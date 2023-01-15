Tình hình Covid-19 ngày 15.1: Báo động số ca tử vong ở Nhật, Trung Quốc ghi nhận gần 60.000 người mất trong một tháng

Tin y tế 15/01/2023 10:55

Diễn biến mới về tình hình COVID-19 ngày 15.1 tại một số quốc gia trong khu vực như Nhật, Trung Quốc, tình trạng cảnh báo nghiêm trọng.

Theo Thanh Niên, bộ Y tế Nhật Bản cho hay số ca Covid-19 hằng ngày ở nước này trong ngày 14.1 đã tăng lên mức cao kỷ lục.

Bộ này cho biết thêm số người chết do mắc Covid-19 ở Nhật được ghi nhận trong ngày 14.1 lên tới 503, đánh dấu lần đầu tiên số ca Covid-19 tử vong hằng ngày ở Nhật vượt mức 500, theo Đài NHK.

Trong khi đó, tại Tokyo, số ca Covid-19 mới được ghi nhận trong ngày 14.1 là 10.727, giảm 8.903 ca so với cách đó một tuần.

Còn tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) ngày 14.1 đã công bố số liệu mới nhất về các trường hợp tử vong liên quan đến dịch Covid-19. Theo đó, nước này đã ghi nhận tổng số 59.938 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 8.12.2022 đến ngày 12.1.2023.

Tình hình Covid-19 ngày 15.1: Báo động số ca tử vong ở Nhật, Trung Quốc ghi nhận gần 60.000 người mất trong một tháng - Ảnh 1

Nhân viên y tế Trung Quốc lấy mẫu xét nghiệm, tháng 7/2022. Ảnh: VTC News

Theo VTC, China Daily dẫn lời bà Jiao Yahui, người đứng đầu văn phòng quản lý y tế của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, cho biết trong số người tử vong thì 5.503 bị suy hô hấp và 54.435 trường hợp khác liên quan đến bệnh nền. Độ tuổi trung bình của các bệnh nhân này là 80,3 và hơn 90% trong số họ mắc các bệnh mãn tính.

"Mùa đông cũng là mùa cao điểm các bệnh về đường hô hấp, tim mạch ở người cao tuổi. Với sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, số lượng người cao tuổi tử vong khá nhiều, nên chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ bệnh nhân cao tuổi và tính mạng của họ", bà Jiao nói.

Tình hình Covid-19 ngày 15.1: Báo động số ca tử vong ở Nhật, Trung Quốc ghi nhận gần 60.000 người mất trong một tháng - Ảnh 2

Bệnh nhân được điều trị tại một bệnh viện ở tỉnh Chiết Giang ngày 9.1.2023, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc. Ảnh: Thanh Niên

Cũng theo Jiao, Trung Quốc đã thiết lập nền tảng báo cáo nhằm thu thập và phân tích dữ liệu các trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 khoa học và dựa trên thực tế. Nền tảng này được đưa vào sử dụng ngày 31/12/2022.

Sau khi NHC công bố số liệu trên, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã nói chuyện với Chủ nhiệm NHC Mã Hiểu Vĩ về làn sóng lây nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc, theo Reuters. "WHO đánh giá cao cuộc họp này, cũng như việc công bố thông tin về tình hình chung”, WHO cho hay trong một thông báo.

 

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Từ khóa:   tin y tế tin sức khỏe dịch Covid-19

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