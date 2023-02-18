Phình động mạch não: Những dấu hiệu tuyệt đối không nên phớt lờ, phát hiện là nên khám ngay

Sức khỏe 18/02/2023 19:00

Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS) định nghĩa chứng phình động mạch là một 'phình' trong mạch máu trong não.

Điều này là do sự yếu kém trong thành mạch máu. Nó thường xuất hiện dưới dạng như "quả mọng treo trên thân cây", có thể rò rỉ hoặc vỡ ra và dẫn đến chảy máu não, đột quỵ xuất huyết. Chứng phình động mạch bị vỡ có thể khiến bạn dễ phải nhập viện hoặc tử vong, đó là lý do tại sao các triệu chứng cần được nhận ra ngay lập tức.

Phình động mạch não: Những dấu hiệu tuyệt đối không nên phớt lờ, phát hiện là nên khám ngay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chứng phình động mạch não bị vỡ và không bị vỡ

Theo Mayo Clinic, chứng phình động mạch não bị vỡ là một trường hợp cấp cứu y tế, trong đó chứng phình động mạch bắt đầu rò rỉ và gây chảy máu.

Phình động mạch não: Những dấu hiệu tuyệt đối không nên phớt lờ, phát hiện là nên khám ngay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các triệu chứng phổ biến bao gồm nhức đầu dữ dội, buồn nôn, nôn, cứng cổ, nhạy cảm với ánh sáng, co giật, mất ý thức và lú lẫn. Chứng phình động mạch não chưa vỡ còn nguyên vẹn và thường không gây ra triệu chứng.

Các triệu chứng phổ biến bao gồm các vấn đề về thị giác, đau trên hoặc quanh mắt, tê hoặc yếu ở một bên mặt, khó nói, đau đầu, mất thăng bằng, v.v.

Nhức đầu đột ngột và nghiêm trọng

Phình động mạch não: Những dấu hiệu tuyệt đối không nên phớt lờ, phát hiện là nên khám ngay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chứng phình động mạch não có thể phát triển ở bất kỳ mạch máu nào trong cơ thể, nhưng có hai khu vực dễ bị tổn thương nhất. Chúng bao gồm: động mạch vận chuyển máu từ tim đến phần còn lại của cơ thể (động mạch chủ bụng) và não.

Hầu hết chứng phình động mạch não gây ra các dấu hiệu và triệu chứng đáng chú ý khi 'phình' bị vỡ. Chảy máu có thể dẫn đến những cơn đau đầu đột ngột có thể cực kỳ nghiêm trọng và đau đớn. NHS mô tả cơn đau đầu là "cơn đau đầu như sấm sét".

Tê ở một bên cơ thể hoặc mặt

Phình động mạch não: Những dấu hiệu tuyệt đối không nên phớt lờ, phát hiện là nên khám ngay - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

"Tê hoặc yếu ở một bên mặt" là triệu chứng phổ biến của chứng phình động mạch não, theo NHS. So với chứng phình động mạch bị vỡ hoặc 'rò rỉ', chứng phình động mạch chưa vỡ thường gây tê một bên mặt.

Tuy nhiên, lưu ý rằng không phải tất cả chứng tê mặt đều do chứng phình động mạch. Nó cũng có thể là dấu hiệu của bệnh liệt Bell, bệnh đa xơ cứng (MS) hoặc đột quỵ. Hãy chắc chắn để có được một chẩn đoán chính xác và đầy đủ.

Mí mắt rũ xuống hoặc nhìn thấy vật thành đôi

Một triệu chứng khác liên quan đến chứng phình động mạch não là rối loạn thị giác, chẳng hạn như mất thị lực hoặc nhìn thấy vật làm đôi. Điều này đi kèm với cơn đau ở trên và sau một mắt hoặc đồng tử giãn ra.

Ai có nguy cơ bị bệnh?

Phình động mạch não: Những dấu hiệu tuyệt đối không nên phớt lờ, phát hiện là nên khám ngay - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Theo Mayo Clinic, một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc chứng phình động mạch não. Chúng bao gồm: tuổi già, hút thuốc lá, huyết áp cao, lạm dụng ma túy và uống nhiều rượu. Một chấn thương đầu trước đó hoặc một số bệnh nhiễm trùng máu cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về não.

Theo Times of India

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