Tại văn phòng Y tế của Đại học California, San Diego, từng quay một video thử nghiệm xem khẩu trang có ảnh hưởng đến hô hấp hay không. Người thí nghiệm đầu tiên đo độ bão hòa oxy trong máu, và giá trị là 98% - chỉ số thấp có nghĩa là thiếu oxy; sau đó cô ấy đeo khẩu trang bốn lớp rồi đo độ bão hòa oxy trong máu, và thấy rằng nó vẫn là 98%; tiếp theo cô ấy đeo thêm khẩu trang ba lớp, độ bão hòa oxy trong máu chỉ giảm xuống 97%.

Theo phapluatxahoi.kinhtedothi, khi đeo khẩu trang, nó khiến mọi người cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng điều này có thực sự có nghĩa là hơi thở bình thường sẽ bị ảnh hưởng không? Do đó, như lời đồn đại, nồng độ oxy trong máu sẽ giảm, dẫn đến chứng tăng CO2 máu hay khẩu trang ảnh hưởng đến hô hấp, điều đó là đúng hay sai?

Vẫn trong video thí nghiệm này, hãy xem xét lại các phép đo carbon dioxide. lần đầu kiểm tra áp suất riêng phần của carbon dioxide trong cơ thể là 31,6 mmHg; sau khi đeo 4 lớp khẩu trang thì giá trị là 31,8 mmHg; sau khi đeo thêm 3 lớp khẩu trang thì chỉ còn 31,6 mmHg Tuy nhiên sau đó lại tăng 0,7 mmHg đạt 32,5 mmHg.

Một sự thay đổi về cường độ này sẽ ảnh hưởng đến hơi thở của chúng ta? Kết luận rõ ràng là tiêu cực. Trên thực tế, nồng độ oxy trong máu nằm trong khoảng từ 95% đến 100% là điều bình thường và sự thay đổi này có thể không gây ra bất kỳ phản ứng nào đối với cơ thể con người.

Đối với người bình thường, phạm vi bình thường của áp suất riêng phần carbon dioxide là 30 mmHg-45 mmHg. Có thể thấy rằng tác động của khẩu trang đối với giá trị này cũng rất nhỏ. Về việc một số người khăng khăng cho rằng khẩu trang khiến khí carbon dioxide khó thải ra ngoài, khiến người ta hít phải nhiều lần dẫn đến ngộ độc, điều này đương nhiên là không đáng tin cậy.

Chúng ta phải biết rằng nồng độ carbon dioxide hít vào cao tới 10% và con người sẽ gặp nguy hiểm, trong khi nồng độ carbon dioxide trong không khí hàng ngày của chúng ta chỉ là 0,04%, ngay cả khi đó là khí thải chúng ta thở ra, nồng độ carbon dioxide chỉ là 4% -5%. Cho đầu vào túi nhựa rồi siết chặt túi có thể gây ra vấn đề nồng độ carbon dioxide cao. Người bình thường đeo khẩu trang y tế hàng ngày vì vẫn thoáng khí. Mặc dù khi đeo khẩu trang thì cần dùng sức nhiều hơn bình thường một chút khi thở, nhưng không phải vậy khó lấy đủ oxy và thải carbon dioxide ra ngoài tốt.

Thực hư về khẩu trang. Ảnh: Internet

Người bình thường được khuyến nghị đeo khẩu trang bảo vệ đạt tiêu chuẩn y tế hoặc tiêu chuẩn quốc gia để ngăn ngừa chủng virut mới. Đối với những người khỏe mạnh, những chiếc khẩu trang như vậy không gây rủi ro. Ngay cả khi dịch bệnh bùng phát mới quay lại và các chủng đột biến mới lần lượt xuất hiện, đeo khẩu trang đúng cách vẫn là một biện pháp bảo vệ hàng ngày đơn giản và hiệu quả.

Tuy nhiên, chúng ta cần cảnh giác với các loại khẩu trang y tế kém chất lượng.

Theo Bộ Công an, trước nguy cơ của dịch bệnh Covid-19 và sự gia tăng đột biến nhu cầu của người dân về một số mặt hàng, vật tư y tế như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và các loại thuốc tăng cường miễn dịch... một số đối tượng tại các thành phố lớn trong cả nước đã gia tăng đầu cơ, nâng giá, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là mặt hàng khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn.

Theo các chuyên gia, để tránh mua khẩu trang giả, khẩu trang kém chất lượng, người tiêu dùng cần chú ý đến các tiêu chí sau:

- Ngâm khẩu trang vào nước: Khẩu trang y tế thật sẽ không hề bị thấm nước. Còn khẩu trang y tế giả sẽ bị ướt và thấm nước ngay.

- Xé chiếc khẩu trang đã ngâm nước ra: Khẩu trang thật sẽ có lớp giấy bên trong nguyên vẹn, còn khẩu trang giả sẽ có lớp giấy bên trong bị rã.

- Rạch lớp ngoài cùng của khẩu trang sau đó, lấy tay cầm lớp ở giữa của khẩu trang kéo thật mạnh nếu là khẩu trang tốt lớp ở giữa sẽ không bị rách và dai vì được làm bằng vải kháng khuẩn hoặc giấy kháng khuẩn, còn khẩu trang nhái, kém chất lượng lớp ở giữa bị rách ngay khi kéo thì lớp đó là giấy vệ sinh hay lớp giấy rẻ tiền không có tác dụng diệt khuẩn.

- Độ sát mặt của khẩu trang y tế: Đây là tiêu chí quan trọng nhất khi đeo khẩu trang, giúp cho không khí bẩn không chui vào phía trong. Khẩu trang cần ôm sát mặt, cho phép tối đa 5% không khí đi qua các khoảng trống. Nếu khẩu trang không ôm sát mặt thì không nên mua.

- Độ thoáng của khẩu trang: Dù khẩu trang ôm sát mặt nhưng vẫn đảm bảo có độ thoáng, giúp người dùng thấy thoải mái khi đeo, hô hấp bình thường mới là khẩu trang chất lượng. Nếu khẩu trang y tế gây bí thở, khó chịu thì không đảm bảo chất lượng, không nên dùng.

Lưu ý: Không được đeo khẩu trang ngược mặt. Đối với khẩu trang y tế, đeo mặt có màu sẫm hơn ra ngoài, mặt có màu nhạt hơn t hướng vào trong, kẹp nhôm hướng lên trên. Khi đeo phải che kín cả mũi lẫn miệng.

- Không dùng tay sờ vào bề mặt khẩu trang khi đang đeo.

- Không bỏ khẩu trang khi giao tiếp, khi ho, hắt hơi nơi công cộng.

- Khi tháo khẩu trang chỉ cầm vào dây đeo qua tai để tháo.

- Đối với khẩu trang y tế, chỉ sử dụng 1 lần rồi vứt vào thùng rác an toàn, có nắp đậy. Đối với khẩu trang vải, nên giặt khẩu trang hằng ngày bằng xà phòng để dùng cho lần sau.