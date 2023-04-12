Tại sao chị em phụ nữ nên theo dõi kỹ chu kỳ kinh nguyệt của mình?

Sức khỏe 12/04/2023 16:30

Kinh nguyệt là một đặc điểm sinh lý của phụ nữ. Sự thay đổi nội tiết tố liên tục và chu kỳ kinh nguyệt ảnh hưởng đến tâm trạng của người phụ nữ.

Trung bình phụ nữ có kinh nguyệt ở tuổi 12 và bước vào thời kỳ mãn kinh ở tuổi 50. Trong gần 40 năm, đó là sự bất tiện của việc chảy máu từ tử cung mỗi tháng. 

Nếu chu kỳ kinh nguyệt của bạn không đều, bạn sẽ gặp rắc rối gấp đôi vì nó làm tăng thêm sự lo lắng của bạn. Liệu sức khỏe của bạn có vấn đề gì hay việc mang thai là không thể, trở nên phức tạp trong đầu bạn.

Thỉnh thoảng chu kỳ kinh nguyệt không đều

Chu kỳ có thể không đều trong thời niên thiếu, nhưng sẽ trở nên đều hơn khi bạn đến tuổi 20. Chu kỳ kinh từ 3 đến 7 ngày trong chu kỳ 25 đến 32 ngày được coi là bình thường.

Ngay cả những phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn đôi khi cũng có thể có chu kỳ không đều. Tập thể dục quá sức và giảm cân nhanh đôi khi có thể gây trễ kinh. Điều tương tự cũng xảy ra khi gặp quá nhiều căng thẳng. Trong trường hợp này, bạn cần điều chỉnh lối sống của mình và tập trung vào việc kiểm soát căng thẳng.

Tại sao chị em phụ nữ nên theo dõi kỹ chu kỳ kinh nguyệt của mình? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chu kỳ kinh nguyệt dưới 8 lần/năm

Nếu bạn không có kinh nguyệt trong hơn 3 ngày liên tiếp, bạn nên thử nghiệm để xem mình có thai hay không. Nếu bạn đang có kế hoạch mang thai, bạn có thể đoán được, nhưng nếu bạn mang thai ngoài ý muốn, bạn thậm chí có thể không nhận thấy.

Hội chứng buồng trứng đa nang là một vấn đề đáng lo ngại nếu chứng trầm cảm xuất hiện cùng với kinh nguyệt không đều, tăng cân và tóc mỏng. Nguyên nhân gây ra u nang buồng trứng và kinh nguyệt bất thường vẫn chưa rõ ràng. Duy trì cân nặng khỏe mạnh được biết đến như một biện pháp phòng ngừa.

Tại sao chị em phụ nữ nên theo dõi kỹ chu kỳ kinh nguyệt của mình? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lượng máu kinh không đều

Đôi khi, nếu lượng máu ít đến mức chỉ cần dùng miếng lót nhỏ, và những lần khác, nếu lượng máu nhiều để tiếp tục dùng miếng lót lớn thì có thể bạn có polyp (tế bào nội mạc) trong tử cung. Ngay cả khi mức progesterone giảm xuống, lượng máu kinh cũng trở nên bất thường.

Chuột rút dữ dội trong kỳ kinh nguyệt

Đau trong thời kỳ kinh nguyệt là bình thường. Mức độ đau khác nhau ở mỗi người. Nếu cơn đau và co thắt nghiêm trọng, nên dùng thuốc chống viêm không chứa steroid. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Sản phụ khoa Quốc tế, bổ sung axit béo omega-3 và vitamin D cũng có thể giúp giảm các triệu chứng này.

Tại sao chị em phụ nữ nên theo dõi kỹ chu kỳ kinh nguyệt của mình? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi

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Từ khóa:   sức khỏe chu kỳ kinh nguyệt đau bụng kinh

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