Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.525.946 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.478 ca nhiễm).

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống , bộ Y tế cho biết ngày 11/1 có 35 ca mắc COVID-19. Đây là ngày có số mắc thấp nhất trong gần 2 năm qua. Trong ngày chỉ còn 10 bệnh nhân nặng. Đây cũng là thời điểm ca nặng thấp nhất trong thời gian qua.

Đến nay, tổng số người mắc COVID-19 ở nước ta đã điều trị khỏi là 10.611.572 ca, trong số hơn 850 nghìn bệnh nhân đang theo dõi, điều trị, số trường hợp phải thở oxy là 10 ca, trong đó: Thở oxy qua mặt nạ: 9 ca; Thở oxy dòng cao HFNC: 1 ca. Đây là thời điểm số ca bệnh nhân COVID-19 nặng phải thở oxy thấp nhất trong thời gian qua.

Cũng theo Báo Người Lao Động, cùng ngày cả nước có thêm 25 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.611.572 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 10 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Tuy nhiên, chúng ta cần tiếp tục nâng cao cảnh giác với biến thể mới, tục tăng cường triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng; 2 dòng phụ khác của biến thể Omicron đang nổi lên ở Mỹ là BQ.1 và BQ.1.1 - Báo Sức khỏe và đời sống cho hay.

Với tình hình hiện tại, chúng ta tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch, nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới của COVID-19, thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ; chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và triển khai đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch; kịp thời cập nhật, bổ sung các hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ động tiêm ngừa Covid-19. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Các cơ sở y tế chuẩn bị sẵn sàng các phương án, điều kiện bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023; chuẩn bị sẵn sàng và tổ chức tốt công tác thu dung, điều trị; bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng; Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc triển khai các hoạt động tăng cường tiêm cho trẻ em mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục theo Kế hoạch số 1557/KH-BYT-BGDĐT.

Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch, đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về tác dụng, hiệu quả của vaccine trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong, khuyến khích, vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch; tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới "Vì một Việt Nam vững vàng, khỏe mạnh" với thông điệp "Thực hiện – 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vaccine + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác".