Tác dụng của hạt lanh đối với sức khỏe con người

Sức khỏe 13/12/2019 15:29

Dưới đây là những tác dụng của hạt lanh đối với sức khỏe con người vô cùng tuyệt vời mà có thể bạn chưa từng biết đến. Cùng tìm hiểu ngay!

Hạt lanh được lấy từ cây lanh, một loài cây khá quen thuộc đúng không nào. Hạt lanh được xem là một loại thực phẩm cực kỳ tốt bởi hàm lượng Omega-3 dồi dào, giàu chất chống oxy hóa và đặc biệt là chất xơ vô cùng có lợi cho hệ tiêu hóa. Tác dụng của hạt lanh còn nhiều hơn thế. Cùng Phụ nữ và Gia đình xem xem hạt lanh còn mang đến những điều kỳ diệu nào cho sức khỏe chúng ta nhé!

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Tác dụng của hạt lanh đối với sức khỏe con người - Ảnh minh họa: Internet

Thành phần dinh dưỡng của hạt lanh

Hạt lanh có kích thước khá nhỏ như hạt dưa, màu vàng hoặc nâu. Trong 100gr hạt lanh, có chứa 42.2gr chất béo, 22.81gr axit béo Omega-3, 18.3gr protein, 27.3gr chất xơ và một số thành phần có lợi khác cho sức khỏe như vitamin B6, Omega-6, kali, kẽm, sắt và đồng. Bên cạnh đó, hạt lanh còn chứa một số chất chống oxy hóa như: Axit p-coumaric và axit ferulic giúp làm chậm quá trình lão hóa của con người.

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Hạt lanh là loại hạt giàu chất dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của hạt lanh đối với sức khỏe

Tốt cho hệ tiêu hóa

Một trong những công dụng tuyệt vời nhất của hạt lanh đó là tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa. Hạt lanh chứa một hàm lượng chất xơ dồi dào, khoảng 27% thành phần có trong nó. Sợi xơ dạng gel có khả năng hòa tan trong nước và cực kỳ tốt cho đường ruột, khiến cho thức ăn không bị dạ dày đẩy quá nhanh tới ruột non, khiến cho chất dinh dưỡng được hấp thụ tối đa và chuyển hóa thành năng lượng nuôi cơ thể. 

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Hạt lanh chứa chất xơ rất tốt cho hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Hơn thế nữa, hạt lanh có chứa cả chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan, phối hợp hỗ trợ quá trình thải độc ở ruột, tiêu tan chất béo và giảm cơn thèm ăn chất ngọt.

Da đẹp, tóc khỏe

Hạt lanh chứa các axit béo ALA tốt cho da và tóc đồng thời cung cấp vitamin B giúp giảm nguy cơ tóc khô, xơ. Hạt lanh giúp giảm tình trạng mụn trứng cá ở da nhờ nguồn chất xơ dồi dào và Omega-3. Dầu hạt lanh được chiết suất các dưỡng chất từ hạt lanh và nồng độ các chất béo lành mạnh cao hơn. Bôi dầu hạt lanh lên da và tóc có công dụng dưỡng ẩm hiệu quả.

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Dầu lanh giúp dưỡng ẩm cho da và tóc - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng giảm cân

Hạt lanh cũng như một số loại hạt khô khác như óc chó nên có trong chế độ ăn giảm cân dành cho người mũm mĩm và hơi thừa cân, béo phì. Bạn có thể cho 1-2 muỗng hạt lanh vào salad, sữa chua hoặc sinh tố để tăng khẩu vị cho món ăn kiêng đỡ nhàm chán.

Giảm cholesterol

Hạt lanh với hàm lượng chất xơ cao có thể giúp giảm nồng độ cholesterol trong cơ thể, từ đó góp phần giảm cân.

Ngăn ngừa lão hóa

Hàm lượng chất chống oxy hóa trong hạt lanh khá cao. Liên hợp sợi xơ Lignans có công dụng ngăn ngừa quá trình lão hóa của các tế bào, cân bằng nội tiết tố  đồng thời có khả năng kháng khuẩn và chống lại virus gây bệnh. Polyphenol giúp loại bỏ các loại nấm và vi khuẩn có hại trong cơ thể. Bởi vậy, việc thường xuyên dùng hạt lanh có thể giúp bạn giảm nguy cơ cảm cúm.

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Hạt lanh giúp ngăn ngừa lão hóa - Ảnh minh họa: Internet

Suy giảm nguy cơ ung thư

Khoa học đã chứng minh rằng hạt lanh có công dụng chống lại nguy cơ mắc bệnh ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt hay ung thư đại tràng nhờ hàm lượng cao chất oxy hóa có trong nó.

Hạt lanh vàng hay nâu tốt hơn?

Hạt lanh có 2 loại: Hạt lanh vàng và hạt lanh nâu. Hai loại này khác nhau về màu sắc nhưng thành phần dinh dưỡng lại tương đối giống nhau. Chúng đều cung cấp cho con người hàm lượng axit béo cần thiết cho cơ thể nên không thể nói loại nào tốt hơn loại nào được.

Cách sử dụng hạt lanh Úc đúng cách

Theo lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng, bạn nên ăn từ 1-2 thìa hạt lanh, tương đương với 42g rất tốt cho sức khỏe, giúp hệ tiêu hóa cải thiện, tăng cường hoạt động của hệ tim mạch và giảm cân hiệu quả.

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Sinh tố chuối hạt lanh giúp giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể thêm hạt lanh vào nhiều món ăn để gia tăng hương vị và thành phần dưỡng chất của nó như:

  • Rắc hạt lanh rang vào salad giúp bạn ăn nhiều rau hơn
  • Dùng hạt lanh làm bánh mì giảm cân
  • Xay hạt lanh với một số loại hoa quả, rau củ làm sinh tố thơm ngon
  • Nấu cháo hạt lanh cho bé ăn dặm
  • Xay nhuyễn hạt lanh và cho vào sữa tươi hoặc nước trái cây để uống.

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Hạt lanh ăn sống được không?

Hạt lanh có thể ăn sống trực tiếp nhưng các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng bạn nên chế biến hạt lanh để cho cơ thể hấp thụ tối đa nguồn dinh dưỡng từ đó, đặc biệt là nên rang chín và xay nhuyễn hạt lanh thành dạng bột.

Hy vọng những chia sẻ trên đây đã giúp bạn biết về những tác dụng của hạt lanh, từ đó sử dụng hạt lanh như một thực phẩm đầy dinh dưỡng và cực kỳ tốt cho cơ thể của bạn và gia đình. Chúc bạn luôn có một sức khỏe tốt và gia đình luôn hạnh phúc. Hãy theo dõi website của chúng tôi để đón đọc những thông tin bổ ích tiếp theo bạn nhé.

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