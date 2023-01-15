Bình Dương: Ca cấy ghép hi hữu cho người đàn ông bị đứt lìa cẳng chân sau 15h đồng hồ liên tục, thế giới chỉ có 2 ca

Sau khi cấp cứu hồi sức cho bệnh nhân, các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình đã hội chẩn khẩn và chỉ định nuôi giữ cẳng chân phần đứt lìa vào chân lành để chờ nối lại giúp người bệnh có cơ hội giữ chân, tránh tàn phế.

Theo VOV cho biết, Anh Mai Văn Đẹt (41 tuổi, ngụ tại Bình Dương) bị tai nạn giao thông vào cuối năm 2022. Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương trong tình trạng tỉnh táo, đứt rời 1/3 cẳng chân phải, phần cơ bị dập nát, không được sơ cứu và bảo quản, dính nhiều dị vật là đất, cát; kèm theo chấn thương ở đầu và ngực khá nghiêm trọng.

Cũng theo Tiền Phong, Người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật là BSCKII Võ Thái Trung - Phó Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Bác sĩ Trung cho biết, ca phẫu thuật đã kéo dài 15 tiếng liên tục.

Hơn 1 tuần “nuôi” ở chân lành, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nối lại cẳng chân đã dập đứt lìa cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật được thực hiện trong vòng 15 giờ đồng hồ. Bác sĩ chuyên khoa II Võ Thái Trung, Phó Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương là phẫu thuật viên chính của cuộc phẫu thuật.

Hiện nay, sức khoẻ bệnh nhân đã tốt, cẳng chân sau khi được ghép nối trả lại đã ổn định, người bệnh có thể xuất viện trong thời gian tới.

"Nuôi" cẳng chân đứt lìa ở bàn chân lành chờ phẫu thuật. Ảnh: VOV

Theo bác sĩ Trung, trước đó bệnh nhân đã được thực hiện kỹ thuật cấy ghép tạm thời cẳng chân đứt lìa vào chân bên lành để nuôi trong thời gian hơn một tuần trước khi nối lại hoàn thiện, thời gian này đủ để các bác sĩ chăm sóc sức khoẻ người bệnh được tốt và chăm sóc các vết thương đủ sạch cho nối lại cẳng chân đã dập đứt lìa và nhiễm bẩn.

Bác sĩ Trung cho biết thêm, trên thế giới, đã từng có một bệnh nhân được cấy ghép bàn tay vào cẳng chân để nuôi trong 3 tháng trước khi được nối lại với cẳng tay. Ca cấy ghép đó cũng đã thành công và đem lại chức năng tốt của bàn tay đó trong sinh hoạt, lao động của người bệnh.

Hiện tại, các bác sĩ vẫn đang theo dõi bao gồm việc tái khám định kỳ theo lịch hẹn để được tập phục hồi chức năng, từng bước phục hồi các cử động ở cổ chân, bàn chân và các ngón chân.

Đồng thời, đánh giá quá trình lành xương, khả năng đi, đứng và chạy, nhảy… khi xương lành, các bác sĩ sẽ tiến hành tháo rút các dụng cụ kim loại cố định xương cho bệnh nhân.

Sau thành công của ca phẫu thuật, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đã đến thăm bệnh nhân và tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho bác sĩ chuyên khoa II Võ Thái Trung.

Theo tìm hiểu, kỹ thuật này lần đầu tiên được thực hiện ở Việt Nam và là ca ghép chi thứ 2 trên thế giới./.