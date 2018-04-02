Tại sao nhiều người lại mất ngủ vào mùa hè và cách để có giấc ngủ ngon?

Rất nhiều người bị mất ngủ khi mùa hè đến. Vậy đâu là nguyên nhân và làm thế nào để có thể ngủ ngon khi thời tiết bắt đầu trở nóng?

Mùa đông đang dần nhường chỗ cho mùa hè và cái nắng đã bắt đầu lan tỏa khắp mọi nơi. Khi thời tiết chuyển mùa như vậy, một trong những triệu chứng rõ nhất mà nhiều người thường gặp phải đó chính là mất ngủ. Nguyên nhân gây ra hiện tượng này là gì và làm thế nào để có một giấc ngủ ngon vào mùa hè? Hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Nguyên nhân gây mất ngủ vào mùa hè? Mất ngủ mùa hè. Ảnh minh họa: Internet. Có nhiều nguyên nhân gây mất ngủ vào mùa hè, chẳng hạn:

Đổ nhiều mồ hôi : Nhiều mồ hôi khiến cơ thể ướt át, nóng bức nên khó có thể có giấc ngủ yên bình được.

: Nhiều mồ hôi khiến cơ thể ướt át, nóng bức nên khó có thể có giấc ngủ yên bình được. Thời tiết quá nóng : Khi nhiệt độ quá cao mà lại không có các thiết bị làm mát thì sẽ kích thích cơ thể dẫn tới khó chìm vào giấc ngủ.

: Khi nhiệt độ quá cao mà lại không có các thiết bị làm mát thì sẽ kích thích cơ thể dẫn tới khó chìm vào giấc ngủ. Tiếng ồn : Mùa hè cũng là lúc nhiều hoạt động sôi động diễn ra, đặc biệt là vào buổi tối. Điều này có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn.

: Mùa hè cũng là lúc nhiều hoạt động sôi động diễn ra, đặc biệt là vào buổi tối. Điều này có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn. Dị ứng : Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến gây mất ngủ vào mùa hè, đặc biệt là với những ai bị dị ứng hoa hay côn trùng.

: Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến gây mất ngủ vào mùa hè, đặc biệt là với những ai bị dị ứng hoa hay côn trùng. Sự thay đổi của ngày và đêm: Ngày dài hơn vào mùa hè khiến cơ thể trải qua một số thay đổi nhất định. Do vậy, giấc ngủ cũng bị tác động. Bí quyết ngủ ngon khi bị mất ngủ vào mùa hè 1. Sử dụng ga trải giường bằng cotton Sử dụng ga trải giường bằng cotton. Ảnh minh họa: Internet. Để kích thích giấc ngủ vào buổi tối mùa hè, bạn tránh chọn các loại ga trải giường bằng nylon, lụa hoặc plyester. Các chất liệu này làm tăng nhiệt độ cơ thể nên bạn sẽ khó ngủ hơn. Ngoài ra, cũng đừng dùng những chất liệu màu tối và dày vì chúng có thể khiến bạn không thoải mái. Hãy chọn các sản phẩm có màu sáng. 2. Tắt các thiết bị tỏa ra hơi nóng Mùa hè có thể bạn phải làm việc nhiều hơn, khuya hơn, khiến các thiết bị trong nhà như máy tính, laptop hay tivi bật liên tục. Nếu nằm ngủ cạnh các thiết bị này thì hơi nóng sẽ khiến bạn càng khó ngủ hơn nữa. Tốt nhất là tắt hết các thiết bị phát ra hơi nóng, kể cả đèn điện và để cho căn phòng mát tự nhiên nhé.

3. Mặc quần áo màu sáng Mặc quần áo màu sáng. Ảnh minh họa: Internet. Quần áo quá chật và bằng chất liệu nylon sẽ giữ nhiệt và làm bạn cảm thấy nóng bức. Do vậy, hãy mặc quần áo rộng rãi hơn để cơ thể luôn được thoáng mát. 4. Ngủ trên chiếu tre hoặc chiếu trúc Ngủ trên chiếu tre hoặc chiếu trúc không chỉ giữ nhiệt. Chúng còn làm mát cơ thể. Đây là lý do mà vào mùa hè các sản phẩm chiếu ngủ làm từ những nguyên liệu này bán rất đắt khách. 5. Ngâm chân trong nước mát Ngâm chân trong nước mát. Ảnh minh họa: Internet. Ngâm chân trong nước trước khi đi ngủ là liệu pháp giúp ngủ ngon hiện được rất nhiều người áp dụng. Vào mùa hè, áp dụng cách này cũng là bí quyết hiệu quả để chống mất ngủ. Bạn có thể chuẩn bị một chậu nước rồi cho vào viên đá lạnh vào, sau đó, ngâm chân trong khoảng 15 đến 20 phút để làm mát toàn bộ cơ thể. 6. Tắm nước mát trước khi đi ngủ Trước khi đi ngủ, hãy đi tắm bằng nước mát. Cách này giúp bạn sảng khoải cả đêm nhờ làm giảm nhiệt độ cơ thể. Với những bí quyết ngủ ngon này, mất ngủ mùa hè rõ ràng không còn là vấn đề nghiêm trọng nữa. Hãy thử ngay để mỗi ngày đều có những giấc ngủ tuyệt vời nhất nhé.

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