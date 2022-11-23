"Sát thủ diệt mỡ" tuyệt đỉnh gọi tên loại giấm nằm ngay trong căn bếp nhà bạn, biết cách dùng chất béo liền "chào thua"

Bất chấp tất cả những lợi ích, người ta khuyên rằng nên uống thứ này dưới sự giám sát chặt chẽ của chuyên gia sức khỏe , chẳng hạn như bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng của bạn. Hơn nữa, hãy chắc chắn rằng bạn tập thể dục thường xuyên và ăn một chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh cùng với ACV để giảm cân lành mạnh. Dưới đây là một số điều quan trọng cần làm và không nên làm trước khi sử dụng ACV để giảm cân:

Giấm táo ACV cũng có tác dụng ức chế sự thèm ăn nhẹ, vì vậy một người có thể ăn ít hơn trong bữa ăn nếu họ uống giấm táo trước đó. Nó cũng giúp bạn giữ cảm giác no lâu hơn.

ACV có tính axit cao và uống trực tiếp có thể làm hỏng men răng cũng như gây khó chịu cho dạ dày của bạn. Không bao giờ tiêu thụ nó trực tiếp ở dạng cô đặc, hãy chắc chắn rằng bạn pha loãng nó trong nước. 1 muỗng canh giấm táo là đủ để pha loãng trong 1 cốc nước.

Nên dùng làm nước xốt salad

Ảnh minh họa: Internet

Vì uống quá nhiều ACV có thể gây hại cho sức khỏe của bạn, nên cũng có những cách khác để tiêu thụ nó. Bạn có thể sử dụng nó như một loại nước sốt cho món salad, cùng với một ít dầu ô liu và đạt được những lợi ích giảm cân tương tự.

Không uống ngay sau bữa ăn

Không nên uống ACV ngay sau khi ăn. Điều này là do nó có thể tạo ra vấn đề với tiêu hóa của bạn. Nếu bạn muốn uống sau khi ăn, hãy đợi ít nhất 20 phút. Tốt nhất là tiêu thụ nó trước khi ăn bữa ăn của bạn.

Không uống quá nhiều

Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích giảm cân của giấm táo có thể khiến bạn uống quá nhiều. Tuy nhiên, dùng ACV quá mức có thể gây nguy hiểm cho cơ thể bạn. Nó có thể tạo ra cảm giác bỏng rát, kích ứng cổ họng của bạn và dẫn đến các tác dụng phụ khác. Vì vậy, hãy nhớ chỉ tiêu thụ một lượng nhỏ. Không uống quá 2 muỗng canh mỗi ngày và đảm bảo rằng nó được pha loãng trước.

​Không uống ngay trước khi ngủ

Uống ACV trước khi ngủ sẽ không có lợi. Thay vào đó, nó có thể gây hại cho cổ họng và thực quản của bạn. Tốt nhất là uống nó trước bữa ăn cuối cùng của bạn. Ngay cả khi bạn uống muộn hơn, hãy đảm bảo cách nhau ít nhất 30 phút trước khi ngủ.

Theo Times of India