Hà Nội: Covid-19 diễn biến phức tạp, 15/35 học sinh một lớp 12 phải nghỉ vì ốm sốt

Sức khỏe 13/04/2023 12:56

Đối mặt với tình hình ca mắc Covid-19 tăng cao, các trường học ở Hà Nội đã chủ động lên các phương dự phòng để đối phó với dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ông Nguyễn Quang Tùng - Hiệu trưởng Hệ thống giáo dục Lômônôxốp (Nam Từ Liêm) nói, những ngày cao điểm, tại một lớp khối 12 có 15/35 học sinh phải nghỉ học với lý do ốm sốt. Hiện tại, ở lớp này có 9 học sinh mắc Covid-19.

Đại diện trường cho biết thêm, nhà trường đã tăng cường thông báo cho phụ huynh học sinh nắm được tình hình thực tế, thường xuyên nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn. Trường đã mua thêm khẩu trang, nước khử khuẩn, bộ test nhanh Covid-19, đồng thời lên phương án chủ động sẵn sàng cho mọi trường hợp.

Hà Nội: Covid-19 diễn biến phức tạp, 15/35 học sinh một lớp 12 phải nghỉ vì ốm sốt - Ảnh 1
Tại một lớp khối 12 có 15/35 học sinh phải nghỉ học với lý do ốm sốt - Ảnh: Báo Dân Trí

Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm giáo dục học sinh các kỹ năng phòng, chống dịch bệnh để tự bảo vệ bản thân. Hỗ trợ, dạy bù cho học sinh phải nghỉ học, đặc biệt chú trọng bồi dưỡng kiến thức cho học sinh khối lớp 12.

Tương tự, đại diện trường THPT Yên Hòa (Cầu Giấy) cũng khẳng định, nhà trường luôn chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Mỗi ngày, giáo viên, học sinh đến trường đều thực hiện việc khử khuẩn, đo nhiệt độ, đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn. Những trường hợp báo ốm, sốt sẽ được nghỉ học và trang bị kiến thức tại nhà.

Năm nay trường này có hơn 600 học sinh sẽ tốt nghiệp THPT, vì vậy, ở giai đoạn nước rút như hiện tại, trường luôn làm công tác tư tưởng, ổn định tâm lý cho phụ huynh, học sinh, tránh sự hoang mang không cần thiết.

Hà Nội: Covid-19 diễn biến phức tạp, 15/35 học sinh một lớp 12 phải nghỉ vì ốm sốt - Ảnh 2
Trường học thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho học sinh - Ảnh: Báo Sức Khỏe Đời Sống

Ngoài ra, trên website trường cập nhật các thông tin phòng, chống các loại dịch bệnh, trong đó có Covid-19 để phụ huynh học sinh nắm bắt được thông tin nhanh chóng.

Dẫn thông tin từ báo điện tử Đại Biểu Nhân Dân, thời điểm này, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã phát đi thông báo cho học sinh và phụ huynh về kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023. Theo kế hoạch, các nhà trường sẽ bắt đầu kiểm tra học kỳ từ 25/4-10/5.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, nhiều nhà trường chủ động thông tin để phụ huynh lưu tâm, giúp đỡ các con ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2. Trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 bùng phát, kế hoạch thi học kỳ có thể được đẩy lên sớm hơn. Như vậy, học sinh sẽ không bị động, phụ huynh cũng yên tâm hơn.

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