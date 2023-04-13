Công văn khẩn của Bộ Y tế phòng tránh dịch COVID-19

Tin y tế 13/04/2023 05:11

Trước diễn biến dịch đang tăng trở lại, Bộ Y tế đã có công văn khẩn chỉ thị, khuyến cáo người dân trong việc cẩn trọng phòng và tránh dịch bệnh lây lan.

Trong công văn khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương ký ngày 12/4, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác.

Địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương thúc đẩy tiêm vaccine COVID-19 đạt mục tiêu đề ra của Chính phủ, Thủ tướng; huy động sự tham gia của chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể để kế hoạch được triển khai một cách quyết liệt.

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Chủ động phòng, tránh COVID-19. Ảnh: VTC

Trong bối cảnh dịch COVID-19 tăng số ca mắc trở lại, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi đến các địa phương.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để chủ động phát hiện sớm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Bên cạnh đó, địa phương cần chỉ đạo tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong.

Địa phương cũng cần thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ trong thời gian tới.

Theo Tuổi Trẻ trước đó, những ngày gần đây, số mắc COVID-19 mới trên cả nước gia tăng trở lại sau thời gian dài duy trì dưới 30 ca/ngày.

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Số ca COVID-19 tăng cao. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngày 11-4 có số ca mắc ghi nhận cao nhất từ đầu năm đến nay, gấp trên 10 lần so với ghi nhận trung bình 3 tháng đầu năm.

Từ ngày 8-4, số ca mắc mới (được báo cáo lên hệ thống) đã tăng mạnh lên hơn 100 ca mắc/ngày. Ngày 11-4, con số này tăng vọt lên 184 ca mắc mới, cao nhất từ đầu năm đến nay.

Một số bệnh viện tại Hà Nội ghi nhận ca nhập viện do COVID-19 cũng gia tăng nhanh chóng. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương ngày 12-4 đang điều trị cho 100 bệnh nhân COVID-19, tăng 25 ca mắc trong 1 ngày (ngày 11-4 là 75 ca), trong đó nhiều bệnh nhân phải thở máy, thở oxy.

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), trong tháng 3 bệnh viện ghi nhận 25 bệnh nhân, tuy nhiên trong 10 ngày đầu tháng 4 đã tăng gấp 3 lần cả tháng 3. Theo báo cáo kết quả giám sát biến chủng của Tổ chức Y tế thế giới tuần qua cho thấy biến thể XBB.1.5 chiếm tỉ lệ 47,1% trong các trường hợp nhiễm bệnh. Đến nay biến thể XBB.1.5 đã được phát hiện tại 94 quốc gia.

Tại Việt Nam, biến thể XBB.1.5 xuất hiện từ tháng 1-2023 và cũng được Bộ Y tế cảnh báo biến chủng có khả năng lây lan nhanh hơn. Cho đến nay, Bộ Y tế chưa công bố biến chủng mới xuất hiện tại Việt Nam.

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