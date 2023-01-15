Phẫu thuật cắt kén khí phổi cho bệnh nhi 13 tháng tuổi: Căn bệnh hiếm cần được phát hiện sớm

Sức khỏe 15/01/2023 15:56

Bệnh nhi mắc phải tình trạng bệnh bẩm sinh, tiền sử tái diễn nhiều lần, nguy cơ bệnh tình trở nặng với mức viêm phổi.

Theo Báo Công Lý, bệnh nhi là bé trai 13 tháng tuổi, trú tại huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng ho, khò khè, thở nhanh, bú kém, sốt cao, co giật.

Trước đây, bệnh nhi đã được xác định bị kén khí phổi bẩm sinh từ lúc 20 ngày tuổi tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, được tư vấn theo dõi, tái khám định kỳ. Trẻ có tiền sử bị viêm phổi tái diễn nhiều lần.

Nhập viện, bệnh nhi được thở oxy, dùng thuốc hạ sốt, thuốc chống co giật, thuốc kháng sinh, thuốc giãn phế quản. Kết quả chụp CT lồng ngực xác định có một kén khí lớn bội nhiễm (là nang tuyến bẩm sinh) chiếm gần hết thùy dưới phổi phải, có thông với phế quản gốc ở rốn phổi. Nguy cơ kén khí có thể vỡ gây tràn khí, suy hô hấp và đẩy trung thất.

Phẫu thuật cắt kén khí phổi cho bệnh nhi 13 tháng tuổi: Căn bệnh hiếm cần được phát hiện sớm - Ảnh 1

Sức khỏe của bệnh nhi hồi phục tốt sau phẫu thuật. Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định bệnh nhi cần được phẫu thuật sớm, hạn chế vận chuyển bệnh nhi đi xa vì nguy cơ có thể gây vỡ kén khí trên đường vận chuyển dẫn đến suy hô hấp cấp.

Sau một giờ phẫu thuật cho bệnh nhi, thùy phổi chứa kén khí đã được cắt bỏ, giúp tránh được nguy cơ tái phát kén khí. Các thùy phổi còn lại phát triển và bù trừ phần phổi đã bị cắt bỏ nên vẫn đảm bảo chức năng hô hấp bình thường cho bệnh nhi.

Sau 10 ngày được phẫu thuật, đến nay sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định. Việc cắt bỏ kén khí sớm giúp giảm nguy cơ tái diễn viêm phổi nhiều lần.

Các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: mặc dù kén khí phổi là bệnh hiếm gặp và nguy hiểm nhưng có thể được điều trị nếu phát hiện sớm và mang lại kết quả khả quan.

Sản phụ cần được tầm soát trước sinh để phát hiện bệnh từ trong thời kỳ bào thai. Sau sinh trẻ cần phải được theo dõi và tái khám định kỳ.

Nếu kén khí lớn, nguy cơ gây vỡ, hoặc kén khí gây tình trạng viêm phổi tái diễn nhiều lần, trẻ cần được phẫu thuật cắt bỏ kén khí hoặc cắt bỏ thùy phổi chứa kén khí sớm.

 

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