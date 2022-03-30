Một nghiên cứu cho thấy, phụ nữ tiền mãn kinh nên tránh tiêu thụ quá nhiều carbohydrate vì đến kỳ hậu mãn kinh, họ có nguy cơ mắc tiểu đường rất cao.

Một nghiên cứu cho thấy phụ nữ sau khi mãn kinh có lượng đường trong máu cao hơn do tiêu thụ các món chứa carbohydrate so với phụ nữ tiền mãn kinh ở cùng độ tuổi.

Đại học King's College London và Bệnh viện Đa khoa Massachusetts đã nghiên cứu sức ảnh hưởng của carbohydrate đối với phụ nữ mãn kinh đối với 1002 phụ nữ từ 45 đến 55 tuổi. Nhóm nghiên cứu chia người tham gia thành "nhóm tiền mãn kinh" và "nhóm sau mãn kinh", đồng thời kiểm tra thay đổi của cơ thể họ sau khi tiêu thụ carbohydrate. Kết quả là, "nhóm sau mãn kinh" có lượng đường trong máu tăng mạnh do tiêu thụ carbohydrate so với nhóm phụ nữ tiền mãn kinh.

Nhóm nghiên cứu giải thích rằng do sự thay đổi nội tiết tố đã ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất. Lượng đường trong máu tăng cao có thể dẫn đến các bệnh nghiêm trọng như tiểu đường và bệnh tim.

Tiến sĩ Sarah Berry, một chuyên gia dinh dưỡng cho biết: "Phụ nữ tiền mãn kinh nên giảm lượng carbohydrate tinh chế như bánh mì và mì ống. Bạn cần ăn các loại carbohydrate lành mạnh như lúa mì nguyên cám để tránh nguy cơ bị tiểu đường".

Theo Chosun Media

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