Theo người đứng đầu ngành y tế TP.HCM, mặc dù hiện ở VN chưa xuất hiện biến thể phụ XBB.1.5 của chủng vi rút Omicron như các nước trên thế giới nhưng sự giao lưu, đi lại, thương mại qua biên giới sẽ tăng cao trong dịp nghỉ lễ tết sắp đến, nên nguy cơ xâm nhập của các biến thể phụ là rất lớn.

Theo thông tin từ Thanh Niên cho hay, ngày 11.1, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM có văn bản gửi UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), bệnh viện (BV) công và tư về việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023.

Người đứng đầu ngành y tế TP.HCM cũng chỉ đạo tất cả BV đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn (trừ BV thẩm mỹ) sẵn sàng tiếp nhận và điều trị người bệnh Covid-19 tại khoa, đơn vị Covid-19. Đồng thời rà soát, chấn chỉnh, tăng cường công tác tiếp nhận, quản lý, điều trị ca bệnh Covid-19 nhằm giảm nguy cơ chuyển nặng, hạn chế tối đa tử vong và bảo vệ các đối tượng nguy cơ trong các cơ sở khám, chữa bệnh. Ngành y tế TP.HCM luôn sẵn sàng kế hoạch triển khai 10.000 giường, trong đó có 1.000 giường hồi sức dành cho người bệnh Covid-19.

Do đó, ngành y tế TP.HCM sẵn sàng các kịch bản trong tình huống xuất hiện biến thể phụ mới lây lan nhanh, gây bệnh nặng để chủ động ứng phó hiệu quả từ cửa khẩu đến cộng đồng. Song song đó, ngành y tế tiếp tục duy trì BV dã chiến số 13, sẵn sàng kích hoạt trong vòng 24 giờ khi tình hình dịch bệnh có diễn tiến xấu.

Sở Y tế giao BV Bệnh Nhiệt đới là tuyến cuối điều trị người bệnh Covid-19 nặng, nguy kịch. Các BV đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối của TP.HCM tiếp nhận, cấp cứu và điều trị các trường hợp người bệnh có bệnh lý đi kèm hoặc bệnh lý nền nặng có nhiễm Covid-19 theo chuyên khoa do BV tuyến dưới chuyển đến.

Ngoài ra, tất cả BV trên địa bàn TP.HCM sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc điều trị, phương tiện, đảm bảo trực 24/24 để đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh và cấp cứu của người dân. Giao Phòng Nghiệp vụ y (Sở Y tế) xây dựng chi tiết các kịch bản, phổ biến và tổ chức diễn tập để đáp ứng tình huống khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Ghi nhận biến chủng mới, TPHCM tổ chức cao điểm tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Internet

Thông tin từ Báo Công an, theo Sở Y tế, kết quả giải trình tự gene của Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford và Viện Pasteur TPHCM xác định, trên địa bàn đã xuất hiện biến thể XBB của chủng Omicron.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Đỗ Văn Dũng, Trưởng Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y dược TPHCM nhìn nhận biến thể XBB là một loại biến thể phụ do sự bắt chéo của 2 biến thể cũ. Do sự lai tạo này nên protein gai (hay còn gọi là protein S - loại protein mà virus này sử dụng để phá hủy các tế bào) của nó có hiện tượng lẩn tránh miễn dịch.

Những người có miễn dịch cũ sẽ không được bảo vệ đầy đủ như trước. Tuy nhiên, do thay đổi protein gai nên sự xâm nhập tế bào của virus lại kém hơn, do đó sự lây lan ít hơn.

Trước lo ngại về sự xâm nhập của biến thể phụ XBB.1.5 - biến thể phụ đang khiến số ca mắc COVID-19 bùng phát tại nhiều nơi trên thế giới, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Đỗ Văn Dũng cho rằng với sự giao thương, đi lại như hiện nay, biến thể này có thể sẽ xâm nhập vào Việt Nam trong thời gian tới.

Về mức độ nguy hiểm, chuyên gia này nhìn nhận biến thể phụ XBB.1.5 có sự thay đổi so với XBB thông thường bởi nó có đột biến ở vị trí F468P nên protein S của nó dễ xâm nhập vào tế bào, vì thế đặc tính của XBB.1.5 có mức lây lan cao hơn so với XBB thông thường.

Để ứng phó với nguy cơ dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngành y tế TPHCM tiếp tục triển khai và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết 38 của Chính phủ. Trong đó, ngành Y tế tăng cường giám sát ở các cửa khẩu với các vùng quốc gia, lãnh thổ đang có dịch COVID-19; tăng cường truyền thông ở các cửa khẩu để hành khách tuân thủ quy định phòng, chống dịch của Việt Nam.

Còn trong cộng đồng, tất cả hệ thống giám sát dịch vẫn được duy trì gồm giám sát các ca bệnh hô hấp, hệ thống giám sát biến chủng mới… để có phương án ứng phó kịp thời khi có dấu hiệu cảnh báo dịch.

TPHCM cũng tổ chức đợt cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 từ ngày 6/1 đến hết ngày 2/2/2023, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Nhiều điểm tiêm trên khắp địa bàn quận, huyện, thành phố Thủ Đức cũng như các bệnh viện sẽ được triển khai xuyên Tết Nguyên đán.