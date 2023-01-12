Tại bệnh viện tuyến trung ương, người bệnh được mở khí quản và sử dụng các thiết bị hỗ trợ chuyên sâu như máy thở, máy thay huyết tương, máy hạ thân nhiệt chỉ huy, máy nội soi phế quản ống mềm.

Theo VietNamNet cho hay, được phát hiện bệnh cách đây 3 tháng sau trận sốt cao, cô giáo 47 tuổi ở Điện Biên từng điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh nhưng không đỡ, phải chuyển lên tuyến trung ương. Thời điểm nhập viện, cô bị liệt tứ chi, liệt cơ hô hấp, sốt cao liên tục không thể kiểm soát bằng thuốc hạ sốt. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy hình ảnh tổn thương hành não, đoạn đầu tủy cổ. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm thân não .

Nếu tình trạng liệt kéo dài, bệnh nhân sẽ đối diện với nguy cơ tử vong cao hoặc để lại di chứng nặng nề. Đặc biệt là nguy cơ xẹp phổi do tắc đờm, nhiễm khuẩn phổi, loét vùng tỳ đè do nằm bất động kéo dài, suy kiệt, teo cơ, cứng khớp...

Các biện pháp chăm sóc phòng chống loét, phục hồi chức năng vận động, hô hấp cũng được tiến hành. Sau 2 tuần điều trị, tình trạng sốt được kiểm soát nhưng bệnh nhân vẫn liệt tứ chi, liệt cơ hô hấp phải thở hoàn toàn theo máy, gần như bất động hoàn toàn từ cổ trở xuống.

Tiên lượng bệnh nhân sẽ phải thở máy dài ngày, thậm chí phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở, bệnh nhân được hội chẩn để chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, quê của cô giáo, điều trị tiếp với hy vọng mong manh.

Cũng theo Sức khỏe và đời sống, sau thời gian điều trị tích cực, nữ giáo viên đã có dấu hiệu hồi sinh kì diệu. Bệnh nhân đã cai được máy thở, rút được ống mở khí quản, tỉnh táo hoàn toàn, ăn uống được, chân tay vận động tốt, không bị loét do tỳ đè. Bệnh nhân đang tập đi, đứng trở lại và đã được xuất viện.

Theo BS. Hoàng Công Tình, viêm thân não cấp là một thể của viêm não cấp. Thân não là vị trí thấp nhất của não bộ, tiếp giáp với tủy sống. Khi vùng thân não bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến quá trình vận động và cảm giác từ vùng cổ trở xuống.

Nguy hiểm nhất là tình trạng liệt cơ hô hấp gây ngừng thở, phải phụ thuộc vào máy thở; liệt tứ chi gây loét do tỳ đè, gây teo cơ - cứng khớp.

Cũng theo các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong những trường hợp nặng, bệnh nhân viêm não có thể có sốt cao và kèm theo các tiệu chứng liên quan đến tổn thương hệ thần kinh trung ương bao gồm nhức đầu dữ dội; buồn nôn và nôn mửa; cứng cổ; co giật; rối loạn nghe nói...

Bệnh nhân có thể lú lẫn, mất định hướng, thay đổi nhân cách, có ảo giác, mất trí nhớ, đờ đẫn, hôn mê.

Ở trẻ nhỏ, các dấu hiệu trên không điển hình, khó phát hiện tuy nhiên vẫn có một số dấu hiệu quan trọng giúp định hướng chẩn đoán, gồm: Nôn mửa, thóp phồng (nếu còn thóp), khóc không thể dỗ nín hoặc khóc tăng lên khi trẻ được bồng lên hoặc làm thay đổi tư thế, gồng cứng người.

Viêm não có thể xuất hiện sau hoặc đi kèm với các chứng nhiễm virus nên đôi khi có những triệu chứng đặc trưng của các bệnh này trước khi có viêm não. Tuy vậy, viêm não thường xuất hiện mà không có triệu chứng báo trước.

Với các biện pháp hiện đại hiện nay như: thở máy, thay huyết tương, hạ thân nhiệt chỉ huy, nội soi phế quản, chăm sóc phòng ngừa loét, phục hồi chức năng vận động - hô hấp... đã giúp làm giảm tỷ lệ tử vong.

Thành công của ca bệnh này thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa y tế tuyến trung ương và tuyến cơ sở, sự nỗ lực phi thường của người bệnh, sự đồng hành của bảo hiểm y tế. Trước khi được xuất viện, bệnh nhân xúc động nói "chính các thầy thuốc là người đã sinh ra tôi lần thứ hai"...