Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu có tốt không?

Sức khỏe 15/05/2018 14:25

Gần đây dư luận đang rộ lên lời “đồn thổi” Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu (tại số 80 – 82 Châu Văn Liêm, P11, Q5, TPHCM) vẽ bệnh, thu phí cao… khiến không ít bệnh nhân hoang mang, lo lắng về chất lượng của phòng khám khi có ý định đến đây thăm khám. Vậy trên thực tế Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu có tốt không? hãy cùng tìm hiểu thông tin cụ thể qua bài viết dưới đây.

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU CÓ TỐT KHÔNG?

Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu có tốt không? Câu hỏi này tuy trông có vẻ dễ trả lời nhưng nếu thật sự muốn giải đáp thì không đơn giản chút nào. Bởi vì đâu đó vẫn còn sự hoài nghi xen lẫn nỗi e ngại của bệnh nhân khi chưa từng một lần đến với phòng khám Hoàn Cầu.

Đứng trên cơ sở khách quan, tham khảo ý kiến của các chuyên gia đầu ngành và làm các cuộc khảo sát đánh giá của bệnh nhân về Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu, chúng tôi đã phân tích và xin nêu ra một vài quan điểm cụ thể:

Hiện nay, trên thị trường có nhiều phòng khám, bệnh viện xuất hiện. Bên cạnh những cơ sở uy tín vẫn có những cơ sở “chui” ngang nhiên hoạt động, chính vì thế cũng không loại trừ khả năng Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu bị các đối thủ đưa ra những tin đồn nhằm hạ uy tín phòng khám. Chính vì thế bệnh nhân nên sáng suốt, không nên nhìn nhận vấn đề từ một phía.

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Đa Khoa Hoàn Cầu – địa chỉ khám chữa bệnh đáng tin cậy tại TPHCM

Bên cạnh đó, xét về góc độ y tế thì các chuyên gia đánh giá rất cao Đa Khoa Hoàn Cầu bởi phòng khám đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chất lượng đạt chuẩn quốc tế, như sau:

+ Được Sở Y Tế cấp phép hoạt động: Đây là một trong số ít những phòng khám tại TPHCM được cấp phép cũng như hoạt động công khai dưới sự giám sát của Sở Y tế. Giấy phép hoạt động được ví như “thước đo” về sự uy tín của phòng khám

+ Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu được xây dựng với quy mô rộng lớn, đầy đủ các chuyên khoa như nam khoa, phụ khoa, tai mũi họng, bệnh xã hội, hậu môn – trực tràng... đáp ứng đầy đủ các nhu cầu khám chữa bệnh của người dân TPHCM cũng như các tỉnh lân cận.

+ Cơ sở vật chất hiện đại khang trang: Phòng khám được xây dựng với lối thiết kế hiện đại, sạch sẽ, tiện nghi. Hệ thống phòng xét nghiệm, phòng khám, phòng thủ thuật được vệ sinh vô trùng sạch sẽ, phòng thuốc đạt chuẩn GPP.

+ Đội ngũ bác sĩ giỏi: Phòng khám quy tụ các bác sĩ hàng đầu trong và ngoài nước trực tiếp khám chữa bệnh dưới sự hỗ trợ của thiết bị y tế hiện đại, đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác – nhanh chóng. Đặc biệt, phòng khám còn mời các chuyên gia phụ khoa từ Hoa Kỳ về hỗ trợ điều trị trực tiếp cho bệnh nhân, đứng đầu là bác sĩ Dr. Bích Lê

+ Phương pháp điều trị bệnh tiên tiến: Trao đổi với chúng tôi bác sĩ Bích Lê cho biết: “Hiện các bác sĩ tại phòng khám chúng tôi đang chú trọng vào phương pháp điều trị bệnh cho tất cả các khoa nhằm mang đến cho bệnh nhân hiệu quả chữa trị cao nhất. Các phương pháp mà chúng tôi áp dụng đều là những phương pháp tiên tiến nhất hiện nay, chính vì thế chi phí tuy có hơi chênh lệch so với những nơi khác nhưng bệnh nhân có thể thấy được sự chuyển biến rõ rệt của sức khỏe sau lần thăm khám đầu tiên”.

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Đa Khoa Hoàn Cầu: địa chỉ 'vàng' chăm sóc sức khỏe toàn diện tại TPHCM

+ Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp: Qua tìm hiểu chúng tôi nhận thấy quy trình khám chữa bệnh của phòng khám rất nhanh chóng và chuyên nghiệp bệnh nhân không cần chen lấn xếp hàng chờ đợi lâu. Các hồ sơ, thủ tục đều được nhân viên y tế của phòng khám sẽ hướng dẫn tận tình cho từng người bệnh.

+ Chi phí công khai: Trước khi bước vào liệu trình điều trị, bệnh nhân sẽ được các bác sĩ trao đổi về vấn đề chi phí, tương ứng với từng phương pháp điều trị. Bảng giá từng hạng mục điều trị được niêm yết công khai theo quy định Sở Y Tế TPHCM, bệnh nhân có thể dễ dàng theo dõi.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hồng V. (Tiền Giang) – một bệnh nhân chờ khám tại Hoàn Cầu cho biết: “Tôi bị viêm xoang nhiều năm, chạy chữa nhiều lần từ thuốc tây thuốc đông y không thuyên giảm. Sau khi được bạn giới thiệu đến Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu tôi quyết định tìm đến, sau khi khám bác sĩ tư vấn tôi điều trị bằng phương pháp JCIC công nghệ Mỹ. Sau khi điều trị tôi thấy các triệu chứng thuyên giảm và hôm nay đến tái khám theo lịch hẹn. Về chi phí, tôi thấy cũng không chênh lệch hơn bên ngoài là bao nhiêu, không như những lời đồn trên mạng tôi đọc được.”

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp cho bạn đọc, bệnh nhân có cái nhìn khách quan hơn về phòng khám cũng như có thể lựa chọn cho mình một địa chỉ đáng tin cậy để giao phó sức khỏe.

Địa chỉ: Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu, 80 – 82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TPHCM.

Khám bệnh: từ 8 giờ đến 20 giờ tất cả các ngày trong tuần

Điện thoại: (028) 3923 9999

Website: http://dakhoahoancau.vn

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