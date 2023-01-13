Trước tình hình dịch bệnh trong mùa cao điểm có thể diễn biến phức tạp. Bộ y tế đã ra công điện khẩn về giám sát người nhập cảnh từ khu vực bùng phát dịch COVID-19.

Theo Thanh Niên, các tỉnh thành tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các cửa khẩu để phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc Covid-19 nhằm xử lý kịp thời, đặc biệt người nhập cảnh từ các khu vực đang bùng phát dịch, từ các nơi xuất hiện biến thể mới, nguy hiểm của SARS-CoV-2; đẩy mạnh giám sát tại cộng đồng, tại các cơ sở khám chữa bệnh nhằm sớm phát hiện các ổ dịch, chùm ca bệnh có diễn biến, đặc điểm bất thường; chủ động, phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ/Pasteur, các bệnh viện có khả năng xác định biến thể mới của Covid-19 lấy mẫu giám sát, nghiên cứu phát hiện biến thể/biến chủng mới và đánh giá nguy cơ dịch bệnh. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tiếp tục thúc đẩy việc tiêm vắc xin Covid-19, cần quan tâm nhóm người có nguy cơ cao, nhất là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người suy giảm miễn dịch…, trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi, lưu ý ở các tỉnh, thành phố lớn, khu vực trọng điểm du lịch, có lượng khách quốc tế cao.

Bộ Y tế khuyến khích người dân đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, đông người. Ảnh: Người Lao Động Bên cạnh đó, cần tăng cường truyền thông về phòng chống dịch bệnh tại các cửa khẩu, các cơ sở y tế, cơ sở lưu trú khách du lịch và cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức người dân với thông điệp thực hiện 2K (khẩu trang, khử khuẩn), đồng thời tiêm chủng vắc xin Covid-19 đủ liều, đúng lịch. Chuẩn bị sẵn sàng thực hiện công tác phân luồng, thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19; đảm bảo đủ thuốc, thiết bị, hóa chất, sinh phẩm phòng chống dịch; có phương án đáp ứng các tình huống dịch, trong đó các địa phương chỉ đạo các cơ sở nhận khách lưu trú bố trí nơi cách ly cho trường hợp khách du lịch nhập cảnh mắc Covid-19 thể nhẹ và vừa, không cần nhập viện.

Theo Người Lao Động, XBB.1.5, biến thể phụ của Omicron dễ lây truyền nhất đã được phát hiện cho đến nay, chiếm 27,6% số ca mắc COVID-19 tại Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 7-1. Trong khi đó, tại châu Âu, số ca nhiễm XBB.1.5 thấp nhưng có dấu hiệu đang gia tăng. Luôn cảnh giác về biến thể mới XBB.1.5. Ảnh: Thanh Niên Hiện WHO vẫn chưa thể xác định liệu XBB.1.5 có gây ra làn sóng lây nhiễm trên toàn thế giới hay không. Giới chuyên gia cho biết các loại vắc-xin hiện nay vẫn có tác dụng phòng ngừa triệu chứng nghiêm trọng, nguy cơ nhập viện và tử vong. Theo Reuters, bà Smallwood cho rằng các quốc gia cần xem xét cơ sở bằng chứng cho việc xét nghiệm trước khi khởi hành, đồng thời các biện pháp đi lại nên được thực hiện theo cách không phân biệt đối xử. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 11.1 kêu gọi các nước tăng cường giải trình tự ca nhiễm và chia sẻ thông tin. WHO cho biết đang hợp tác với Trung Quốc trong việc giảm rủi ro lây lan Covid-19 nhưng chưa có đủ thông tin để đánh giá sự nguy hiểm của đợt dịch và kêu gọi Trung Quốc báo cáo số người tử vong. Bà Catherine Smallwood, quan chức cấp cao về tình trạng khẩn cấp của WHO tại châu Âu, cho rằng hành khách nên đeo khẩu trang ở những nơi có rủi ro cao như các chuyến bay dài.

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