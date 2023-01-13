Danh sách 45 điểm tiêm vaccine COVID-19 xuyên Tết 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngoài việc chuẩn bị sẵn nguồn lực và kế hoạch phòng chống dịch bệnh, TP.HCM còn tổ chức 45 điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 xuyên Tết Quý Mão 2023.

Theo Sở Y tế TP.HCM thông tin, trong dịp Tết Quý Mão 2023, TP sẽ tổ chức tổ chức 45 điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 từ ngày 20.1.2023 đến 26.1.2023 ( tức từ 29 đến 5 Tết Quý Mão 2023). Đây là hoạt động nhằm duy trì miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19, đóng vai trò quyết định đến an sinh xã hội khi xuất hiện các biến thể phụ mới; đồng thời cũng nhằm đảm bảo công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 không bị gián đoạn bất cứ một ngày nào trong cả năm, ngay cả những ngày nghỉ Tết.

Ngành y tế TP kêu gọi người dân hãy cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo vệ và duy trì miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 bằng cách cho người thân trong gia đình đi tiêm vắc xin phòng COVID-19 nếu chưa tiêm, và tiêm nhắc lại, tiêm bổ sung đúng theo quy định. Tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại TP.HCM- Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng yêu cầu tất cả bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn TP phải chủ động rà soát, sẵn sàng nhân lực, thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác thu dung điều trị trong mọi tình huống. Ngành y tế TP đảm bảo sẵn sàng kế hoạch triển khai 10.000 giường, trong đó có 1.000 giường hồi sức dành cho người bệnh COVID-19. Hiện ngành y tế TP đang khẩn trương chuẩn bị diễn tập kích hoạt lại Bệnh viện dã chiến số 13 khi tình hình dịch bệnh có diễn tiến xấu. Dự kiến cuộc diễn tập thực tế sẽ diễn ra vào ngày 17.1.2023. Danh sách 45 điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 xuyên Tết Quý Mão 2023 tại các quận, huyện và TP Thủ Đức như sau: Danh sách 45 điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 xuyên Tết 2023 tại TP.HCM. Ảnh: Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh Lưu ý: Buổi Sáng (S) từ 07h30 - 11h30; Buổi Chiều: (C) từ 13h30-16h00.

WHO cảnh báo về biến thể XBB.1.5, tăng cường giám sát dịch bệnh Covid-19 tại cửa khẩu Trước tình hình dịch bệnh trong mùa cao điểm có thể diễn biến phức tạp. Bộ y tế đã ra công điện khẩn về giám sát người nhập cảnh từ khu vực bùng phát dịch COVID-19.

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