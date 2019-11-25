Tác dụng của quả nhãn và những cảnh báo cần biết khi sử dụng

Trong nhãn có cung cấp một lượng sắt rất hữu ích cho cơ thể, nó thuộc nhóm sắt thực vật vì vậy cơ thể có thể hấp thụ một cách dễ dàng và an toàn. Đồng thời với khả năng bồi bổ khí huyết, giảm các triệu chứng về tim mạch ở nhãn, nó giúp giảm tình trạng thiếu máu và các bệnh lý khí huyết rất hiệu quả. Ăn nhãn còn đặc biệt hỗ trợ chế độ ăn của người đang ăn kiêng, ăn chay vì chế độ ăn của họ dễ dẫn tới tình trạng thiếu sắt.

Có rất nhiều tác dụng của quả nhãn đối với sức khỏe con người đã được các nghiên cứu về dinh dưỡng đưa ra. Nhưng xét về mặt tổng quan, chúng ta có thể gói gọn những lợi ích đó trong các đề mục dưới đây:

Với thành phần giàu chất dinh dưỡng, nhãn có tác dụng làm dịu và cải thiện hoạt động của hệ thần kinh, giúp giảm các chứng suy nhược thần kinh, stress, đặc biệt là tình trạng mất ngủ và nguy cơ mắc bệnh trầm cảm, bệnh lý thần kinh.

Các nghiên cứu về dinh dưỡng chứng minh rằng hàm lượng vitamin C trong nhãn giúp cải thiện và phòng ngừa các tình trạng về mắt. Đặc biệt nó giúp phát triển, bảo vệ thị lực ở trẻ em.

Nhãn là loại thực phẩm rất giàu giá trị dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của quả nhãn ngâm rượu

Nhãn ngâm rượu, hay còn gọi là rượu long nhãn là một thứ rượu có rất nhiều giá trị về y học và ẩm thực. Từ xưa tới nay các bài thuốc đông y thường lưu truyền những cách chữa bệnh với rượu long nhãn. Thậm chí nó còn được ví von là thứ “thần dược” cho người nghèo vì việc chế biến vì sự bình dân trong giá thành lẫn các thao tác tiến hành.

Hiện nay, rượu long nhãn vẫn được ứng dụng rất nhiều để chữa bệnh và bồi bổ sức khỏe với những công dụng hữu ích mà nó đem lại. Vậy nhãn ngâm rượu có tác dụng gì? Những lợi ích đó được phân tích cụ thể như sau:

Khả năng bồi bổ khí huyết, lưu thông máu

Theo đông y, nhãn có vị ngọt, tính ấm, khi kết hợp với rượu có khả năng đả thông sự tuần hoàn của máu, khiến khí huyết được lưu thông và hoạt động nhuần nhuyễn. Rượu long nhãn thường được dùng chung với những phương thuốc như mật tỳ, á lệ chi, ích trí,…để tăng cường khả năng lưu thông máu trong cơ thể, trị các chứng thiếu máu và hạn chế các bệnh lý về đường tim mạch.

Tác dụng an thần, tốt cho dẫn truyền thần kinh

Cũng theo đông y, rượu long nhãn có tác dụng an thần, khiến các hoạt động của hệ thần kinh diễn ra tốt hơn. Giảm thiểu các triệu chứng hoa mắt, đau đầu vặt, suy nhược thần kinh…Sử dụng rượu long nhãn kiên trì và hợp lý sẽ giúp các bệnh về thần kinh như trên được giảm thiểu đáng kể.

Uống rượu long nhãn giúp bồi bổ khí huyết - Ảnh minh họa: Internet

Trị mất ngủ

Từ việc giúp an thần và tăng khả năng hoạt động của hệ thần kinh, long nhãn cũng giúp điều hòa giấc ngủ, làm giảm tình trạng mất ngủ do các vấn đề về thần kinh, tuổi già. Khiến những người bị mất ngủ giảm thiểu tình trạng bệnh lý này, đồng thời làm những người “khó chợp mắt” dễ dàng đi sâu vào giấc ngủ hơn.

Hỗ trợ trị cảm lạnh, tiêu chảy

Cảm lạnh và tiêu chảy là những bệnh lý xuất phát từ việc cơ thể bị nhiễm lạnh. Với đặc tình ấm của rượu long nhãn, cơ thể sẽ có khả năng chống chịu tốt hơn với việc nhiễm lạnh. Do đó, giảm thiểu khả năng mắc các loại bệnh như cảm lạnh, tiêu chảy. Đồng thời, rượu long nhãn sẽ giúp điều trị các bệnh này thông qua việc điều hòa khí huyết trong cơ thể.

Tráng dương, tăng cường sinh lý

Rượu long nhãn có khả năng tráng dương, kích thích các hoạt động sinh dục. Từ đó giúp cải thiện các tình trạng yếu sinh lý, rối loạn sinh lý, giảm ham muốn ở cả nam và nữ giới.

Nâng cao sức bền, cải thiện hệ miễn dịch

Theo các nghiên cứu y học hiện đại, sử dụng rượu long nhãn giúp tăng sức bền và khả năng chịu đựng của con người trong giá rét, tình trạng thiết oxy,…dựa trên việc cải thiện thể lực, hệ miễn dịch, tăng cường sức kháng khuẩn cho cơ thể lên mức cao hơn. Đồng thời, nó giúp phòng chống các hiện tượng lão hóa sớm, làm chậm quá trình lão hóa và giúp cơ thể trẻ trung và bền bỉ hơn.

Nhãn có khả năng tăng cường hệ miễn dịch - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của quả nhãn đối với bà bầu

Theo các nghiên cứu về y học. những bà bầu có cơ địa yếu khi ăn nhiều nhãn sẽ dẫn tới táo bón, nóng trong, đau bụng, thậm chí là động thai. Vì vậy, trong các tháng thai kỳ, các chị em nên hạn chế việc sử dụng loại quả này. Tuy nhiên, không nhất thiết phải bỏ dùng hoàn toàn mà chỉ cần ăn vừa phải, điều độ, không lạm dụng thì sẽ không gây hại tới thai kỳ.

Khi sử dụng nhãn một cách hợp lý, nó vẫn sẽ đem lại những tác dụng có ích với cơ thể, cụ thể như sau:

Bồi bổ khí huyết

Như đã phân tích ở trên, nhãn là vị thuốc đông y có tính ấm, vị ngọt, khả năng bồi bổ và lưu thông khí huyết tốt. Đồng thời nó giúp giảm tình trạng mắc cảm lạnh, tiêu chảy do bị nhiễm lạnh. Vì vậy những mẹ bầu có cơ địa tính hàn sẽ được cải thiện đôi chút khi sử dụng loại quả này.

Tăng cường thể lực

Với hàm lượng glucose và sucrose có trong thành phần dinh dưỡng, nhãn giúp chị em có thêm năng lượng và cải thiện được thể lực. Từ đó giảm thiểu được các bệnh vặt như hoa mắt, chóng mặt, uể oải.

Cải thiện giấc ngủ

Nhiều chị em khi mang bầu sẽ bị rối loạn giấc ngủ làm chất lượng giấc ngủ không được đảm bảo. Vậy thì nhãn có tác dụng an thần, bồi bổ thần kinh và điều hòa giấc ngủ sẽ giúp các chị em có một giấc ngủ sâu hơn, ngon hơn, dễ chợp mắt hơn.

Nhãn giúp cải thiện giấc ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin C trong nhãn giúp tăng cường khả năng miễn dịch và độ bền cho cơ thể, đồng thời hạn chế sự xuất hiện của các tế bào gây u bướu, những sự xâm nhập của vi rút, vi khuẩn. Thêm vào đó nó sẽ giải quyết được vấn đề thiếu vitamin C ở một số mẹ bầu.

Giúp xổ giun an toàn

Nếu mẹ bầu lo lắng trong 9 tháng thai kỳ không được phép uống thuốc giun sẽ khiến cơ thể bị nhiễm giun thì ăn một chút nhãn sẽ có tác dụng như một biến pháp xổ giun an toàn và hoàn toàn không gây ảnh hưởng tới thai nhi nếu biết ăn đúng cách.

Cách sử dụng khoa học

Theo các nghiên cứu về dinh dưỡng, mỗi ngày chỉ nên ăn khoảng 200-300g nhãn, với bà bầu thì nên hạn chế ăn ít trong suốt thai kỳ. Vì nhãn có tính chất nóng, khi bà bầu sử dụng quá nhiều có thể bị táo bón, nóng trong và đặc biệt là động thai.

Không nên ăn quá nhiều nhãn một lúc, đặc biệt ăn trong lúc bụng đói sẽ khiến cơ thể bị say và khó chịu. Đặc biệt ăn quá nhiều nhãn sẽ dẫn tới các hiện tượng nóng trong, táo bón không có lợi cho sức khỏe.

Bà bầu nên hạn chế ăn nhãn trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, những người bị cơ địa dễ nổi mụn nhọt, mẩn ngứa, trẻ em hay bị rôm sảy không nên sử dụng quá nhiều loại quả này vì sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng mụn.

Và lưu ý khi ăn, phần vỏ của quả nhãn rất bẩn, vậy nên hãy rửa qua với nước. Hoặc khi bóc vỏ không để phần tay chạm vào thịt nhãn được sử dụng. Việc này sẽ giúp hạn chế được các vi khuẩn và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Người bị bệnh tiểu đường nên hạn chế tối đa việc tiêu thụ nhãn, vì lượng đường trong nhãn quá cao, khi ăn nhiều sẽ khiến đường trong máu tăng đột ngột, dẫn tới nguy cơ bị đột quỵ cao. Nếu không, cũng có thể dẫn tới việc khó khăn trong kiểm soát lượng đường. Do đó đây là loại thực phẩm cần tránh xa của các bệnh nhân tiểu đường.

Với những người thừa cân hay đang trong quá trình giảm cân, việc hấp thụ quá nhiều nhãn sẽ khiến cân nặng gia tăng nhanh chóng. Vì vậy nếu bạn muốn ăn nhãn cần chú ý tới chế độ dinh dưỡng để có thể cân bằng thật hợp lý.

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Cần lưu ý những điều trên khi sử dụng nhãn - Ảnh minh họa: Internet

Bài viết vừa rồi đã phân tích về những tác dụng của quả nhãn và các cảnh báo khoa học khi sử dụng chúng. Hy vọng sau khi đọc bài viết này bạn đã có thêm những kiến thức cho bản thân và gia đình.