe ổn định. 4/5 trường hợp có biểu hiện đau họng, sốt nhẹ, trường hợp còn lại không có triệu chứng.

Như vậy, tính từ cuối tháng 12/2021 đến nay, TP.HCM đã phát hiện 125 ca mắc biến thể mới Omicron. Trong đó 115 ca nhập cảnh, 10 ca trong cộng đồng. Tất cả đều không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, không có ca nặng và tử vong.

TP.HCM phát hiện thêm 5 mắc Covid-19 với biến thể Omicron. Ảnh Internet

Theo Sở Y tế TP.HCM, mặc dù số ca bệnh nặng và số ca tử vong vì Covid-19 trên địa bàn tiếp tục giảm sâu nhưng số ca mắc mới có xu hướng tăng nhẹ sau những ngày nghỉ Tết. Các hoạt động kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của thành phố được đảm bảo và tăng cường hơn tại các thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Cũng theo thông tin từ TTXVN, Sở Y tế TP.HCM cho biết thêm, ngành y tế thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo các kịch bản trong thế trận phòng chống Omicron, giám sát các khu vực có gia tăng ca mắc mới, truy vết, cách ly hạn chế nguồn lây. Ngoài việc tiếp tục hợp tác với Oucru và Viện Pasteur TP.HCM trong giám sát ngẫu nhiên Omicron qua giải trình tự gene, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM tiếp tục áp dụng thử nghiệm xét nghiệm RT-PCR sàng lọc Omicron trong cộng đồng.

Trước tình hình dịch bệnh có chiều hướng gia tăng số trường hợp mắc mới sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngành y tế Thành phố yêu cầu người dân cần tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch Covid-19 như nâng cao cảnh giác, tuân thủ 5K, tiêm vaccine liều bổ sung và liều nhắc lại ngay khi đến lượt tiêm theo đúng quy định; đến ngay các cơ sở y tế để khám bệnh để được tư vấn, chăm sóc sức khỏe ngay khi có dấu hiệu nghi mắc Covid-19; thông báo ngay cho Trạm Y tế tại địa phương ngay sau khi làm xét nghiệm nhanh dương tính để được tư vấn, theo dõi sức khỏe và cung cấp các túi thuốc chăm sóc F0 tại nhà theo quy định, tuân thủ cách ly y tế để tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.