Ca mắc COVID-19 tăng nhanh: Các tiểu thương đồng loạt bán lỗ kít test với giá "siêu bèo"

Những kít test đa dạng các loại đến từ nhiều quốc gia khác nhau, được rao bán với giá chỉ từ 2 - 5 nghìn đồng/test.

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, trên chợ thuốc Hapulico online những ngày này nhộn nhịp rao bán kít test nhanh Covid-19 với đủ xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc đến Đức. Cũng với những mặt hàng này, nếu trong đợt dịch Covid-19 đầu năm 2022, giá bán được đẩy từ 40 - 150 nghìn đồng/test, thì nay giá được giao bán rẻ bèo chỉ từ 2 - 5 nghìn đồng/test. Kít test Covid-19 được rao bán với giá 4 nghìn đồng/test - Ảnh: Báo Giao Thông Theo ghi nhận của pv Báo Giao Thông một chủ hàng bán kít test với giá đầu kiện là 2 nghìn đồng/test, giá lẻ hộp 5 nghìn đồng/test, còn mua từ 10 hộp giá 3 nghìn đồng/test, gồm test Labno và Hightop 25 bị ôm hàng từ năm trước, hạn sử dụng đến năm 2024. Một chủ hàng khác, có đến 300 kiện test đủ loại của Hàn Quốc và Đức, trong đó có rất nhiều kiện hàng cận Date. Chị Thanh mua sỉ là 4 nghì đồng/test cho 1 thùng 500 test, bán lẻ theo hộp là 5 nghìn đồng/test. Để đẩy hàng, các chủ hàng phải chấp nhập xả lỗ.

Xả kho kít test nhanh Covid-19 giá rẻ chỉ 2 nghìn đồng/test - Ảnh: Báo Giao Thông Mặc dù trên thị trường mua theo hộp rất rẻ, tuy nhiên ở một số hiệu thuốc giá test nhanh Covid-19 bán lẻ vẫn niêm yết giá từ 69 - 89 nghìn đồng/test (tùy thương hiệu), kèm khuyến mãi mua 1 tặng 1 ở nhà thuốc Pharmacity; còn ở nhà thuốc An Khang, giá được niêm yết từ 45 - 70 nghìn đồng/test (tùy thương hiệu)… Cùng với kít test nhanh Covid-19, các loại khẩu trang y tế cũng đông khách, tuy nhiên giá cũng rất thấp, bán buôn theo thùng, giá chỉ khoảng 500 đồng/chiếc.

Dẫn từ trang thông tin điện tử của Sở Y tế Cà Mau, việc sử dụng các bộ kit test nhanh COVID-19 trôi nổi trên thị trường có thể dẫn đến rủi ro cho người dùng. Ngành y tế khuyến cáo người dân không nên mua và sử dụng các bộ kit test COVID-19 về xét nghiệm khi chưa có hướng dẫn cụ thể từ cơ quan chuyên môn. Nhất là đối với những sản phẩm chưa được cơ quan quản lý thẩm định về chất lượng, chưa cấp phép lưu hành thì sẽ không đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, để phòng, chống dịch bệnh người dân cần chấp hành tốt các hướng dẫn của cơ quan chức năng, thực hiện khuyến cáo 5K của ngành Y tế. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở hoặc vừa tiếp xúc với người có nguy cơ thì nên đến cơ sở y tế gần nhất để được xét nghiệm theo hướng dẫn.

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