Phát hiện những bất thường về vaccine Pfizer liên quan đến đột quỵ, COVID-19 và gan nhiễm mỡ: Nghiên cứu vaccine thế hệ mới

Theo Thanh Niên, hãng Reuters ngày 14.1 đưa tin một hệ thống giám sát an toàn tại Mỹ cho rằng vắc xin lưỡng trị, phiên bản cập nhật chủng ngừa Covid-19 của liên doanh Pfizer và BioNTech có thể liên quan một dạng đột quỵ não ở người lớn tuổi.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ (CDC) và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho hay dữ liệu vắc xin từ CDC cho thấy khả năng có vấn đề về an toàn, trong đó những người từ 65 tuổi trở lên dễ bị đột quỵ do thiếu máu não cục bộ hơn trong vòng 21 ngày sau khi tiêm vắc xin lưỡng trị của Pfizer/BioNTech so với ngày thứ 22-44.