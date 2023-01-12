Hải Dương: 3-4 trẻ nhiễm virus Adeno nhập viện điều trị mỗi ngày

Thông tin từ địa phương này cho biết, số lượng trẻ nhập viện điều trị có dấu hiệu tăng vào cuối mùa đông, đầu mùa xuân. Tuy nhiên, cha mẹ không nên quá lo lắng.

Cụ thể, báo Điện tử của tỉnh Hải Dương cho hay, từ ngày 1-11.1, trung bình mỗi ngày Bệnh viện Nhi Hải Dương tiếp nhận 3-4 trẻ nhiễm virus Adeno vào điều trị, tất cả đều ở thể nhẹ và trung bình. Bác sĩ bệnh viện cho biết virus Adeno là một trong những loại virus gây bệnh viêm đường hô hấp phổ biến ở người, đặc biệt là trẻ em. Bệnh lưu hành hằng năm, thường gây bệnh cho nhiều trẻ ở thời điểm cuối mùa đông, đầu mùa xuân. Việc xuất hiện nhiều trẻ nhiễm virus Adeno vào thời điểm này không có gì bất thường, cha mẹ không nên quá lo lắng.

Cũng theo Công An Nhân Dân Online, Adenovirus không còn mới và xa lạ với Nhi khoa. Các bệnh lý liên quan Adenovirus bao gồm: Số lượng trẻ em nhập viện do nhiễm virus Adenovirus tăng. Ảnh: Internet Các bệnh về đường hô hấp như viêm đường hô hấp cấp, thường kéo dài từ 3 - 4 ngày, trường hợp trầm trọng có thể dẫn đến viêm phổi; viêm họng cấp; viêm họng kèm viêm kết mạc mắt; viêm phổi, thường gặp những bé suy giảm sức đề kháng, đẻ non, thiếu cân, suy dinh dưỡng hoặc mắc bệnh tim - phổi bẩm sinh. Bệnh viêm kết mạc mắt và tiêu chảy cấp.

Khi trẻ nhiễm virus Adenovirus chủ yếu điều trị triệu chứng là chính, tuyệt đối không lạm dụng kháng sinh, kháng virus và chống viêm (Corticoid). Để phòng tránh mắc bệnh cho trẻ, cha mẹ lưu sử dụng khăn mặt riêng, tránh dùng chung và thường xuyên vệ sinh khăn mặt bằng xà phòng, phơi chỗ thoáng mát, khô ráo. Do virus Adeno lây truyền qua giọt bắn, đường hô hấp nên cha mẹ cần hạn chế cho trẻ đến nơi đông người, tốt nhất là đeo khẩu trang. Lưu ý các biện pháp phòng tránh bệnh. Ảnh: Internet Vệ sinh họng sạch sẽ bằng cách thường xuyên súc miệng nước muối (sau khi đi học về); nước sinh hoạt trong gia đình phải đảm bảo là nguồn nước sạch đã được khử trùng an toàn; vệ sinh tay nắm cửa phòng, nhà vệ sinh… Hạn chế đi bơi khi có dịch ở lớp; tăng hoạt động ngoài trời. Cha mẹ cho con tiêm phòng phế cầu và tiêm đủ mũi các đợt tiêm chủng của bé. Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ nhập viện điều trị do viêm phổi nhiễm Adenovirus khi có các triệu chứng: Khó thở, thở nhanh theo tuổi, rút lõm lồng ngực, khó thở thanh quản; suy hô hấp hoặc giảm oxy máu (tím, SpO 2 < 94%); nôn không uống thuốc được, co giật, li bì, tình trạng nhiễm trùng nặng; có bệnh nền nặng (bệnh phổi mạn, suy dinh dưỡng nặng, suy giảm miễn dịch, bệnh tim mạch nặng...; tổn thương trên X-quang phổi như tổn thương phổi nặng, hoại tử phổi...

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