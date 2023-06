Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có thể mắc cả hai bệnh cùng một lúc. Các chuyên gia đang lo lắng vì Florona cho thấy hệ thống miễn dịch sẽ gặp vấn đề nguy hiểm lớn. Thêm nữa, thay vì chỉ một, bây giờ vi rút xâm nhập vào cơ thể là gấp đôi cùng một lúc, khả năng miễn dịch sẽ bị tổn hại nghiêm trọng và các cơ quan y tế lo lắng rằng điều này có thể dẫn đến một 'đại dịch'.

Theo một báo cáo trên The Atlantic, đây không phải là nỗi lo vào mùa đông năm ngoái vì các biện pháp ngăn ngừa Covid thực thi cũng đảm bảo hạn chế sự lây lan của bệnh cúm. Khẩu trang, ngăn cách xã hội, ở trong nhà và hạn chế ra ngoài đã đảm bảo rằng các trường hợp mắc bệnh cúm thấp hơn nhiều so với bình thường trong mùa cúm vừa qua (cuối năm 2020 và đầu năm 2021) ở Mỹ.

Các triệu chứng là gì?

Covid và cúm có các triệu chứng giống nhau là ho, cảm, sốt, sổ mũi, đau họng, nhức đầu và mệt mỏi. Tuy nhiên, có sự khác biệt về khoảng thời gian mà các triệu chứng bắt đầu xuất hiện. Một khi vi rút xâm nhập vào cơ thể, các triệu chứng cúm có thể bắt đầu xuất hiện sau ba đến bốn ngày. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), phải mất từ ​​hai đến 14 ngày để các triệu chứng Covid xuất hiện. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature, cả hai tác nhân gây bệnh đều sinh ra từ không khí và fomite (một vật thể có thể truyền mầm bệnh gây bệnh đến vật chủ của nó) và lây nhiễm sang các mô của con người - đường hô hấp và các tế bào mũi, phế quản và phổi.

Có rất ít thông tin về nhiễm trùng kép. Tuy nhiên, WHO nói rằng các triệu chứng có thể khác nhau giữa mọi người - một số có thể không có triệu chứng, một số người khác có thể có các triệu chứng nhẹ và một số có thể bị triệu chứng nặng. Chỉ khi xét nghiệm PCR mới có thể xác nhận nhiễm trùng nào. Và đối với cả hai loại virus, các xét nghiệm PCR khác nhau được thực hiện vì kiểu gen của các virus khác nhau.

Vì cả hai bệnh nhiễm trùng đều gây ảnh hưởng đến phổi hoặc hệ hô hấp, mức độ nghiêm trọng của Florona có thể dẫn đến viêm phổi và có thể ảnh hưởng đến tim trong trường hợp nghiêm trọng và dẫn đến viêm cơ tim.

Nếu khó có thể tránh khỏi bị nhiễm bệnh, bạn có thể phòng ngừa như thế nào?

Theo WHO, cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa bệnh Covid-19 và cúm là tiêm chủng. Israel đã bắt đầu tiêm mũi vắc xin thứ tư cho nhóm dân số bị suy giảm hệ miễn dịch. Đối với những người ở các quốc gia như Ấn Độ đang chờ đợi liều thuốc thứ ba, đặt cược an toàn nhất cho họ lúc này là cách ly xã hội. Hơn thế nữa, nếu một người dễ bị nhiễm bệnh và bị tổn hại miễn dịch. Hãy cẩn thận với sức khỏe hơn và cần được tiêm chủng mau chóng, không bao giờ được mất cảnh giác với các triệu chứng. Trong mọi trường hợp, ngay cả chỉ riêng bệnh Covid, lựa chọn an toàn vẫn là tiêm chủng và chú ý vào sức khỏe hơn bao giờ hết..

Theo timesnewnows