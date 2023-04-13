Quảng Ninh: 4 học sinh nhập viện cấp cứu sau khi hút thuốc lá điện tử

Sức khỏe 13/04/2023 20:11

Mới đây nhất trên khu vực tỉnh Quảng Ninh, đã có 4 nam học sinh phải nhập viện cấp cứu vì bủn rủn, choáng váng, tức ngực, buồn nôn, khó thở vì hút thuốc lá điện tử.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa tiếp nhận 4 học sinh (SN 2008) nhập viện với các triệu chứng ngộ độc sau khi sử dụng thuốc lá điện tử.

Theo lời kể của các bệnh nhân, trước vào viện một giờ, những nam học sinh này sử dụng thuốc lá điện tử (chưa rõ loại và chưa rõ nguồn gốc). Sau đó tất cả xuất hiện cảm giác choáng váng, khó chịu toàn thân, bủn rủn, run tay chân, tức ngực, khó thở, buồn nôn và nôn nhiều.

Khi vào viện, bệnh nhân đã được các bác sĩ cấp cứu, xử trí truyền dịch theo phác đồ và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Khoa Thận lọc máu (Bệnh viện Bãi Cháy).

Quảng Ninh: 4 học sinh nhập viện cấp cứu sau khi hút thuốc lá điện tử - Ảnh 1
Các em học sinh đã qua cơn nguy kịch - Ảnh: Báo Người Lao Động

Thông tin từ báo VietNamNet, bác sĩ Trần Thị Hồng Ngân, Khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Bãi Cháy, cho biết thuốc lá điện tử là các sản phẩm cung cấp nicotine, có cấu tạo bao gồm bộ phận pin, sạc, bộ phận gia nhiệt, dẫn dòng khí; bộ phận chứa ống đựng dung dịch. Dung dịch này thường chứa nicotine, chất tạo hương, propylene glycol và glycerin thực vật. Chất nicotine có khả năng gây nghiện cao, tăng nguy cơ sử dụng rượu, ma túy và các chất gây nghiện khác.

Đặc biệt, nicotine có thể ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ ở lứa tuổi thanh thiếu niên, thậm chí có thể gây tổn thương bào thai (dẫn đến cân nặng sơ sinh thấp, tăng nguy cơ đẻ non). Khói thuốc lá thế hệ mới có chứa các chất gây ung thư, làm tăng nguy cơ mắc ung thư phổi, ung thư thanh quản, đột quỵ, xuất huyết não, ung thư dạ dày…

Quảng Ninh: 4 học sinh nhập viện cấp cứu sau khi hút thuốc lá điện tử - Ảnh 2
Các nam sinh lớp 9 vào viện cấp cứu sau khi hút thuốc lá điện tử - Ảnh: Báo VietNamNet 

Để nhận biết trẻ dùng thuốc lá điện tử, bác sĩ Ngân chỉ ra những dấu hiệu như trẻ ho, hụt hơi, khó thở; hoặc trẻ hay có biểu hiện lo âu, cáu gắt, thậm chí có xu hướng tham gia các hành vi mạo hiểm.

Ngoài ra, cha mẹ lưu ý thấy những vật lạ dạng ống, USB hoặc ngửi thấy mùi hương bất thường trong nhà hay phòng của trẻ, có thể là dấu hiệu trẻ dùng thuốc lá điện tử.

Mới đây, tại Hà Nội cũng ghi nhận 1 học sinh cũng phải đi bệnh viện cấp cứu sau khi hút thuốc lá điện tử, ngoài ra 3 học sinh khác cũng nhập viện vì bị bạn nhỏ 2 giọt tinh dầu trong thuốc lá điện tử vào chai nước ngọt.

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