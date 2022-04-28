Cơ thể bạn sẽ như thế nào nếu như bạn chuyển sang dùng cafe decaf?

Hạt cà phê có chứa các caffeine tự nhiên, và việc loại bỏ nó thường đòi hỏi phải sử dụng các hóa chất gây hại cho sức khỏe của bạn. Để loại bỏ caffeine khỏi hạt cà phê, nhiều công ty sử dụng methylene chloride, một chất hóa học khắc nghiệt được tìm thấy trong chất tẩy sơn. Khi vào cơ thể, methylene chloride có thể gây hại cho tim và gan, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của bạn.

Tại Bright Side, chúng tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng nếu chọn cà phê thông thường thay vì cà phê decaf thì sẽ tốt hơn, và chúng tôi đã thực hiện một số nghiên cứu để tìm hiểu những tác dụng phụ có thể được pha trong tách cà phê decaf đó.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc chuyển sang cà phê decaf để kiểm soát được mức cholesterol trong cơ thể, có lẽ bạn nne6 xem xét kỹ loại đậu được sử dụng trong đó. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống decaf có thể làm tăng đáng kể mức cholesterol xấu của bạn, và lý do đằng sau đó là việc lựa chọn đậu. Hầu hết các loại cà phê decaf được làm từ hạt cà phê Robusta có hàm lượng chất béo cao hơn và có thể làm tăng cholesterol của bạn. Nếu bạn quyết tâm uống decaf thay vì cà phê thông thường, hãy tìm hiểu về các thương hiệu sử dụng hạt Arabica sẽ có lợi hơn rất nhiều.

3. Bạn sẽ không có được hết những lợi ích về sức khỏe mà cà phê thông thường mang lại.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù uống quá nhiều cà phê sẽ gây ra nhiều rủi ro cho sức khỏe, nhưng thưởng thức nó một cách điều độ thực sự mang lại một số lợi ích, bao gồm cả làn da trông trẻ hơn và sạch mụn. Ngược lại, Decaf là một loại nước giải khát đã qua chế biến nên phần nào đã làm mất đi hầu hết các thành phần hoạt tính sinh học tự nhiên trong quá trình khử caffein. Một trong số đó là axit chlorogenic có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và thậm chí làm chậm quá trình lão hóa da.

4. Không nên uống quá nhiều .

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều phụ nữ mang thai chọn decaf thay vì cà phê thông thường để giảm lượng caffein của họ, nhưng chỉ vì decaf chứa rất ít caffein không nhất thiết có nghĩa là uống nhiều cà phê sẽ an toàn. Các chuyên gia y tế tin rằng phụ nữ mang thai uống một tách cà phê pha mỗi ngày là hoàn toàn an toàn, nhưng nếu bạn chọn decaf, hãy đảm bảo không uống quá nhiều.

Bạn có thể dễ dàng quên rằng decaf vẫn chứa một ít cà phê và trong khi gan của bạn có thể phân hủy nó, rất có thể cơ thể của trẻ sẽ không thể làm được như vậy. Mặc dù cà phê decaf chứa ít caffeine hơn nhiều so với cà phê thông thường, nhưng phụ nữ mang thai vẫn được khuyến nghị không nên uống quá một tách cà phê mỗi ngày.

5. Nó có thể gây ra viêm khớp.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài các nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn khác, việc chuyển sang ăn decaf có thể gây hại cho xương của bạn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thường xuyên uống 4 cốc cà phê decaf trở lên mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh viêm khớp dạng thấp cao hơn so với những người không bao giờ uống cà phê đã khử caffein.

Bạn thích cà phê decaf hay cà phê thông thường? Bạn thường uống bao nhiêu tách cà phê một ngày?