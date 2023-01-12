Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, bệnh nhân M được xét nghiệm máu, siêu âm bụng, chụp CT-Scanner bụng. Kết quả xác định chị M có khối u ở hạ phân thùy 3,4 gan trái, kích thước khoảng 5cm trên nền bệnh viêm gan siêu vi B.

Theo báo Nhân Dân, chiều 11/1, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại Tiêu hóa-Gan-Mật vừa phẫu thuật nội soi cắt gan trái cho bệnh nhân T.N.M, bị u gan , được phát hiện khi khám sức khỏe định kỳ, bệnh nhân có tiền sử viêm gan siêu vi B đã 10 năm nay.

Ca phẫu thuật nội soi cắt gan trái được thực hiện thành công trong thời gian 1 giờ 30 phút, dưới sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia đầu ngành và ê-kíp bác sĩ Khoa Ngoại Tiêu hóa-Gan-Mật. Sau phẫu thuật, người bệnh phục hồi tốt và xuất viện sau 7 ngày điều trị.

Theo các bác sĩ, khối u khá lớn, cần được phẫu thuật sớm để ngăn ngừa nguy cơ bệnh tiến triển xấu. Trên cơ sở các kết quả thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, người bệnh được hội chẩn toàn viện đánh giá toàn diện tình trạng bệnh, mức độ, giai đoạn tiến triển của bệnh, phối hợp ý kiến các chuyên gia đầu ngành, quyết định lựa chọn phương pháp mổ nội soi cắt u gan để điều trị cho người bệnh.

Phẫu thuật nội soi cắt u gan là kỹ thuật phức tạp nên cần được thực hiện bởi các phẫu thuật viên được đào tạo chuyên sâu, bài bản, ê-kíp gây mê hồi sức giàu kinh nghiệm, trang thiết bị phòng mổ hiện đại, bảo đảm phẫu thuật diễn ra an toàn, kiểm soát tốt các biến chứng trong và sau phẫu thuật.

Cách để bảo vệ gan lành mạnh

Theo BS.CKII Đỗ Thị Ngọc Diệp - phó chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam chia sẻ trên Tuổi Trẻ Online - cho biết dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong phòng và bảo vệ gan. Để phòng ngừa, người dân cần lựa chọn thực phẩm đảm bảo an toàn, thực hiện vệ sinh sạch sẽ, ăn chín, uống sôi.

Trong bữa ăn cần cung cấp đầy đủ năng lượng, cân đối, đủ chất dinh dưỡng với 4 nhóm thực phẩm: chất đạm (thịt, cá, trứng, sữa...), chất béo (mỡ động vật, dầu thực vật), chất đường bột (các loại ngũ cốc) và nhóm rau xanh, trái cây.

Bên cạnh đó, người dân không nên ăn thực phẩm nấm mốc hoặc nghi ngờ nấm mốc như các loạt hạt, ngũ cốc... vì chúng thường chứa aflatoxin - độc tố gây ung thư gan. Vì vậy cần bảo quản thức ăn cẩn thận, khi thấy bị mốc cần bỏ ngay.

Theo Tổ chức Nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC), aflatoxin không bị phân hủy ở nhiệt độ cao, dù được nấu nướng ở nhiệt độ trên 200 độ C nên suy nghĩ dùng nhiệt độ cao để khử chất này là hết sức sai lầm.

Ngoài dinh dưỡng, bác sĩ Diệp khuyến cáo người dân không nên hút thuốc lá, hạn chế rượu bia và tăng cường tập thể dục thể thao thường xuyên, quan trọng nhất là tiêm ngừa viêm gan siêu vi B để phòng ngừa xơ gan (người bị xơ gan có nguy mắc bệnh ung thư gan cao hơn người bình thường).

Với người từ 40 tuổi trở lên, đã uống rượu, đã hút thuốc, TS Phạm Văn Bình - trưởng khoa ngoại bụng 1 Bệnh viện K - khuyến cáo việc khám sức khỏe định kỳ rất quan trọng, và nên khám ở những trung tâm tầm soát có uy tín và chất lượng.

Nếu có những biểu hiện như ho nhiều, mệt mỏi và có tiền sử hút thuốc, uống rượu (yếu tố nguy cơ) thì cần thực hiện các xét nghiệm và chụp chiếu chuyên sâu.