Sô cô la có thực sự 'ngọt ngào' với sức khỏe trái tim như cách nó gây ấn tượng trong tình yêu không?

Một số nghiên cứu hiện đã ghi nhận mối liên quan giữa việc tiêu thụ sô cô la và cải thiện sức khỏe tim mạch. Nhìn chung, đây là những nghiên cứu quan sát và trong khi kết luận của chúng hữu ích cho việc phát triển lý thuyết, chúng không thể chứng minh mối quan hệ nguyên nhân và kết quả.

Trong những năm gần đây, đã có đủ bằng chứng cho thấy hầu hết các bác sĩ tim mạch giờ đây sẽ thừa nhận những lợi ích tim mạch tiềm ẩn của sô cô la.

Vào năm 2011, một phân tích tổng hợp của bảy nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh, cho thấy rằng tiêu thụ sô cô la có liên quan đến việc giảm 39% bệnh tim mạch và giảm 29% đột quỵ.

Tuy nhiên, hầu như mọi nghiên cứu đã xem xét vấn đề này đều báo cáo mối liên quan giữa việc tiêu thụ sô cô la và sức khỏe tim mạch. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ sô cô la có liên quan đến việc giảm huyết áp. Ít nhất một nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ ăn sô cô la giảm đáng kể nguy cơ phát triển bệnh suy tim.

Vào năm 2015, một phân tích trên 21.000 người trong nghiên cứu EPIC-Norfolk (Anh) cho thấy rằng, trong khoảng thời gian 12 năm, những người ăn nhiều sô cô la nhất có tỷ lệ mắc bệnh mạch vành thấp hơn 11% và tỷ lệ mắc bệnh thấp hơn 25% về tử vong do tim mạch so với những người không ăn sô cô la.

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Một lần nữa, những nghiên cứu này không chứng minh rằng ăn sô cô la trực tiếp cải thiện sức khỏe tim mạch, nhưng chúng chứng minh rằng có một mối liên hệ thuyết phục giữa hai điều này.

Sô cô la có lợi như thế nào?

Các nhà điều tra đưa ra giả thuyết rằng chính flavanols trong sô cô la có tác dụng cải thiện mạch máu. Những flavanol này có thể làm cho mạch máu đàn hồi hơn, cải thiện độ nhạy insulin, giảm độ "dính" của tiểu cầu và giảm huyết áp.

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Sô cô la đen chứa nhiều flavanol hơn sô cô la thường, vì vậy hầu hết các nghiên cứu được công bố đã báo cáo về sô cô la đen là có lợi. Tuy nhiên, phân tích tổng hợp gần đây đã đề cậprằng sô cô la ở bất kỳ dạng nào, đậm hay nhạt, ở dạng thanh sô cô la, đồ uống sô cô la hoặc bánh kẹo sô cô la đều có lợi ích cho tim mạch. Nghiên cứu của EPIC-Norfolk cho thấy điều tương tự, sô cô la sữa và sô cô la đen đều có vẻ mang lại lợi ích.

Có bao nhiêu sô cô la có lợi?

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"Liều lượng" sô cô la chính xác để đạt được lợi ích cho tim mạch vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã báo cáo lợi ích sức khỏe tim mạch từ sô cô la, thường mô tả khoảng giữa 100 gam sô cô la mỗi ngày và tiêu thụ một lượng sô cô la "nhiều hơn một lần một tuần."

Hầu hết các nhà điều tra nghiên cứu câu hỏi này đã kết luận rằng hầu hết lợi ích (nếu thực sự là có lợi) có thể nhận được bằng cách ăn sô cô la là khi ăn một hoặc hai lần mỗi tuần.

Lưu ý về sô cô la với sức khỏe tim mạch

Có một số nhược điểm có thể xảy ra khi thêm sô cô la vào chế độ ăn uống của bạn vì những lợi ích tiềm năng cho tim mạch. Bao gồm các:

Các nghiên cứu quan sát cũng thường sai lệch. Một khi các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên cuối cùng đã hoàn thành, có thể thấy rằng sô cô la thực sự không tạo ra nhiều lợi ích cho tim mạch.

Đáng chú ý, 100 gam sô cô la tương đương với khoảng 500 calo. Vì vậy, thêm 100 gam sô cô la vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn sẽ khiến bạn tăng cân. Kết quả như vậy có vẻ không thực sự tốt cho tim mạch.

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Nhiều sản phẩm sô cô la và ca cao mà chúng ta tiêu thụ, thậm chí cả sô cô la đen đã được chế biến theo cách loại bỏ hầu hết các flavanol. Cho đến khi các nhà sản xuất bắt đầu dán nhãn các sản phẩm của họ có hàm lượng flavanol, không có cách nào tốt để biết liệu những gì chúng ta đang ăn có thực sự có lợi cho sức khỏe hay không.

Nếu bạn tôn trọng một trong những triết lý ăn kiêng phổ biến ít chất béo so với ít carb, hãy lưu ý rằng các sản phẩm sô cô la chứa cả chất béo và carbohydrate. Do đó, nó vi phạm cả hai giáo điều về chế độ ăn uống này và việc tiêu thụ nó sẽ khiến bạn rơi vào tình trạng cảm thấy tội lỗi về chế độ ăn uống.

Theo Verywell Health