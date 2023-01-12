Cần Thơ: Sản phụ mang thai kèm khối u nặng 8kg, bé trai chào đời khỏe mạnh cùng kĩ thuật cắt tách thành công

Tin y tế 12/01/2023 14:18

Khi đang mang thai ở tuần thứ 39, các bác sĩ đồng thời phát hiện khối u nặng 8kg to bất thường ở bụng người mẹ.

Theo VietNamNet, kết quả xét nghiệm, bác sĩ phát hiện ngoài một thai nhi phát triển bình thường, riêng sản phụ có khối u nang buồng trứng kích thước lớn chiếm hết ổ bụng.

Trước đó, sản phụ được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng dưới, bác sĩ phát hiện bụng chị L. to hơn rất nhiều so với các sản phụ khác.

Ngay khi bệnh nhân nhập viện, các bác sĩ đã giúp bé trai nặng 3,4 kg chào đời khỏe mạnh, đồng thời cắt trọn khối u buồng kích thước 70x50 cm, nặng 8 kg cho người mẹ. Hiện, sức khỏe sản phụ ổ định, bé trai bú tốt, dự kiến ra viện vào ngày mai.

Bác sĩ Chung Cẩm Ngọc, khoa Phụ Sản, cho biết u buồng trứng là bệnh phụ khoa rất thường gặp, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi.

Cần Thơ: Sản phụ mang thai kèm khối u nặng 8kg, bé trai chào đời khỏe mạnh cùng kĩ thuật cắt tách thành công - Ảnh 1
Sản phụ và con khỏe mạnh. Ảnh: VietNamNet

“Trước đây, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho khá nhiều trường hợp có khối u buồng trứng. Trường hợp mang thai kèm theo khối u buồng trứng kích thước lớn như sản phụ nói trên khá hiếm gặp. Đối với u nang buồng trứng khi mang thai, chỉ định phẫu thuật sẽ được cân nhắc”, bác sĩ Ngọc nói.

Cũng theo Bác sĩ chia sẻ trên VTV, u buồng trứng có thể xảy ra từ bé gái trước dậy thì đến bà cụ già đã mãn kinh từ rất lâu, từ người bình thường đến phụ nữ mang thai với các xuất độ và tỷ lệ khác nhau tùy thuộc vào từng loại khối u.

Tỷ lệ u buồng trứng từ 5-10% trong cộng đồng dân số nữ. Vì thế, chị em phụ nữ nên đi khám phụ khoa và siêu âm ít nhất một lần/năm, nhất là phụ nữ ở độ tuổi sinh sản, sau tuổi 40 hoặc có những dấu hiệu bất thường ở ổ bụng như bụng to lên nhanh, đau bụng… Với phụ nữ đang trong quá trình mang thai, nên đi khám thai định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ để được theo dõi, phát hiện sớm các trường hợp bất thường, từ đó có hướng xử trí, điều trị kịp thời.

Cần Thơ: Sản phụ mang thai kèm khối u nặng 8kg, bé trai chào đời khỏe mạnh cùng kĩ thuật cắt tách thành công - Ảnh 2
Bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: VTV

Trong một số trường hợp nếu không có biện pháp can thiệp sớm, u nang có thể tiến triển gây ra các biến chứng nguy hiểm cho thai phụ như: u có thể chèn ép lên tử cung cản trở sự phát triển của tử cung đang mang thai nhi, chèn ép lên bàng quang gây bí tiểu, tiểu lắt nhắt, chèn ép lên ruột làm tăng tình trạng táo bón của thai phụ.

U có thể bị vỡ khi u là dạng dịch và u dạng đặc u xơ tử cung, các cơ quan vùng chậu chèn ép làm vỡ u. U buồng trứng trở thành u tiền đạo gây đẻ khó phải mổ lấy thai.

Biến chứng xoắn: thường gặp với loại u to có cuống, xoắn thường gặp ở thời kỳ thai nhỏ và thời kỳ hậu sản khi sản phụ vừa sanh xong, kích thước tử cung thu nhỏ lại làm ổ bụng trống và u sẽ dễ bị xoắn cuống.

Biến chứng hóa ác tính: tùy từng loại u mà biến chứng này có các tỷ lệ khác nhau.

Đà Nẵng: Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân u gan, tiền sử viêm gan nặng suốt 10 năm

Đà Nẵng: Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân u gan, tiền sử viêm gan nặng suốt 10 năm

Tại bệnh viện, các bác sĩ làm xét nghiêm và quyết định phẫu thuật nội soi cắt u gan.

Xem thêm
Từ khóa:   u buồng trứng u nang sản phụ u buồng trứng

TIN MỚI NHẤT

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 1 giờ 46 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 2 giờ 1 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản