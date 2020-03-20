Rau càng cua có tác dụng gì mà ai cũng mê?

Có những loại rau quý nhưng mọc đầy trong vườn nhà, chẳng hạn rau càng cua. Đây vừa là một loại rau vừa ngon vừa là vị thuốc dân gian. Cùng xem rau càng cua có tác dụng gì .

Lá hình trái tim, màu xanh trong, nhạt và hơi nhớt. Khi nghiền nát rau bạn sẽ thấy chúng có mùi mù tạt. Hoa của loại rau này sẽ mọc thành dạng sợi ở phần ngọn. Hoa sẽ dài gấp khoảng 2 đến 3 lần lá. Quả hình cầu, mọng và có mũi ở đỉnh.

Rau càng cua thuộc họ Hồ tiêu và còn được biết đến với những cái tên khác là rau tiêu, đơn kim, thích châm thảo hay quỷ châm thảo… Đây là loại cây thân thảo, phân nhánh. Cây chỉ cao khoảng từ 20 đến 40cm. Thân cây nhỏ và nhẵn. Bên trong thân của loại rau này chứa nhiều nước, hơi nhớt.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy loại rau này trong vườn nhà - Ảnh minh họa: Internet

Thành phần dinh dưỡng của rau càng cua

Muốn biết rau càng cua trị bệnh gì thì trước hết cần phải nắm được thành phần dinh dưỡng có trong loại rau này. Theo nghiên cứu, cứ 100g rau càng cua sẽ bao gồm: 92% nước, 5.2mg vitamin C, 34mg photpho, 277 mg kali, 224 mg canxi, 62mg magie, 3.2mg sắt, 4.166 UI, 24 calori.

Theo Đông y thì rau càng cua có tính hàn, vị đắng nhẹ. Tác dụng chính là thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu và rất bổ âm huyết.

Rau có rất nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Rau càng cua có tác dụng gì?

Nếu bạn đang tò mò rau càng cua chữa bệnh gì thì đây là câu trả lời. Rau càng cua chữa được rất nhiều loại bệnh nếu như bạn kiên trì sử dụng đúng cách.

Rau càng cua trị tiểu đường

Cách trị bệnh tiểu đường bằng rau càng cua hơi cầu kỳ và bạn cũng cần phải kiên trì. Hãy lấy khoảng 100g rau càng cua, rửa sạch và trộn cùng chanh hoặc giấm ăn. Tiếp theo, bạn mua khoảng 100g thịt ếch làm sạch rồi chiên giòn. Trộn hai nguyên liệu và ăn khoảng 2 đến 3 lần/tuần.

Cách thứ 2 đó là xào rau càng cua cùng với tỏi, giúp ổn định lượng đường trong máu.

Rau càng cua trị đau lưng

Rau càng cua cũng giúp trị đau lưng và cơ co rút rất hiệu quả. Cách làm: Sắc 10g rau và uống hằng ngày. Điều này thì ai cũng có thể thực hiện một cách đơn giản tại nhà.

Rau càng cua trị mụn nhọt

Để trị mụn nhọt bằng rau càng cua rất đơn giản. Bạn chỉ cần lấy khoảng 150g rau càng cua sau đó rửa sạch và ăn sống hoặc cầu kỳ hơn một chút là xay và lấy nước uống.

Canh rau càng cua - Ảnh minh họa: Internet

Trị viêm họng, khan tiếng, khô cổ

Uống liên tục rau càng cua xay hoặc nhai và ngậm, kiên trì sử dụng trong khoảng 3 đến 5 ngày bạn sẽ thấy chứng viêm họng, hiện tượng khan tiếng và khô cổ được chữa khỏi. Bạn chỉ cần dùng khoảng 50 đến 100g rau là được.

Chữa bệnh tiểu khó, tiểu buốt

Hãm 200g rau càng cua trong 300ml nước đun sôi. Sau đó chia nước ra thành 2 lần uống trong ngày. Thực hiện liên tục trong 5 ngày.

Chữa sưng mủ, sưng tấy và chín mé

Để chữa những bệnh trên, bạn lấy rau càng cua, giã nát và đắp lên vết sưng.

Giải quyết tình trạng thiếu máu

Những người thiếu máu, đặc biệt là bà bầu, hãy áp dụng phương pháp này để giúp bổ sung chất sắt. Bạn có thể thực hiện món nộm rau càng cua cùng thịt bò theo công thức sau:

Rau càng cua mua về rửa sạch, ngâm nước muối 15 phút và để ráo. Không để rau bị nát.

Thịt bò thái miếng mỏng và xào vừa chín tới để giữ độ thơm, mềm, ngọt.

Làm nước trộn nộm gồm: chanh, đường, hành, tỏi.

Cho rau, thịt và nước trộn đều và dùng luôn.

Như vậy, nếu đang phân vân có bầu ăn rau càng cua được không thì câu trả lời dành cho bạn là có.

Nộm rau càng cua thịt bò giúp giải quyết tình trạng thiếu máu ở bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tim mạch

Ăn rau càng cua rất tốt cho tim mạch. Magie và kali trong rau càng cua sẽ giúp tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. Đồng thời phòng xơ vữa động mạch và hỗ trợ bảo vệ tim mạch.

Giải nhiệt, trị nóng trong

Làm món canh càng cua để giúp giải nhiệt cơ thể, điều trị bệnh nóng trong, hạn chế mụn nhọt. Bạn có thể nấu rau cùng với nấm, thịt, chả, giò, tôm…

Phòng ngừa bệnh gout

Những người bị bệnh gout hoặc đang chớm bị bệnh, thậm chí là những người chưa có dấu hiệu bệnh cũng có thể sử dụng rau càng cua như một phương thuốc để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị. Rau càng cua sẽ giúp giảm lượng axit uric trong máu.

Chống oxy hóa

Khi ăn rau càng cua, chúng sẽ giúp cơ thể thu gom và tiêu hủy các gốc tự do gây hại đối với cơ thể. Bên cạnh đó, beta carotene trong rau có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa của bạn.

Cách bảo quản rau càng cua rất đơn giản, chỉ cần cho vào tủ lạnh, bảo quản nơi thoáng mát và sử dụng.

Salad rau càng cua - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy bạn đã biết rau càng cua có tác dụng gì. Đừng quên tận dụng loại rau tuyệt vời này nhé.