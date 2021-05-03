Phụ nữ bị viêm nhiễm phụ khoa cần 'né' xa 4 loại thực phẩm tránh 'rước họa vào thân'

Sức khỏe 03/05/2021 11:19

Bệnh viêm nhiễm phụ khoa luôn là mối lo ngại của các chị em phụ nữ. Tuy nhiên, ngoài giải pháp vệ sinh vùng kín hằng ngày và đúng cách, thì chúng ta cũng cần ăn uống một cách hợp lý.

Bệnh viêm nhiễm phụ khoa là bệnh hay gặp ở phụ nữ, đặc biệt là ở lứa tuổi sinh đẻ. Bệnh thường có các triệu chứng như cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu, vùng kín có mùi hôi ảnh hưởng xấu tới sức khỏe sinh sản cũng như hạnh phúc gia đình.

Vì vậy, ngoài việc vệ sinh vùng kín hằng ngày, phụ nữ cũng cần bắt đầu một chế dộ ăn uống hợp lý và đúng cách. Đó cũng là yếu tố có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình phòng ngừa bệnh cũng như tái mắc bệnh viêm nhiễm phụ khoa.

Dưới đây là những món ăn phụ nữ cần "rời xa" ngay lập tức khi mắc bệnh này.

Tạm thời "chia tay" đồ ăn sống và lạnh 

Một số món ăn chỉ thơm ngon, đúng vị khi chúng được ăn sống. Tuy nhiên, phụ nữ khi đang bị bệnh viêm nhiễm phụ khoa cần cẩn trọng bởi những mối nguy hại khôn lường tới sức khỏe mà thức ăn sống có thể gây ra. Thực tế, trong hải sản có chứa các loại nguyên tố vi lượng trong nước biển đem lại. Các thực phẩm hải sản thông thường: Tôm, cua,... đều không nên ăn. Chúng khiến chúng ta cảm thấy nóng, ẩm và gây ngứa bộ phận sinh dục. Điều đó thực sự không tốt cho việc điều trị của bạn. 

Phụ nữ bị viêm nhiễm phụ khoa cần 'né' xa 4 loại thực phẩm tránh 'rước họa vào thân' - Ảnh 1
Phụ nữ cần cẩn trọng bởi những mối nguy hại khôn lường tới sức khỏe mà thức ăn sống có thể gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Song song đó, những thức ăn lạnh cũng có thể là "tảng đá ngán đường" cho việc điều trị của chị em phụ nữ. Chúng không có lợi cho quá trình tuần hoàn máu của nữ giới, gây ảnh hưởng tới việc đào thải độc tố, thậm chí còn làm tắc nghẽn mạch máu. Vậy nên, phụ nữ khi mắc bệnh cần hạn chế ăn kem, các món ốc,...

Nói "không" với thức ăn cay nóng trong giai đoạn điều trị

Phụ nữ bị viêm nhiễm phụ khoa cần 'né' xa 4 loại thực phẩm tránh 'rước họa vào thân' - Ảnh 2
Đồ cay nóng khiến 'cô bé' trở nên nóng rát - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm cho thêm các gia vị cay như hạt ớt, hạt tiêu, gừng, hành, tỏi… Tuy những thành phần này giúp chúng ta khi ăn ngon miệng hơn nhưng chúng lại nóng, làm tăng chất độc tích tụ trong cơ quan nội tạng,... Thậm chí, người bệnh có thể sẽ gãi khi bị ngứa gây nên việc trầy xước, khiến nấm và vi khuẩn sinh sôi và làm cho bệnh viêm của bạn càng trở nên trầm trọng hơn. 

Nói "không" với đồ ngọt

Phụ nữ bị viêm nhiễm phụ khoa cần 'né' xa 4 loại thực phẩm tránh 'rước họa vào thân' - Ảnh 3
Chị em đang điều trị bệnh viêm nhiễm cần hạn chế và kiêng cữ đồ ăn ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Việc sử dụng thực phẩm có chứa nhiều đường như kẹo, chocolate... và chất béo như mỡ, kem, thịt lợn, bơ… sẽ làm tăng nhiệt độ vùng kín, vô tình tạo điều kiện cho nấm và vi khuẩn xâm nhập, sinh sôi mạnh mẽ làm ảnh hưởng lớn đến việc điều trị.

Mặt khác, đường được coi là thức ăn tốt nhất cho nấm men phát triển. Do vậy, để hạn chế sự phát tác của nấm men, bạn cần hạn chế, thậm chí nói không với đồ ngọt như bánh ngọt, đồ uống ngọt và thực phẩm nhiều đường.

Cần hạn chế các đồ ăn lên men

Phụ nữ bị viêm nhiễm phụ khoa cần 'né' xa 4 loại thực phẩm tránh 'rước họa vào thân' - Ảnh 4
Tạm thời 'chia xa' các thực phẩm được muối chua trong thời gian điều trị cho 'cô bé' - Ảnh minh họa: Internet

Các thực phẩm lên men có khả năng sẽ làm mất cân bằng độ pH ở vùng kín, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở, gây ra các triệu chứng của bệnh phụ khoa, có thể làm tăng viêm hoặc gây tái phát bệnh. Phụ nữ đang bị viêm phụ khoa cần hạn chế tối đa những thực phẩm có tính chất lên men như dưa muối, cà muối sổi,...  

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Từ khóa:   viêm nhiễm phụ khoa viêm nhiễm âm đạo viêm nhiễm vùng kín

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