Sau tuổi 35, con người có 4 cách lão hóa khác nhau: Biết rõ có thể kéo dài tuổi thọ, kiểu gì cũng sống đến 100 tuổi

Nhưng các nhà khoa học cho rằng chúng ta có thể kiểm soát được tốc độ lão hóa của cơ thể.

Lão hóa là một quá trình tất yếu của cơ thể sống, là một tiến trình tự nhiên và xảy ra liên tục. Hiện tượng này tăng dần theo thời gian.

Mặc dù lão hóa là một quá trình tự nhiên nhưng hóa ra tất cả chúng ta đều trải qua quá trình này theo một cách khác nhau.

Theo một nhóm các nhà nghiên cứu của Stanford, quá trình lão hóa liên quan đến việc xác định "kiểu tuổi" của từng người.

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Kerry Aston, bác sĩ thấp khớp chuyên về tuổi thọ, nói với Patient.info rằng điều này là do các yếu tố như di truyền, tổn thương tế bào do stress oxy hóa, lựa chọn lối sống và tốc độ các tế bào trong các cơ quan và mô của chúng ta có thể tự phục hồi.

Nhưng đối với một số người, các bộ phận trên cơ thể hoặc cơ quan của họ có thể suy giảm nhanh hơn những người khác, đó là yếu tố xác định "kiểu tuổi" của họ.

Theo nghiên cứu do Trường Y thuộc Đại học Stanford công bố vào năm 2020, cơ thể con người có 4 trường hợp già đi khác nhau.

Họ thu thập máu, phân và các mẫu sinh học khác từ 43 người đàn ông và phụ nữ khỏe mạnh trong độ tuổi từ 34 đến 68 trong hai năm và đưa ra các nhóm sau.

1. Kiểu tuổi trao đổi chất

Nếu bạn thuộc nhóm này, điều này có nghĩa là quá trình trao đổi chất của bạn - quá trình hóa học trong cơ thể biến thức ăn thành năng lượng - đang lão hóa nhanh hơn các bộ phận khác trong cơ thể.

Cơ thể bạn sử dụng năng lượng từ thức ăn để giúp bạn thở, lưu thông máu, sửa chữa và phát triển tế bào, tiêu hóa thức ăn.

Vì vậy, khi quá trình trao đổi chất của bạn suy giảm do tuổi tác, bạn có thể mắc các bệnh như béo phì, bệnh tim và tiểu đường loại 2.

Ảnh minh họa: Internet

2. Kiểu tuổi miễn dịch

Hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và trẻ trung sẽ tốt hơn trong việc chống lại nhiễm trùng và kiểm soát tình trạng viêm nhiễm, nhưng điều này có thể trở nên khó khăn hơn nếu hệ thống miễn dịch suy giảm theo tuổi tác.

Theo Patient.info, hệ thống miễn dịch lão hóa có thể khiến bạn không thể chống lại nhiễm trùng một cách hiệu quả, nhưng bạn cũng có thể phát triển các bệnh tự miễn dịch như tiểu đường loại 1, viêm khớp dạng thấp và bệnh đa xơ cứng.

3. Kiểu tuổi gan

Kiểu tuổi của gan có liên quan đến tốc độ và độ tuổi của gan.

Gan của bạn xử lý các chất dinh dưỡng và lọc các chất độc có hại ra khỏi cơ thể, vì vậy cơ thể bạn có thể không thực hiện tốt các nhiệm vụ này nếu bạn mắc bệnh gan.

Sức khỏe gan suy giảm có thể khiến bạn dễ mắc các bệnh về gan như xơ gan và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu bia.

Ảnh minh họa: Internet

4. Kiểu tuổi thận hư

Kiểu tuổi này liên quan đến chức năng thận - chức năng này giúp cân bằng chất lỏng trong cơ thể, điều hòa huyết áp, loại bỏ chất thải và sản xuất vitamin D.

Thận lão hóa có thể gặp vấn đề trong việc lọc các chất có hại, khiến huyết áp tăng hoặc giảm hoặc tạo ra sự mất cân bằng trong các khoáng chất thiết yếu.

Cũng có thể tăng nguy cơ mắc bệnh thận.

Chúng ta có thể làm gì để làm chậm quá trình lão hóa?

Quá trình lão hóa của cơ thể không nhất thiết phải xếp vào một loại bởi một người có thể có dấu hiệu của nhiều loại tuổi cùng một lúc.

Nhưng theo Tiến sĩ Aston, việc kiểm tra xem cơ thể bạn đang già đi như thế nào có thể giúp chỉ ra những vấn đề sức khỏe nào mà bạn có nguy cơ mắc phải cao hơn. Điều này có thể giúp bạn đưa ra lựa chọn lối sống tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Aston giải thích: "Xác định cơ quan chịu nhiều áp lực nhất - bộ phận 'già nhất' trên cơ thể bạn và tập trung vào đó sẽ mang lại những lợi ích đáng kể nhất cho sức khỏe tổng thể và tuổi thọ của bạn.

Ví dụ: nếu xét nghiệm cho thấy bạn thuộc loại tuổi trao đổi chất, cho thấy nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim cao hơn, bạn có thể thực hiện các biện pháp cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch".

Thay đổi lối sống lành mạnh có thể giúp ích như: Giảm lượng đường và thực phẩm chế biến; Ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ; Hoạt động thể chất thường xuyên

Các nhà nghiên cứu của Stanford quan sát thấy rằng một số người tham gia nghiên cứu có thể giảm tốc độ các bộ phận trên cơ thể họ già đi khi họ thay đổi lối sống phù hợp.

Tiến sĩ Aston lưu ý rằng cần có nhiều nghiên cứu hơn để xác định xem việc thay đổi lối sống có thể ảnh hưởng như thế nào đến các kiểu tuổi và phát triển các phương pháp điều trị có mục tiêu nhằm làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể con người.