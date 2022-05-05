Tại sao chỉ đánh răng mỗi ngày một lần là đủ?

Sức khỏe 05/05/2022 09:54

Khi bạn cảm thấy mệt mỏi vào cuối ngày, rất có thể thỉnh thoảng bạn quên đánh răng. Mặc dù đánh răng đúng cách là một bước thiết yếu để ngăn ngừa sâu răng , nhưng nhiều chuyên gia nha khoa cho biết chỉ cần đánh răng một lần mỗi ngày là đủ để ngăn chặn tất cả những vấn đề này.

Bright Side đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng chỉ nên đánh răng mỗi ngày một lần là đủ và chúng tôi quyết định tìm hiểu lý do đằng sau điều đó.

  1. Răng của bạn sẽ bớt nhạy cảm hơn. 
Tại sao chỉ đánh răng mỗi ngày một lần là đủ? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi nói đến đánh răng, đánh nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn. Trên thực tế, hầu hết các chuyên gia tin rằng chỉ cần đánh răng một lần mỗi ngày là đủ để ngăn ngừa vi khuẩn và sâu răng gây hại cho răng của bạn. Điều quan trọng không phải là chải răng sau mỗi bữa ăn, mà là phải thực hiện đúng cách, và nếu bạn đầu tư đủ thời gian cho việc đánh răng mỗi ngày một lần thì có thể đủ để duy trì sức khỏe răng miệng tốt. Ngược lại, chải răng quá kỹ có thể gây hại nhiều hơn lợi vì nếu bạn làm quá mạnh tay, nó có thể làm mòn men răng của bạn và tăng độ ê buốt.

2. Nó có thể tốt hơn cho nướu răng của bạn. 

Tại sao chỉ đánh răng mỗi ngày một lần là đủ? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn không đánh răng, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là bệnh nướu răng, vì vi khuẩn sẽ ăn những mảnh thức ăn mắc kẹt giữa các kẽ răng của bạn. Nhưng nhiều nha sĩ tin rằng nếu bạn đánh răng kỹ lưỡng mỗi ngày một lần, bạn sẽ tiêu diệt vi khuẩn có hại trước khi nó thực sự có thể gây hại cho nướu của bạn. Mảng bám gây ra bệnh nướu răng cần ít nhất 24 giờ để phát triển và việc đánh răng mỗi ngày một lần có thể đủ để ngăn nó xảy ra. Mặt khác, chải răng quá thường xuyên có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến nướu của bạn và thậm chí khiến nướu bị tụt xuống, do đó sẽ khiến nướu dễ bị nhiễm trùng hơn.

3. Chải răng quá kỹ có thể khiến răng của bạn bị vàng. 

Tại sao chỉ đánh răng mỗi ngày một lần là đủ? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể nghĩ rằng việc sử dụng bàn chải lông cứng sẽ giúp bạn đánh răng hiệu quả hơn và trông chúng trắng hơn, nhưng thực tế nó lại hoạt động theo chiều ngược lại. Đánh răng bằng bàn chải cứng (hoặc thậm chí lông vừa) có thể làm hỏng lớp ngoài của răng và khiến chúng dễ bị ố vàng hơn. Thay vì chải răng quá kỹ, tốt hơn bạn nên thực hiện ít thường xuyên hơn bằng bàn chải đánh răng lông mềm để tránh quá nhiều áp lực.

4. Đánh răng quá thường xuyên có thể gây sâu răng.

Tại sao chỉ đánh răng mỗi ngày một lần là đủ? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù đánh răng đúng cách là rất quan trọng đối với sức khỏe răng miệng của bạn, nhưng nếu đánh răng quá thường xuyên có thể thực sự gây ra điều ngược lại. Khi bạn đánh răng quá nhiều sẽ khiến chúng dễ bị sâu, răng và làm hỏng men răng của bạn.

Bạn đánh răng bao lâu một lần? Bạn đã bao giờ đi ngủ mà không đánh răng chưa?

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Từ khóa:   sức khỏe cách bảo vệ răng miệng chăm sóc răng miệng

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