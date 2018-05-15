Cách giảm đau nhức vai cực nhanh cho dân văn phòng bằng những biện pháp tự nhiên đơn giản

Sống khỏe 15/05/2018 11:24

Dân văn phòng thường xuyên bị đau nhức vai do phải ngồi liên tục hàng giờ liền trước máy tính. Để giảm thiểu tình trạng này nhanh chóng, bạn hãy thử áp dụng những biện pháp cực đơn giản dưới đây.

Cơn đau vai không chỉ gây cảm giác khó chịu mà còn ảnh hưởng đến cánh tay, khiến bạn gặp khó khăn trong việc vận động như duỗi tay, lấy đồ vật…

Nguyên nhân gây ra tình trạng này là do nhóm cơ bao quanh vai bị tổn thương, khi vận động sẽ mang đến cảm giác khó chịu, đau đớn thậm chí không thể cử động. Để giảm đau nhức vai nhanh chóng, bạn hãy thử áp dụng những biện pháp cực đơn giản dưới đây.

Những biện pháp giúp giảm đau vai tự nhiên

Chườm đá

Bằng cách chườm đá trong khoảng 10-30 phút, cơn đau vai có thể được giảm thiểu đáng kể, đồng thời tình trạng sưng viêm cũng được cải thiện. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý khi chườm đá trực tiếp lên da bởi chúng có thể gây bỏng lạnh. Thay vì dùng đá trực tiếp, bạn hãy dùng khăn bọc đá lại rồi chườm.

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Chườm đá giúp vùng vai được thư giãn - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng nghệ

Nghệ chứa nhiều curcumin có tác dụng kháng viêm mạnh mẽ, đồng thời giúp loại bỏ những cơn đau nhức hiệu quả. Để ngăn ngừa tình trạng đau vai, bạn nên bổ sung loại gia vị này vào chế độ dinh dưỡng hoặc dùng bột nghệ pha sữa uống mỗi ngày.

Uống nước dứa

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hàm lượng lớn enzyme bromelain trong dứa có tác dụng giảm sưng đau và hồi phục các chấn thương mô mềm nhanh chóng.

Bromelain trong loại quả này có tác dụng kích thích tế bào tăng trưởng, thúc đẩy quá trình hồi phục các chấn thương về gân cơ. Chính vì vậy, dứa là liều thuốc tự nhiên vô cùng hiệu quả giúp giảm đau nhức cơ vai nhanh chóng.

Cách giảm đau nhức vai cực nhanh cho dân văn phòng bằng những biện pháp tự nhiên đơn giản - Ảnh 2
Uống nước dứa giúp giảm sưng đau nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện các bài tập giảm đau nhức

Những bài tập này sẽ giúp giải phóng sự căng cơ và giúp cơ vai hoạt động linh hoạt, dẻo dai hơn.

Vặn tay:Bạn ép cánh tay đau sát ngực đồng thời dùng tay kia ép chặt bắp tay. Giữ nguyên tư thế trong khoảng 30 giây và lặp lại với tay còn lại. Thực hiện khoảng 4 lần mỗi ngày để đạt hiệu quả cao nhất.

Kéo dây: Để thực hiện bài tập này, bạn cần chuẩn bị hai sợi dây đàn hồi được cố định một đầu vào bàn. Sau đó bạn cầm lấy hai đầu dây còn lại và kéo sát về phía cơ thể sau đó dần dần thả về vị trí cũ. Khi luyện tập, bạn nên giữ cánh tay ép sát vào cơ thể. Thực hiện động tác liên tục khoảng 10 lần.

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Những cơn đau vai khiến bạn khó chịu, mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Một số biện pháp ngăn ngừa tình trạng đau vai

- Không nên ngồi một chỗ quá lâu. Thay vào đó hãy thường xuyên đứng dậy vận động nhẹ nhàng để máu lưu thông.

- Nằm ngủ đúng tư thế, nên ngủ ở tư thế thẳng để cơ vai không bị tổn thương

- Tránh mang vác những đồ vật có trọng lượng nặng trên một bên vai

Trên đây là những biện pháp giúp giảm đau vai tự nhiên không cần dùng thuốc, bạn có thể áp dụng khi cần.

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