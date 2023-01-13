Sau khi thực hiện các khám xét lâm sàng và xét nghiệm, các bác sĩ khoa Hồi sức nội và chống độc nhanh chóng tiếp cận, nghĩ đến khả năng ngừng tuần hoàn, toan chuyển hóa khả năng do ngộ độc methanol.

Theo VTC, qua thăm khám, các bác sĩ thấy bệnh nhân hôn mê, thở máy, huyết áp phụ thuộc thuốc vận mạch liều cao, da nổi vân đá toàn thân, không xuất huyết tự nhiên, bụng mềm, gan to 4cm dưới bờ sườn, bờ sắc, mật độ chắc, lách không to, vô niệu. Theo lời kể của người nhà, bệnh nhân uống rượu thường xuyên và gia đình không kiểm soát được.

Bệnh nhân tiếp tục được duy trì thở máy, lọc máu liên tục, điều chỉnh toan kiềm, điện giải, ethanol 20% theo phác đồ trong 48 giờ. Bệnh nhân diễn biến ổn định, được rút ống nội khí quản, cắt các thuốc vận mạch, chức năng các tạng hồi phục dần.

Bệnh nhân được thở máy, lọc máu liên tục, điều chỉnh toan kiềm, điện giải, định lượng độc chất. Kết quả, bệnh nhân bị ngộ độc methanol cấp (cồn công nghiệp) mức độ nặng (nồng độ methanol 78,13 mg/dl). Bệnh nhân được bổ sung rượu ethanol 20% theo quy trình điều trị bệnh nhân ngộ độc methanol cấp đã được Trung tâm xây dựng.

Sau 1 tuần điều trị nội khoa tích cực, bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch và không để lại di chứng gì. Đây là một trong số ít các bệnh nhân ngộ độc methanol cấp tính, ngừng tuần hoàn đã được điều trị thành công, ra viện không để lại biến chứng.

Theo BS Nguyễn Hồng Tốt, khoa Hồi sức nội và chống độc, Trung tâm Hồi sức-Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ngộ độc methanol rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao đặc biệt là các trường hợp đến muộn.

Cũng theo thông tin từ Báo Nhân Dân, theo bác sĩ Nguyễn Hồng Tốt, Khoa Hồi sức nội và Chống độc, Trung tâm Hồi sức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ, ngộ độc methanol rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao đặc biệt là các trường hợp đến muộn.

Bác sĩ đang khám cho bệnh nhân. Ảnh: VTC News

Trong trường hợp nhập viện quá trễ, bệnh nhân có thể tử vong vì suy đa cơ quan và toan chuyển hóa nặng. Rượu nào cũng có hại đối với sức khỏe, ngay cả những loại rượu đạt chất lượng sản xuất theo quy định. Nếu không được nhập viện, điều trị kịp thời, nguy cơ tử vong ở mức rất cao. Một số trường hợp may mắn được cứu sống có thể đối mặt với di chứng thần kinh, thị giác.

Bác sĩ Tốt cho hay, với trường hợp ngộ độc rượu methanol nặng như trên ngoài thở máy, bệnh nhân phải lọc máu (lọc máu ngắt quãng hoặc lọc máu liên tục tùy theo tình trạng bệnh nhân) kèm với các biện pháp bổ sung khác như sử dụng acid folic, bổ sung ethanol 20%.

Do đó, bác sĩ Tốt khuyến cáo người dân nên sử dụng rượu có nguồn gốc và cũng nên hạn chế sử dụng rượu bia để bảo đảm sức khỏe, đặc biệt là không uống rượu bia khi tham gia giao thông.