Phát hiện những bất thường về vaccine Pfizer liên quan đến đột quỵ, COVID-19 và gan nhiễm mỡ: Nghiên cứu vaccine thế hệ mới

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ (CDC) và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho hay dữ liệu vắc xin từ CDC cho thấy khả năng có vấn đề về an toàn, trong đó những người từ 65 tuổi trở lên dễ bị đột quỵ do thiếu máu não cục bộ hơn trong vòng 21 ngày sau khi tiêm vắc xin lưỡng trị của Pfizer/BioNTech so với ngày thứ 22-44.

Theo Thanh Niên, hãng Reuters ngày 14.1 đưa tin một hệ thống giám sát an toàn tại Mỹ cho rằng vắc xin lưỡng trị, phiên bản cập nhật chủng ngừa Covid-19 của liên doanh Pfizer và BioNTech có thể liên quan một dạng đột quỵ não ở người lớn tuổi.

Cũng theo Người Lao Động, các nhà khoa học từ Trung tâm Gan Storr thuộc Viện Nghiên cứu Y khoa Westmead của Đại học Sydney (Úc) đã phát hiện ra một gien mang tên MBOAT7 chính là thứ kết nối hai bệnh COVID-19 và gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MAFLD).

Tuy nhiên, FDA và CDC cho biết một nghiên cứu lớn khác, cũng như dữ liệu của những nước khác và của Pfizer/BioNTech lại không nêu yếu tố an toàn này, nên vấn đề này cần điều tra thêm.

"Bệnh gan là kẻ giết người thầm lặng. Hầu hết mọi người không biết mình có vấn đề về gan cho đến khi bệnh tiến triển nặng và họ bị sẹo gan, xơ gan; trong những trường hợp nghiêm trọng là suy gan là ung thư chết người. Tuy nhiên các biến chứng của nó không chỉ giới hạn ở gan." Các tác giả ám chỉ tới những vấn đề sức khỏe tồi tệ khác thường liên kết với gan nhiễm mỡ, ví dụ như tiểu đường type 2, một số loại bệnh tim mạch, hay tình trạng nếu mắc cái này thì cái kia sẽ bị nặng lên như trong mối quan hệ gan nhiễm mỡ - COVID-19 mà họ đã quan sát thấy.

Nếu bị COVID-19, đừng quên kiểm tra lại tình trạng gan nhiễm mỡ của bạn sau đó. Ảnh: Người Lao Động

Phát hiện này không chỉ hứa hẹn tìm ra phương pháp can thiệp dựa trên yếu tố di truyền cho cả hai bệnh mà còn rất có ý nghĩa về mặt sàng lọc. Ví dụ như nếu bạn là người dễ bị gan nhiễm mỡ dù lối sống không quá bất ổn, hãy cẩn thận hơn với COVID-19. Ngược lại nếu bị COVID-19, đừng quên kiểm tra lại tình trạng gan nhiễm mỡ của bạn sau đó.

Theo SGGP, dù thế giới đã tìm ra các loại vaccine hiệu quả có thể bảo vệ con người khỏi diễn tiến nặng khi mắc Covid-19, các nhà sản xuất và phòng thí nghiệm vẫn tiếp tục nghiên cứu và tìm kiếm mọi giải pháp để có thể tạo ra loại vaccine thế hệ mới. Các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Sydney và Viện Centenary của Australia đã phát triển một loại vaccine dạng nhỏ mũi có thể giúp cơ thể tăng cường khả năng bảo vệ trước virus gây bệnh Covid-19 và giảm thiểu sự lây truyền của virus.

Mới đây, Công ty Y sinh Vaxxas có trụ sở tại Brisbane đã phối hợp với Đại học Sunshine Coast (bang Queensland, Australia) thử nghiệm vaccine Covid-19 dạng miếng dán trên da người. Đây là một miếng nhựa nhỏ được phủ bởi hàng ngàn kim siêu nhỏ chứa vaccine vừa đủ xuyên qua bề mặt ngoài cùng của da. Hiện các miếng dán đã được thử nghiệm trên trẻ em để đánh giá phản ứng.