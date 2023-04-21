Phẫu thuật điều trị cho bé 6 tháng tuổi bị chấn thương sọ não vì bị vật sắc nhọn đâm

Sức khỏe 21/04/2023 10:28

Bệnh viện nhi Thanh Hóa vừa phẫu thuật, điều trị thành công cho một bệnh nhi 6 tháng tuổi bị chấn thương sọ não phức tạp.

Dẫn theo nguồn tin Sức Khỏe Đời Sống, Bệnh nhi là L.N.Đ.K (06 tháng tuổi), ở Quảng Xương (Thanh Hóa) vào viện với chẩn đoán tổn thương nội sọ.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện nhi Thanh Hóa, bệnh nhi vào viện có vết thương vùng đầu (vùng thóp trước) chảy nhiều máu. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng mê (P/AVPU), dấu hiệu shock mất máu, kiểm tra có vết thương vùng thóp trước kích thước 10×3cm, chảy máu và nước não tủy qua vết thương, giảm vận động nửa người phải.

Khai thác tiền sử, người nhà bệnh nhi cho biết, trẻ bị vật sắc nhọn tác động vào. Sau khi sơ cứu tại chỗ bệnh nhi đã được đưa đến bệnh viện.

Phẫu thuật điều trị cho bé 6 tháng tuổi bị chấn thương sọ não vì bị vật sắc nhọn đâm - Ảnh 1
Các bác sĩ tiến hành xử lý vết thương bệnh nhi - Ảnh: BVCC

Xác định đây là ca bệnh phức tạp, shock mất máu nên bệnh viện đã kích hoạt hoạt quy trình 'báo động đỏ' với thái độ khẩn trương, tích cực nhất. Ngay lập tức bệnh nhi được tiến hành hồi sức tích cực, bù dịch, dùng kháng sinh. Khi chụp film CT sọ não cho thấy có hình ảnh vỡ xương sọ, khí trong sọ, dập não và chảy máu nhu mô thùy trán trái trên đường đi của vật sắc nhọn.

Trong lúc phẫu thuật, e-kip mổ đã tiến hành mở rộng vết thương về hai phía, lộ diện xương sọ bị vỡ, kiểm tra thấy màng cứng và xoang tĩnh mạch dọc (mặt bên tiếp giáp với nhu mô não) bị rách, máu chảy từ vết thương xoang tĩnh mạch dọc rất dữ dội. Các bác sĩ đã tiến hành "vá" vết thương xoang tĩnh mạch và màng cứng, lấy máu tụ trong não

Theo thông tin từ VTC News, ca mổ kéo dài khoảng hơn 1 giờ. Sau mổ, bệnh nhi tiếp tục được hồi sức tích cực, truyền máu. 12 giờ sau mổ bệnh nhi tỉnh hoàn toàn, 7 ngày sau thì được xuất viện với tình trạng ổn định và không có di chứng.

Phẫu thuật điều trị cho bé 6 tháng tuổi bị chấn thương sọ não vì bị vật sắc nhọn đâm - Ảnh 2
Cháu K. sau khi phẫu thuật đã hoàn toàn tỉnh táo. Ảnh - Vietnamnet

Theo các bác sĩ, đây là một ca bệnh phức tạp, nguy cơ tử vong rất cao nếu không kịp thời xử lý. Khi gặp vấn đề chấn thương sọ não của trẻ, đầu tiên là phải giữ bình tĩnh, không nâng đầu trẻ và cử động trẻ quá nhiều vì sẽ khiến cho chấn thương nặng nề hơn, gây biến chứng về sau, nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa càng sớm càng tốt.

Phụ huynh cần cẩn thận trong công việc sinh hoạt hàng ngày ở nhà, vì mọi hành vi, động tác, hành động của người lớn có thể gây nguy cơ tổn thương đối với trẻ nhỏ.

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