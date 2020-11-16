Quả táo mèo có tác dụng gì bạn cần biết?

Táo mèo tưởng chừng như là một loại quả khó ăn nhưng lại đóng vai trò là một vị thuốc tốt, hỗ trợ điều trị nhiều bệnh khác nhau. Với giá thành rẻ, dễ tìm, lành tính và dễ chế biến thành các loại thực phẩm khác nhau, đặc biệt là giấm táo, táo mèo đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của người tiêu dùng. Vì vậy hãy cùng tìm hiểu về chủ đề quả táo mèo có tác dụng gì cùng những lợi ích quả táo mèo trong bài viết dưới đây.

Nhiều người thường dùng quả táo mèo để hỗ trợ điều trị bệnh dưới dạng giấm táo. Do đó hãy cùng tìm hiểu cách làm loại giấm này ngay sau đây.

Quả táo mèo hay còn được gọi là quả sơn trà, thuộc họ hoa hồng, tên khoa học là rosacea. Về đặc điểm nhận dạng thì táo mèo có vẻ ngoài giống quả táo xanh ở nước ta, quả mọng, vị chua, trong vỏ có chất nhầy chứa nhiều vitamin C.

Để thực hiện bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Sau khi mua táo mèo về bạn tiến hành sơ chế sạch, rửa thật kỹ, ngâm nước muối. Tiếp theo vớt táo ra rổ cho ráo nước rồi dùng dao cắt bỏ 2 đầu táo, có thể bổ đôi hoặc thái mỏng. Một mẹo nhỏ là bạn nên giữ hạt táo và bổ táo sao cho phần hạt cũng bổ đôi, lý do là khi ngâm phần hạt này sẽ hòa tan, giúp giấm ngon và bổ hơn.

Bước 2: Chuẩn bị bình thủy tinh sạch, cho nước sôi để nguội vào bình (nước hơi ấm sẽ giúp táo nhanh lên men hơn). Cho toàn bộ phần táo đã sơ chế xong vào, thêm chuối tây, cho thêm 2 muỗng đường để táo nhanh lên men. Sau đó là bước đậy nắp bình (không đậy kín vì oxy bên ngoài không thể vào trong, dẫn đến táo không lên men).

Bước 3: Bảo quản bình ở nơi khô ráo, thoáng mát trong khoảng 3 đến 4 tuần là có thể sử dụng. Nếu trong quá trình ủ giấm, bạn thấy có lớp váng màu trắng nổi lên thì đó là hiện tượng bình thường, chỉ cần vớt đi là được, không ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm.

Một mẹo nhỏ là bạn nên giữ hạt táo và bổ táo sao cho phần hạt cũng bổ đôi - Ảnh minh họa: Internet

Quả táo mèo có tác dụng gì?

Tuy có vị khó ăn, khá chua, nhớt nhưng táo mèo lại có nhiều công dụng tuyệt vời. Quả táo mèo chữa bệnh gì là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Cụ thể như sau:

Chữa mất ngủ, suy nhược thần kinh

Chỉ cần kết hợp giấm táo mèo và mật ong, dùng mỗi lần 2 thìa nhỏ sẽ giúp bạn dễ ngủ. Nếu sau khoảng 1 giờ mà chưa hiệu quả, bạn có thể dùng thêm 2 thìa. Mỗi lần thức giấc, khó ngủ thì dùng 2 thìa. Do tính chất lành tính của vị thuốc này nên thích hợp dùng lâu dài.

Mỗi lần thức giấc, khó ngủ thì dùng 2 thìa là được - Ảnh minh họa: Internet

Chữa đau họng

Bằng cách súc họng bằng nước có pha giấm táo mỗi giờ 1 lần bạn có thể giảm thiểu tình trạng đau họng của mình. Đặc biệt nếu mỗi sáng sớm ngậm 1 ly giấm táo đậm đặc thì hiệu quả còn tốt hơn nữa.

Nếu mỗi sáng sớm ngậm 1 ly giấm táo đậm đặc thì hiệu quả còn tốt hơn nữa - Ảnh minh họa: Internet

Chữa đau nhức

Bạn có thể dùng lòng đỏ trứng gà đánh với một muỗng lớn giấm táo cộng thêm một muỗng nhỏ tinh dầu thông. Sau đó bôi lên vùng da đau, kết hợp xoa mạnh sẽ làm tan nhanh máu bầm, giảm đau nhức

Chữa đầy bụng

Đầu tiên bạn cần chuẩn bị khoảng 30g táo mèo khô, sắc với 1 lít nước rồi cô cạn đến khi còn 2/3 dung dịch ban đầu là được. Lấy dung dịch thu được uống thay trà trong ngày, dùng 2 đến 3 ngày liên tục sẽ có tiến triển.

Chữa viêm khớp

Để chữa viêm khớp bạn có thể uống một l ly nước được pha bởi hỗn hợp sau: 200ml nước, 10 muỗng nhỏ giấm táo mèo, mật ong. Dùng liên tục trong 10 ngày sẽ thấy hiệu quả.

Ngoài ra, táo mèo nói chung hay giấm táo mèo nói riêng còn giúp chữa được nhiều bệnh khác như: chứng giãn tĩnh mạch, mùi khoang miệng, mỡ trong máu, tiêu hóa…

Chăm sóc tóc

Chỉ cần trộn giấm táo theo tỉ lệ 1:1 với nước ấm, sau đó thoa đều hỗn hợp này lên tóc, giữ khoảng vài phút. Cuối cùng là gội lại bằng nước sạch. Việc này sẽ giúp tóc chắc khỏe vì thành phần axit trong giấm táo có khả năng làm tóc khỏe và mượt mà hơn.

Se khít lỗ chân lông

Lỗ chân lông to luôn là nỗi ám ảnh của các chị em phụ nữ, làm giảm đáng kể sự tự tin. Để giải quyết vấn đề này, bạn chỉ cần rửa mặt thật sạch, sau đó pha giấm táo với nước theo tỷ lệ 1:1 rồi thoa hỗn hợp này lên mặt, không cần rửa lại với nước. Da của bạn sẽ láng mịn, lỗ chân lông được se khít.

Mặt nạ giấm táo

Để có được làn da trắng mịn, ngừa mụn hiệu quả bạn có thể thử nghiệm mặt nạ táo mèo với cách làm vô cùng đơn giản. Đầu tiên bạn trộn giấm táo với mặt nạ đất sét theo tỷ lệ 1:1, có thể thêm vài giọt hoa anh thảo, tinh dầu trà… tùy sở thích. Tiếp đến đắp mặt nạ này lên mặt trong vòng 15 phút và rửa lại bằng nước sạch.

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Đắp mặt nạ này lên mặt trong vòng 15 phút và rửa lại bằng nước sạch sẽ giúp bạn có một làn da trắng sáng, mịn màng - Ảnh minh họa: Internet

Táo mèo, đặc biệt là giấm táo mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng lâu dài cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng để đảm bảo an toàn. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề quả táo mèo có tác dụng gì có thể giúp ích cho các bạn.